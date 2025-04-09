Delta’nın kârı beklentileri aştı ancak şirket büyümenin yavaşlayacağı konusunda uyardı, ikinci yarı için genişleme planlarını geri çekti

Delta Air Lines, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr bildirdi ancak küresel ticaret belirsizlikleri ve zayıf rezervasyon eğilimleri nedeniyle büyümenin yavaşladığı konusunda uyardı.

2025 yılına iyimserlikle giren havayolu, yılın ikinci yarısına yönelik kapasite genişletme planlarını küçültüyor.

Atlanta merkezli havayolunun çeyreklik kazancı %2 arttı ve hisse başına kârı 46 sente ulaştı.

FactSet’e göre gelir, Wall Street’in 12,975 milyar dolarlık beklentisini kıl payı aşarak %3,3 artışla 12,978 milyar dolara çıktı.

Analistler hisse başına 38 sent kar öngörüyordu.

Ancak Delta, yılın ilk aylarındaki ivmenin azaldığını kabul etti.

Havayolunun kazanç açıklamasında CEO Ed Bastian, “Küresel ticaretteki geniş ekonomik belirsizlik nedeniyle büyüme büyük ölçüde durdu” dedi.

Bu yavaş büyüme ortamında, kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanarak marjlarımızı ve nakit akışımızı koruyoruz.”

Kazanç açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde ilk etapta %1,7 yükselen Delta hissesi, daha sonra kazanımlarını azaltarak dar bir aralıkta işlem gördü.

Rakip şirketler United Airlines ve American Airlines’ın hisseleri erken işlemlerde hafif düşüşler yaşadı.

Talep zayıflarken kapasite genişletme planları askıya alındı

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Delta, daha önce yılın ikinci yarısında uçuş kapasitesini yüzde 3 ila yüzde 4 oranında artırmayı planlamıştı ancak bu plan artık rafa kaldırıldı.

Taşıyıcının kapasitesi ise geçen yıla kıyasla aynı kalacak.

Bastian, bu değişimin kısmen Başkan Donald Trump’ın değişen ticaret politikalarına bağlandığını belirterek, zayıflayan talebin ortasında gerçekleştiğini söyledi.

Bunları “yanlış yaklaşım” olarak niteleyen yetkili, bunların tüketici ve kurumsal güven üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Bastian CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Son altı haftada, geniş tüketici güveninde ve kurumsal güvenin buna paralel olarak azaldığını gördük” dedi.

Havayolu ayrıca seyahat harcamalarında genel bir gerileme yaşandığını, özellikle ana kabin rezervasyonlarında gevşeme yaşandığını belirtti.

Bir zamanlar gelir elde etmenin güvenilir bir yolu olan iş seyahatleri, şirketlerin harcamalarını yeniden gözden geçirmesi ve Trump yönetiminin kamu çalışanlarını azaltmasıyla yavaşladı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Delta, tüm yıl boyunca karlılığa olan bağlılığını sürdürüyor.

Bastian, “Güçlü konumumuz, eyleme yönelik eğilimimiz ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüş göz önüne alındığında, yıl için sağlam bir karlılık ve serbest nakit akışı sağlayacak konumdayız” dedi.

Analistler havayolu kapasite kesintilerinin devam edeceğine hazırlanıyor

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Wall Street analistleri , azalan talep endişeleri nedeniyle havayolu şirketlerinin kazançlarına ilişkin beklentilerini istikrarlı bir şekilde düşürüyor.

Delta’nın temkinli görünümü, önümüzdeki haftalarda sektörden gelebilecek benzer duyuruların ilki olabilir.

TD Cowen analistleri Tom Fitzgerald ve Helane Becker, Delta’nın sonuçlarının ardından yazdıkları notta, “Bunun, havayollarından bu çeyrekte ikinci yarıya ilişkin yapılacak birçok kapasite azaltma duyurusunun ilki olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Delta, ikinci çeyrekte hisse başına 1,70 ila 2 dolar arasında kazanç öngörüyor; gelirin ise %2 düşüşten %2 artışa kadar değişmesi bekleniyor.

Analistler daha güçlü bir performans bekliyordu; konsensüs tahminleri hisse başına 2,21 dolar kazanç ve gelirde %1,7 artışla 15,67 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Delta’nın tüm yıl rehberliğini güncelleme konusundaki isteksizliğine rağmen havayolu şirketi, ikinci çeyrekte %11 ile %14 arasında faaliyet marjı hedefleyerek pozitif marjlar tahmin etmeye devam ediyor.

Düşük yakıt maliyetleri bir miktar rahatlama sağlayabilir; ABD’de petrol fiyatları Çarşamba günü %6 düşerek varil başına 56 doların altına geriledi.

Bastian, yurt içi eğlence ve kurumsal talebin zayıfladığı bir ortamda uluslararası ve premium seyahat segmentlerinin dayanıklılık gösterdiğini belirtti.

“Ocak ayında talep oldukça iyiydi ancak işler şubat ortasından itibaren gerçekten yavaşlamaya başladı” dedi.