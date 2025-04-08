Ripple, kripto para sektöründeki en büyük birleşme ve satın alma hamlelerinden birini gerçekleştirerek Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın alıyor

Ripple, Salı günü yaptığı açıklamada Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu, kripto para firmasının bugüne kadarki en büyük satın alımı ve dijital varlık sektöründeki en büyük anlaşmalardan biri anlamına geliyor.

2018 yılında kurulan Hidden Road, döviz, dijital varlıklar, türevler, takaslar ve sabit gelir dahil olmak üzere çok sayıda varlık sınıfında takas, finansman ve birincil aracılık hizmetleri sunmaktadır.

Şirket şu anda hedge fonları da dahil olmak üzere 300’den fazla kurumsal müşteri için yılda 3 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleştiriyor.

Anlaşma, Stripe’ın bu yılın başlarında 1,1 milyar dolara satın aldığı Bridge’i geride bırakıyor ve Ripple’ın kripto paraların kurumsal olarak benimsenmesini desteklemek için altyapıya daha fazla odaklandığının sinyalini veriyor.

Ripple-Hidden yol anlaşmasının detayları

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Bu satın alma, Hidden Road’un birincil aracılık hizmetlerinde teminat olarak kullanmayı planlamasıyla Ripple USD’nin (RLUSD) gerçek dünyada faydalı, kurumsal düzeyde, USD destekli bir stablecoin olarak konumunu güçlendiriyor.

Bu hamle, RLUSD’yi dijital varlıklar ile geleneksel finans piyasaları arasında verimli çapraz marjlamayı destekleyen ilk stabil kripto para birimi konumuna getiriyor.

Ortaklığın bir parçası olarak Hidden Road, iş akışlarını düzene sokmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefleyerek işlem sonrası operasyonlarını XRP Ledger’a (XRPL) taşıyacak ve bu da XRPL’nin kurumsal DeFi için tercih edilen bir blok zinciri olarak potansiyelini vurgulayacak.

Ripple ayrıca bu entegrasyonu, sınır ötesi ödeme platformu Ripple Payments’ta maliyet verimliliğini ve likiditeyi artırmak için kullanmayı ve Hidden Road’un müşterilerine kurumsal düzeyde saklama çözümleri sunmayı planlıyor.

Hidden Road’un Kurucusu ve CEO’su Marc Asch, “Yeni kaynaklar, lisanslar ve eklenen risk sermayesiyle bu anlaşma, Hidden Road’un işinde önemli bir büyümenin önünü açacak, müşteri tabanımızın kapasitesini artırmamıza, yeni ürünlere genişlememize ve daha fazla pazara ve varlık sınıfına hizmet sunmamıza olanak tanıyacak” dedi.

Satın alma işlemi düzenleyici onaylara tabi olup, işlemin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Bu hamle, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun firmayı kayıt dışı menkul kıymetler teklifi yapmakla suçlayan uzun süredir devam eden davayı düşürmesiyle önemli bir hukuki zafer elde etmesinin hemen ardından geldi.

Karar, şirket için önemli bir engeli ortadan kaldırırken, daha agresif bir genişlemenin önünü açabilir.

Kripto için düzenleyici iklimin iyileştirilmesi

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Dijital varlıklara destek veren ve daha elverişli düzenleyici politikalar sözü veren Donald Trump’ın yeniden seçilmesi, kripto sektörünün geneline de destek verdi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, “Dijital varlık benimsemesinin bir sonraki aşaması için bir dönüm noktasındayız. ABD pazarı, eski SEC’nin sona ermesiyle birlikte düzenleyici yükün ortadan kalkması nedeniyle ilk kez fiilen açık ve pazar, geleneksel finansın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olgunlaşıyor” dedi.

Bu olumlu rüzgarlarla, alanı büyük ölçüde dönüştürme fırsatlarını takip etmeye devam ediyoruz, işimizi hızlandırmak ve mevcut çözümlerimizi ve teknolojimizi geliştirmek için konumumuzdan ve XRP’nin güçlü yönlerinden yararlanıyoruz.”