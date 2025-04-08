Tesla hisseleri Salı günü %5 yükseldi: Analistler daha fazla yükseliş öngörüyor

Tesla hisseleri Salı sabahı toparlanarak, yatırımcıların geçen haftaki sert düşüşün ardından istikrar işaretleri aramasıyla erken işlemlerde yaklaşık %5 daha yükseldi.

Hisse senedinin yükselişi, Başkan Trump’ın Salı günü Truth Social’da Güney Kore’nin geçici cumhurbaşkanıyla “harika bir görüşme” yaptığına dair paylaşımının ve Çin’in bir anlaşma yapma konusunda istekli görünmesinin ardından genel piyasalardaki toparlanmayla aynı zamana denk geldi.

Elektrikli araç üreticisinin hisseleri, Tesla’nın bazı geleneksel otomobil üreticilerine kıyasla politikaya nispeten sınırlı maruz kalmasına rağmen, Başkan Donald Trump’ın beklenenden daha yüksek gümrük vergileri açıklamasından bu yana önemli baskı altındaydı.

Sabahın ortasında Tesla hisseleri yaklaşık %5 artışla 244,65 dolardan işlem görüyordu.

S&P 500 ve Dow Jones Sanayi Ortalaması da sırasıyla %2,8 ve %2,6 artış kaydetti.

Salı günkü yükselişten önce Tesla hissesi son üç seansta %17,5 düşmüştü.

Morgan Stanley, Tesla konusunda iyimserliğini sürdürüyor

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Son dönemdeki dalgalanmaya rağmen, Morgan Stanley analisti Adam Jonas, Tesla’yı Aşırı Ağırlık derecesi ve 410 dolarlık fiyat hedefi ile “En İyi Seçim” olarak derecelendirmeye devam ediyor.

Jonas, müşterilerine gönderdiği notta, Tesla’nın değer önerisinin, giderek artan baskıyla karşı karşıya olduğunu belirttiği elektrikli araç segmentinin çok ötesine uzandığını vurguladı.

Jonas, “Tesla’nın veri, robotik, enerji depolama, hesaplama, üretim ve uzay/iletişim/ağ/altyapı gibi fiziksel yapay zekanın temel alanlarındaki yetenekleri, geleneksel EV işinin çok ötesinde büyüme ve marj fırsatları sunuyor” diye yazdı.

Tesla’nın, özellikle otonom teknolojilerin gelişip hükümet ve savunma ihtiyaçlarıyla kesişmesiyle birlikte ulusal güvenlikle bağlantılı sektörlerde daha belirgin bir rol oynayabileceğini kaydetti.

Jonas, yatırımcıların otonom sistemlerin ikili kullanım potansiyeline olan ilgisinin arttığına dikkat çekti.

İleriye bakıldığında, Tesla’nın 2025 yılında yapay zeka destekli endüstriyel alanda konumunu daha da sağlamlaştıracak dönüm noktalarına ulaşabileceğini öne sürdü.

Jonas, otomasyon ve ileri üretim süreçlerinin uzun vadeli etkilerini vurgulayarak, “Bir fabrikada işgücünü ‘üretme’ yeteneği… makinelerin asgari düzeyde insan müdahalesiyle makineler üretmesi, bağımlılık oranları, emeklilik yaşı ve kişi başına düşen GSYİH gibi tarihsel ölçümleri değiştirebilir” diye yazdı.

Musk ve Trump’ın dostluğu bitti mi?

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Washington Post’un konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Elon Musk hafta sonu Başkan Trump’a geçen hafta açıklanan kapsamlı gümrük vergilerini geri çekmesi için doğrudan ama sonuçsuz çağrılarda bulundu.

Bu, Musk ile Trump arasında bugüne kadar yaşanan en dikkat çekici anlaşmazlık olarak kayıtlara geçti.

Çatışma, Trump’ın tüm ABD ithalatlarına %10’luk bir temel gümrük vergisi uygulayacağını ve belirli ülkeleri daha yüksek vergilerle hedefleyeceğini açıklamasının ardından yaşandı.

Yeni “Hükümet Verimliliği Bakanlığı”ndaki rolüyle yönetime maliyet azaltma konusunda danışmanlık yapan Musk, hafta sonu Floransa’da düzenlenen bir League Party etkinliğinde sanal olarak yaptığı konuşmada ABD ile Avrupa arasında sıfır gümrük vergisi uygulanmasını savundu.

Bu arada Tesla, yatırımcıların tepkisiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Çeyreklik satışlar sert bir düşüş yaşadı ve hisseler pazartesi günü 233,29 dolardan kapandı; yılbaşından bu yana %42’den fazla düşüş yaşandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın kişisel serveti pazartesi günü 4,4 milyar dolar düşerek büyük bir darbe aldı ve yıl başından bu yana zararı 134,7 milyar dolara çıktı.