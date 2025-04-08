Asya borsaları Salı günü, piyasaların yoğun satış döneminin ardından nefes almasıyla 18 aylık düşük seviyelerden toparlanarak toparlandı.

ABD ile olası ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik, piyasa duyarlılığını artırdı, ABD hisse senedi vadeli işlemleri de yükselişe işaret etti.

ABD Hazine tahvillerinin getirileri altı ayın en düşük seviyelerinden yükselişini sürdürürken, altın fiyatları 2 buçuk haftanın en düşük seviyesinde istikrar kazandı ve ham petrol fiyatları, yatırımcıların geleneksel güvenli limanlardan riskli varlıklara yönelmesiyle dört yılın en düşük seviyelerinden toparlandı.

Japonya’nın Nikkei endeksi, bölgesel yükselişe öncülük ederek yüzde 5,6’lık artışla diğer piyasaları önemli ölçüde geride bıraktı.

Bu artış, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in Tokyo ile ticaret müzakerelerine liderlik etmekle görevlendirilmelerinin ardından geldi ve potansiyel bir atılım için umutları artırdı.

ABD’li iş dünyasının liderleri de Başkan Donald Trump’ın küresel ticaret savaşının ekonomiye ve finans piyasalarına verebileceği olası zarar konusunda konuşmaya başladı.

Örneğin JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, pazartesi günü enflasyon ve ABD ekonomisindeki yavaşlama riskleri konusunda uyarıda bulundu.

Trump direniyor: Çin’e karşı daha fazla gümrük vergisi sözü veriyor

Copy link to section

Tüm bu endişelere rağmen Trump, Çin’e karşı sert tutumunu daha da sertleştirerek, Pekin’in ABD’ye uyguladığı misilleme vergilerini kaldırmaması halinde ek %50 oranında vergi koyma sözü verdi.

Pekin, Salı günü ABD’nin tarife tehditlerinin “şantaj niteliğini” asla kabul etmeyeceğini belirterek yanıt verdi ve bu durum, ticaret gerginliğinin devam etmesi için zemin hazırladı.

Buna rağmen Hong Kong’un Hang Seng endeksi erken işlemlerde %1,7 yükselirken, anakara Çin’in önde gelen borsaları %0,6 değer kazandı ve devam eden ticaret anlaşmazlığına karşı bir miktar dayanıklılık gösterdi.

Ancak Çin yuanı, offshore piyasada dolar karşısında 7,36’ya gerileyerek iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Business Insider raporunda National Australia Bank’ta piyasa ekonomisi başkanı Tapas Strickland’ın aktardığına göre, “Önemli olan, ABD’nin ticaret müzakerelerine gerçekten açık olduğuna dair umut veren küçük bir güneş ışığının ortaya çıkmasıdır… En önemlisi, Hazine Bakanı Bessent ile Japonya arasındaki müzakerelerdir.”

Strickland, bununla birlikte, oynaklığın aşırı yüksek kalmaya devam ettiğini, VIX endeksinin bir gecede 60’a kadar yükselmesinin “nadir görülen bir olay” olduğunu ve bunun piyasa duyarlılığının kırılganlığını ortaya koyduğunu söyledi.

Güney Kore’nin KOSPI endeksi %1,3, Avustralya’nın hisse senedi endeksi ise %1 değer kazanarak bölgesel toparlanmaya katkıda bulundu.

Tayvan’ın hisse senedi endeksi ise pazartesi günü yüzde 10 düşüş yaşayarak tarihinin en kötü gününü geçirmesinin ardından yüzde 3 düştü.

Büyük yarı iletken üreticisine Washington’dan %32 oranında vergi getirilmesi, şirketin gelecek beklentileri konusunda endişelere yol açıyor.

Avrupa ve ABD piyasaları kazançları hedefliyor: vadeli işlemler yükselişi işaret ediyor

Copy link to section

Avrupa çapında STOXX 50 vadeli işlemleri %2,2 oranında yükselerek Avrupa piyasaları için olumlu bir açılışa işaret etti.

