Tesla CEO’su Elon Musk, ABD’deki ticaret tarifeleri konusundaki sert tartışmaların ortasında kıdemli ticaret danışmanı Peter Navarro ile alay ederek Trump yönetimiyle gerginliği yeniden alevlendirdi.

Musk, danışmanının bir televizyon röportajı sırasında Tesla’nın üretim uygulamalarını eleştirmesinin ardından Navarro’yu “gerçekten bir aptal” ve “bir tuğla çuvalından daha aptal” olarak niteledi.

Çatışma, Navarro’nun CNBC’nin Squawk Box programında yaptığı konuşmada, Tesla’nın Amerikan imalatındaki rolünü küçümseyerek şirketin “bir otomobil üreticisi olmadığını”, ithal parçalar kullanması nedeniyle yalnızca “bir otomobil montajcısı” olduğunu ima etmesinin ardından patlak verdi.

Musk, X’e (eski adıyla Twitter) karşılık vermekte, Tesla’nın itibarını savunmakta ve Navarro’nun yorumlarını yerden yere vurmakta vakit kaybetmedi. Musk, “Tesla’nın en Amerikan yapımı arabaları var. Navarro gerçekten bir moron. Burada söyledikleri açıkça yanlış,” diye yazdı.

Daha sonra, “Navarro bir tuğla çuvalından daha aptaldır” diyerek sözlerini sürdürdü.

Milyarder girişimci, Tesla’nın ABD imalatındaki derin köklerinin altını çizerek, “Herhangi bir tanıma göre Tesla, Amerika’daki en dikey olarak entegre otomobil üreticisidir ve en yüksek ABD içeriği yüzdesine sahiptir.” dedi.

Musk ayrıca Navarro’nun geçmişteki tartışmalarıyla da alay etti ve Navarro’nun akademik çalışmalarında kullandığı iddia edilen hayali “Ron Vara” kişiliğine atıfta bulunarak, “Navarro, kendi uydurduğu sahte uzman Ron Vara’ya sormalı” diye espri yaptı.

Çok açık bir şekilde yaşanan çekişme, Musk’ın serbest ticaret savunuculuğu ile Trump kampının korumacı politikaları arasındaki büyüyen ayrışmaya ışık tutuyor; özellikle de ABD’nin Tesla gibi küresel tedarik zincirlerine büyük ölçüde bağımlı şirketleri etkilemesi beklenen yeni gümrük vergilerini artırmasıyla.

Musk hafta sonu saldırılarını sürdürdü, Navarro’nun akademik geçmişini sorguladı ve Harvard derecesine sahip olmanın “kötü bir şey olabileceği, iyi bir şey olmadığı” yönünde şakalar yaptı.

Navarro ise Musk’ın yalnızca “kendi çıkarlarını” önemsediğini ileri sürdü.

Beyaz Saray, Musk-Navarro çekişmesini önemsemiyor

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Tartışmayı önemsiz göstermeye çalışan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt CNBC’ye şunları söyledi:

“Tarihin en şeffaf yönetimiyiz, anlaşmazlıklarımızı kamuoyuna açıklıyoruz” diyen Musk-Navarro tartışmasını kısa ve öz bir “neyse” diyerek geçiştirdi.

Eski Başkan Donald Trump’ın son gümrük vergisi dalgasıyla ilgili son kararı verdiği bildirilirken, Navarro’nun politikanın şekillenmesinde etkili olduğu yaygın olarak düşünülüyor ve bu durum Tesla gibi uluslararası tedarikçilere güvenen şirketler için zorluklar yaratabilir.

Daha önce Trump’a destek veren Musk, geniş tabanlı gümrük vergilerine giderek daha fazla eleştirel yaklaşarak, bunların Amerikan yenilikçiliğine ve rekabet gücüne zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.