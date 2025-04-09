ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta çok sayıda ithalat ürününe gümrük vergisi uygulayacağını açıklarken özellikle Avustralya sığır etini hedef alarak tepki çekmişti.

Trump, deli dana hastalığı nedeniyle Avustralya’nın ABD’den sığır eti ithalatına uzun süredir uyguladığı kısıtlamalara atıfta bulunarak, “Bizim sığır etlerimizden hiçbirini almayacaklar” dedi.

Bu kısıtlamalar, yirmi yıldan fazla bir süredir ABD’den Avustralya’ya yapılan neredeyse tüm sığır eti sevkiyatını fiilen durdurdu.

Onları suçlamıyorum. Ama biz de aynı şeyi yapıyoruz, bu gece yarısından itibaren.

Avustralya sığır eti sektörü ise paradoksal bir şekilde rahatlamış görünüyor. Zira Trump’ın Avustralya ürünlerine uyguladığı %10’luk gümrük vergisi, sektör yetkililerine göre Şubat ayına kadar olan altı ayda aylık ortalama 275 milyon dolarlık rekor kıran ABD’ye yapılan ihracatı önemli ölçüde etkilemeye yetmiyor.

Çin’in misillemesi: Avustralya sığır eti için altın fırsat

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Daha da önemlisi, Çin’in uyguladığı misilleme vergileri ve Pekin’in yüzlerce ABD et tesisinin yerel kaydını yenilememe kararı, aylık değeri yaklaşık 125 milyon dolar olan Çin’e yapılan ABD sığır eti ihracatını tehdit ediyor.

Bu durum Avustralya’ya, Brezilya, Arjantin ve Yeni Zelanda gibi rakipleriyle birlikte, karlı Çin pazarına sevkiyatlarını artırmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Avustralya’da et işleme tesisleri işleten ve ABD’ye sığır eti gönderen Bindaree Food Group’un sahibi Andrew McDonald, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Yüzde 10 oranında fazla stresli değilim” dedi.

McDonald, gümrük vergisi duyurusunun, Trump’ın ticaret politikaları konusunda netlik kazanmasını beklerken siparişlerini geçici olarak durduran ABD’li alıcıların Avustralya sığır etine olan ilgisini yeniden canlandırdığını belirtti.

Ayrıca Çin’de Avustralya sığır etine olan talebin arttığını da sözlerine ekledi.

McDonald, “Avustralya için iyi bir sonuç” dedi.

Çeyrek poundluk rahatlama: tarifelerin talebi azaltması pek olası değil

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ABD’de sığır eti ithalatı, yıllardır süren kurak hava koşulları nedeniyle sığır sayısının 1950’lerden bu yana en düşük seviyeye düşmesi, yerel üretimin azalması ve yerel fiyatların artması nedeniyle şu anda yüksek seviyelerde seyrediyor.

Analistler, yerli üretimin toparlanmasının birkaç yıl alacağını öngörüyor.

Öte yandan Avustralya, yağışlı hava koşullarının da etkisiyle sığır eti arzında bolluk yaşıyor ve bu durum ABD’ye en çok sığır eti gönderen ülke olmasını sağlıyor. Hem daha düşük fiyatlar sunuyor hem de ABD’de bulunmayan yağsız etleri tercih ediyor.

Rabobank analisti Angus Gidley-Baird, gümrük vergisinden önce ithal edilen Avustralya yağsız dana etinin ABD’de pound başına yaklaşık 3,12 dolardan (yaklaşık yarım kilogram) satıldığını açıkladı.

Tarifenin bu fiyatı pound başına 3,43 dolara çıkardığını, bunun da yaklaşık 3,80 dolar fiyatla satılan yerel üründen hâlâ önemli ölçüde düşük olduğunu belirten uzman, tarifenin kısmen Avustralya sığır etinden yapılan çeyrek poundluk ürünün maliyetine sadece 2,5 sent eklediğini sözlerine ekledi.

Daha yumuşak bir Avustralya doları daha fazla destek sağlıyor

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Analistlere göre, tarife maliyetlerinin tedarik zinciri boyunca paylaşılması muhtemel olsa da Avustralya dolarının ABD doları karşısında sert bir şekilde değer kaybetmesi Avustralyalı üreticilere ek bir güvence sağlıyor.

Zayıflayan bir para birimi, ABD’li alıcıları satın alımlarını artırmaya teşvik ederken, aynı zamanda Avustralyalı satıcıların aldıkları her ABD doları için yerel para birimi kazançlarını da artırıyor.

Commonwealth Bank analisti Dennis Voznesenski, ABD tarifelerine tabi olmayan diğer büyük sığır eti ihracatçılarının Kanada ve Meksika olduğunu, ancak bu ülkelerin kısa vadede sevkiyatları önemli ölçüde artırma kapasitelerinin sınırlı olduğunu belirtti.

Son olarak Çin, Trump’ın gümrük vergilerine misilleme yapan ABD sığır etinin tek büyük alıcısı oldu.

Çin, Güney Kore ve Japonya’nın ardından ABD’den en çok sığır eti ithal eden üçüncü ülke konumunda olup, sığır eti ithalatının değer bazında yüzde 10’unu ABD karşılıyor.