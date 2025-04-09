IMF, Arjantin’e Cuma günü 20 milyar dolarlık krediyi onaylamaya hazırlanıyor: önemli ayrıntılar

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu’nun, Cuma günü yapılacak toplantıda 20 milyar dolarlık bir kredi anlaşmasını kabul etmesi bekleniyor. Bu anlaşmanın Arjantin’in tökezleyen ekonomisi üzerinde büyük etkileri olabilir.

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, bu anlaşmanın, önemli ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan Güney Amerika ülkesi için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Reuters’ın haberine göre, karar, IMF’nin Salı günü anlaşma konusunda personel düzeyinde bir fikir birliği sağladığını ve yönetim kurulunun oylamasının önünü açtığını açıklamasının ardından geldi.

Yatırım ve döviz rezervlerinin kilidini açmak

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Arjantin, bölgedeki en yüksek enflasyon oranlarından biri, düşük döviz rezervleri ve yatırımcı çekmeye yardımcı olmayan sermaye kısıtlamaları ile benzeri görülmemiş bir ekonomik senaryo ile karşı karşıyadır.

Bu senaryoda 20 milyar dolarlık kredinin ülke için hayati bir can simidi olduğu görülüyor.

Adorni, yerel radyo istasyonu El Observador’a verdiği demeçte, “IMF’nin Cuma günü kesinleşecek olan bu anlaşmayı onaylama yolunda olması bizim için son derece önemli” dedi.

Reuters’ın haberine göre, fonların büyük kısmı Arjantin’deki döviz rezervlerinin tutulmasına ve yatırım akışını kısıtlayan korumacı ekonomik politikaların geri çekilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

IMF kredisinin Arjantin ekonomisini istikrara kavuşturması ve piyasaya yeniden girmek isteyen uluslararası yatırımcılara güven ve teşvik sağlaması umuluyor.

Anlaşmanın önemli detayları

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Kredi, Arjantin ile IMF arasındaki 23. anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Bazı analistler, bunun Javier Milei’nin liberteryen hükümetine olan güvenin yeniden sağlanması ve merkez bankasının rezerv seviyesinin güçlendirilmesi açısından hayati önem taşıdığını düşünüyor.

Böyle bir anlaşmanın, yaklaşan borç ödemeleriyle ilişkili riskleri azaltması ve piyasanın ülkenin mali durumuyla ilgili endişelerini gidermesi amaçlanıyor.

Arjantin Maliye Bakanı Luis Caputo, Mart ayı sonlarında yaptığı açıklamada, anlaşmanın amacının, tedavüldeki pesoların merkez bankası tarafından desteklendiğine dair kamuoyunu rahatlatmak olduğunu belirterek, bu çabanın daha istikrarlı bir para birimi, daha düşük enflasyon ve daha az yoksulluk anlamına geleceğini söyledi.

Caputo’ya göre, toplam 20 milyar dolarlık tutarın yaklaşık 8 milyar doları banka rezervlerini desteklemek için kullanılacak, kalan 12 milyar dolar ise geçmiş IMF kredilerinin anapara ve faizlerini ödemek için kullanılacak.

Yaklaşımda bir değişiklik

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Manuel Adorni, kredinin Arjantin’in IMF ile ilişkilerinde bir geçiş süreci olduğunu vurgulayarak, “İlk kez (IMF anlaşması) yedek lastik olmayacak, omurgası belirgin bir programın parçası olacak” dedi.

Bu, ekonomik sürdürülebilirliğe yönelik yeşil politika anlamına geliyor; ulusal bankanın güçlendirilmesine odaklanılıyor ve bütçe açıkları ve enflasyon gibi uzun süredir var olan sorunlar ele alınıyor.

Arjantin yönetimi, ekonomiyi istikrara kavuşturma isteğinin bir göstergesi olarak bütçe politikalarını sıkılaştırma yönünde birçok adım attı.

Bu adımlar, daha önceki programların uzun vadeli çözümler yerine geçici çözümler olarak görülmesinin aksine, yatırım ve ekonomik büyüme için daha elverişli bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

Tarihsel bağlam: sorunlu bir ilişki.

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Arjantin’in IMF ile ilişkileri inişli çıkışlı.

1958’den bu yana Uluslararası Para Fonu’ndan 22 kez kredi kullanan Arjantin’in, kuruma borcu 40 milyar dolardan fazla.

Bu paranın büyük bir kısmı IMF’ye olan eski borçları ödemek için kullanıldı ve bu durum Arjantinliler arasında, IMF’nin ülkenin 2001’deki ekonomik çöküşünde ve borç temerrüdünde suç ortağı olduğunu düşünen yaygın bir kızgınlığa yol açtı.

Arjantin ile uzun ve sorunlu geçmişi nedeniyle IMF, en büyük borçlusuyla yeni bir kurtarma paketi müzakeresi yapmaktan kaçınmıştı.

Ancak son 16 ayda IMF yetkilileri, IMF’nin genellikle önerdiğinden bile daha sert olan, Başkan Javier Milei’nin agresif kemer sıkma önlemlerine güçlü bir şekilde onay verdiler.

Fonlar, acil mali yükümlülüklerin karşılanması ve daha fazla ekonomik bozulmanın önlenmesi açısından kritik öneme sahip olsa da, aynı zamanda ülkede toplumsal huzursuzluğa yol açabilecek ve sosyoekonomik bölünmüşlüğü daha da derinleştirebilecek daha fazla kemer sıkma önlemi olasılığını da taşıyor.