Brezilya, mali baskılar ortasında açık deniz petrol ihalesi planlıyor: İşte bildiklerimiz

Brezilya hükümeti, bu yıl açık deniz petrol sahalarındaki hisselerini açık artırmayla satmaya hazırlanıyor; özellikle de karlı ön tuz yataklarının sözleşmesiz kısımlarına odaklanıyor.

Reuters’ın haberine göre konuya yakın iki kaynak, söz konusu girişimin hem bir finansal strateji hem de Brezilya’nın mali istikrarını tehdit eden değişen küresel ekonomik görünüme bir yanıt niteliğinde olduğunu söyledi.

Kaynaklar, müzayedenin Tupi, Mero ve Atapu gibi büyük sahaların daha küçük, sözleşmesiz bölümlerini kapsayacağını söyledi.

Hükümetin “en kötü” senaryoda yaklaşık 20 milyar real (3,4 milyar ABD doları) toplamayı hedeflediği belirtiliyor.

Brezilya Maliye Bakanlığı ile Madenler ve Enerji Bakanlığı ihaleye ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, içeride bu hamleye yönelik desteğin güçlü olduğu görülüyor.

Planlanan bu satış, Brezilya’nın giderek artan mali zorluklarının altını çiziyor.

ABD’nin son dönemde uyguladığı gümrük vergileri küresel ekonomik beklentileri olumsuz etkiledi ve petrol fiyatları varil başına 60 doların altına düşerek dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

Brent ham petrol fiyatları Çarşamba günü 65,48 dolardan kapandı. Bu, hafif bir toparlanma anlamına gelse de Brezilya’nın 2025 bütçe yasası varsayımı olan varil başına 80,79 doların hâlâ oldukça altında.

Mali endişeler gündemde

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Müzayede, Brezilya’nın mali sağlığına ilişkin artan endişeleri yansıtıyor. Petrol geliri, telif hakları, kurumlar vergisi ve devlet kontrolündeki petrol devi Petrobras’ın kârları yoluyla katkıda bulunarak ulusal bütçenin önemli bir parçasıdır. Düşen petrol fiyatları önemli bütçe açıklarına yol açabilir.

Kaynaklardan biri, “Dış şoklar nedeniyle gelirlerin daha belirsiz hale geldiği durumlarda kaçış vanalarının olması hayati önem taşıyor” dedi.

Hem hükümet yetkilileri hem de sektör paydaşları, özellikle küresel piyasaların öngörülemezliği göz önüne alındığında, Brezilya’nın mali istikrarının korunması için risk yönetiminin önemli olduğu konusunda hemfikir.

Hükümetin amacı sadece acil gelir elde etmek değil, aynı zamanda olası ekonomik türbülanslara karşı bir tampon oluşturmaktır.

Bir sonraki aşama, açık artırmayı yetkilendirmek için mevzuat çıkarmayı içeriyor. Hükümetin, süreci hızlandırmak için yasa koyucularla yakın bir şekilde çalıştığı bildiriliyor ve bu, dış baskılar daha da yoğunlaşmadan önce mali savunmaları güçlendirmenin aciliyetini gösteriyor.

Başarılı olması halinde, ihale Brezilya için önemli bir finansal destek görevi görebilir, kısa vadeli istikrar sağlarken hükümete değişken küresel ekonomiye uyum sağlamak için daha fazla alan tanıyabilir.