ABD S&P 500 vadeli işlemleri, nakit endeksinin Pazartesi günü %0,2’lik kayıpla çılgın bir seansı tamamlamasının ardından %0,9 yükseldi ve bu durum Wall Street’i etkisi altına alan oynaklığı vurguladı.

Piyasanın ani hareketleri, yatırımcı güveninin olası ticaret çözümlerine ilişkin iyimserlik ile Trump’ın öngörülemeyen politikalarına ilişkin endişe arasında gidip geldiği, çatışan güçleri yansıtıyor.

Wall Street, yatırımcıların gümrük vergisi haberleriyle sarsılmasıyla seans boyunca büyük kayıplar ve kazançlar arasında gidip geldi.

Trump’ın Çin hariç tüm ülkelere yönelik gümrük vergilerinde 90 günlük bir ara vermeyi değerlendirdiğine dair bir medya haberi, ABD hisse senetlerini seansın başlarında kısa süreliğine pozitife çevirdi, ancak Beyaz Saray bunu hemen “yalan haber” olarak nitelendirerek reddetti ve piyasayı tekrar negatif bölgeye gönderdi.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, “Piyasa duymak istediğini duyarsa riskli varlıkların daha da yükselebileceğine dair işaretler var” dedi.

Ancak Weston, aşırı iyimserliğe karşı uyardı ve “yaşananların daha çok bir ayı piyasası rallisine uygun olduğunu ve yatırımcıların sürdürülebilir bir yükseliş trendi için önemli bir dönüm noktasına ulaştığımıza inanmaktan ziyade, bu ralliyi söndürmeyi beklemeleri gerektiğini” savundu.

Pazartesi günü altı aylık düşük seviyelerden toparlanarak yaklaşık 17 baz puan yükselen 10 yıllık Hazine tahvili faizi, güvenli liman varlıklarından uzaklaşıldığını yansıtarak Salı günü 6 baz puan (bp) artışla %4,216’ya çıktı.

Faizlerdeki bu yukarı yönlü hareket, Japonya devlet tahvili faizlerinin de aylardır süren en düşük seviyelerinden yükselmesine yardımcı oldu ve 10 yıllık faiz 12,5 baz puan artarak %1,235’e çıktı.

ABD doları altı büyük para birimine karşı düşüş yaşadı ancak bu düşüş, altı aylık dipten bu yana iki günde %1,2’lik bir artış yaşanmasının ardından gerçekleşti.

Dolar %0,06 düşüşle 147,70 yene geriledi. Euro %0,4 artışla 1,0944 dolara, sterlin ise %0,3 artışla 1,2762 dolara çıktı.

AB anlaşma arıyor: ‘sıfır-sıfır’ tarife planı öneriyor

Copy link to section

Avrupa Komisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB bakanlarının müzakerelere öncelik verme konusunda anlaşmaları ve bazı ABD ithalatlarına %25 oranında gümrük vergisi uygulayarak çıkarlarını savunmaya istekli olduklarını göstermeleri üzerine, ABD ile bir ticaret savaşını önlemek için “sıfır-sıfır” gümrük vergisi anlaşması teklif ettiğini söyledi.

Riske duyarlı Avustralya doları %0,2 artışla 0,6001 dolara yükseldi.

Altın fiyatları ons başına 2.985 dolar civarında sabit kalırken, Trump’ın “Kurtuluş Günü” tarifesi açıklamasının hemen ardından perşembe günü ulaştığı 3.167,57 dolarlık rekor seviyeden oldukça geriledi.

Ham petrol, pazartesi günü yaklaşık dört yıllık düşük seviyeye gerilemesinin ardından güçlü bir şekilde toparlandı.

Brent vadeli işlemleri yüzde 1,26 artışla varil başına 65,02 dolardan işlem görürken, ABD Batı Teksas petrolü vadeli işlemleri yüzde 1,52 artışla varil başına 61,61 dolardan işlem gördü.