Bu on yılın sonunda yapay zeka teknolojisi ve veri merkezlerinin çalıştırılması için gereken elektrik talebi, Japonya’nın bugünkü elektrik tüketiminden daha fazla olacak.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın perşembe günü yayınladığı rapora göre, veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar iki kattan fazla artarak yaklaşık 945 Terawatt-saate ulaşması bekleniyor.

Paris merkezli enerji düzenleyicisi, “Veri merkezi elektrik talebini karşılamada yenilenebilir enerji kaynakları ve doğal gaz başı çekiyor, ancak bir dizi kaynak da katkıda bulunmaya hazır” dedi.

Kaynaklar

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Depolama ve daha geniş elektrik şebekesiyle desteklenen yenilenebilir enerji kaynakları, küresel veri merkezi talebindeki büyümenin %50’sini karşılıyor.

Doğal gaz, gelecekte önemli bir rol oynayacak olan sevk edilebilir enerji kaynaklarının başında geliyor. Ayrıca, teknoloji sektörünün nükleer ve jeotermal teknolojilerdeki ilerlemeleri de önemli olacak.

ABD’de 2030 yılına kadar elektrik talebindeki büyümenin neredeyse yarısı veri merkezleri tarafından sağlanacak.

IEA, 2030 yılına kadar ülkenin veri merkezleri için tükettiği elektrik miktarının, alüminyum, çelik, çimento, kimyasallar ve diğerleri gibi enerji yoğun tüm malların üretimi için kullanılan toplam elektrik miktarını aşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Kurum, “2030’dan sonra belirsizlikler daha da artacak, ancak Temel Durum senaryomuz, küresel veri merkezi elektrik tüketiminin 2035 yılına kadar yaklaşık 1.200 TWh’ye yükseleceğini öngörüyor” diye ekledi.

Büyüme

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2030 yılına gelindiğinde küresel elektrik talebi artışında veri merkezlerinin payı, endüstriyel motorlar, ev ve ofis klimaları ile elektrikli araçların payından daha az olacak.

Source: IEA

Veri merkezleri toplam büyümenin yaklaşık onda birini oluşturacak.

Ancak kurum, veri merkezlerinin elektrik talebini artırmadaki öneminin ülkeden ülkeye değiştiğini belirtti.

IEA, halihazırda elektrik talebinde hızlı bir büyüme yaşayan gelişmekte olan ve gelişmekte olan ekonomilerde 2030 yılına kadar beklenen elektrik talebindeki artışın yaklaşık %5’inden veri merkezlerinin sorumlu olacağını tahmin ediyor.

Öte yandan gelişmiş ekonomilerde, onlarca yıldır esasen durgun bir elektrik talebi söz konusu.

IEA’ya göre elektrik sektörünün tekrar büyümeye hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bu, veri merkezlerinin 2030 yılına kadar talep büyümesinin %20’sinden fazlasını oluşturacağı gelişmiş ülkeler için bir uyarı niteliğinde.

Enerji sektöründe AI

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2022’den bu yana iki katına çıkan büyük veri merkezlerine yönelik küresel yatırımdaki önemli artış, doğrudan yapay zekanın yükselişinin bir sonucudur.

Yapay zeka modeli eğitimi ve operasyonu için kullanılan bu veri merkezlerinin önemli miktarda enerji talebi bulunmaktadır.

Büyük bir veri merkezinin elektrik tüketimi 100 bin hanenin elektrik tüketimine eşit olabilirken, şu anda inşası devam eden en büyük veri merkezinin 2 milyon hanenin elektrik tüketimine eşit olması bekleniyor.

Bunun enerji sektörü açısından çok büyük etkileri var.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, şunları söyledi:

Yapay zekanın yükselişiyle birlikte enerji sektörü, zamanımızın en önemli teknolojik devrimlerinden birinin ön saflarında yer alıyor. Yapay zeka bir araçtır, potansiyel olarak inanılmaz derecede güçlü bir araçtır, ancak onu nasıl kullanacağımız bize – toplumlarımıza, hükümetlerimize ve şirketlerimize – bağlıdır.

Enerji sektöründe yapay zekanın faydaları

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Yapay zeka, petrol ve gaz endüstrisinde arama, üretim, bakım ve güvenliği optimize etmek için kullanılıyor.

IEA’ya göre yapay zeka, üretim süreçlerini optimize edebilir ve otomatikleştirebilir, bakım gereksinimlerini tahmin edebilir ve operasyonlardaki sızıntıları tespit edebilir. Yapay zeka ayrıca metan emisyonlarını azaltmak için de kullanılabilir.

Ayrıca, yapay zeka kaynak değerlendirmesini iyileştirebilir ve arama ve geliştirmede sondaj öncesi belirsizliği en aza indirebilir.

Bu arada yapay zeka, giderek daha karmaşık, merkezi olmayan ve dijitalleşen elektrik şebekelerinin istikrarına yardımcı olabilir.

Değişken yenilenebilir enerji üretiminin entegrasyonu, yapay zeka aracılığıyla iyileştirilebilir; bu da tahminleri iyileştirebilir, kısıtlamaları ve emisyonları azaltabilir.

Enerji güvenliği

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Veri merkezi bileşenlerine yönelik dünya çapındaki tedarik zincirleri karmaşıktır.

Örneğin, gelişmiş bilgisayar çipleri ve güç elektroniği için hayati önem taşıyan ve geleneksel silikon tabanlı tasarımlara göre çok daha verimli olan galyumun neredeyse tamamı Çin’den geliyor ve küresel arzın yaklaşık %99’unu Çin rafine ediyor.

IEA’nın tahminlerine göre, 2030 yılına kadar veri merkezleri mevcut küresel galyum arzının yüzde 10’undan fazlasını tüketebilir.

IEA, “Yapay zeka bazı enerji güvenliği risklerini artırıyor, ancak aynı zamanda hem siber hem de fiziksel alanlarda çözümler sunuyor” dedi.

Yapay zekanın artan yetenekleri, çeşitli aktörler tarafından hem olumlu hem de olumsuz kullanım potansiyelinin orantılı olarak artmasına yol açmıştır.

Yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin de etkisiyle, son dört yılda enerji şirketlerine yönelik siber saldırıların üç kat artması ve daha da karmaşıklaşması bunu kanıtlıyor.

“Aynı zamanda yapay zeka onlara karşı savunmada kritik bir araç haline geliyor.”

Yapay zeka destekli uydular ve sensörler, fiziksel alanda geleneksel yer tabanlı yöntemlere kıyasla kritik enerji altyapılarındaki olayları 500 kat daha hızlı ve daha yüksek mekansal çözünürlüklerle tespit edebiliyor.

İklim değişikliği endişeleri abartılıyor

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IEA, veri merkezlerinin en hızlı büyüyen emisyon kaynakları arasında yer aldığını, elektrik kullanımından kaynaklanan emisyonların Temel Durum’da bugün 180 milyon tondan 2035’e kadar 300 milyon tona, Kalkış Durumu’nda ise 500 milyon tona kadar çıkmasının beklendiğini belirtti.

Bu emisyonlar bu dönemde toplam enerji sektörü emisyonlarının %1,5’inin altında kalacak olsa da, veri merkezi emisyonları giderek artan bir endişe kaynağı haline geliyor.

“Mevcut yapay zeka uygulamalarının yaygın bir şekilde benimsenmesi, veri merkezlerinden kaynaklanan emisyonlardan çok daha büyük, ancak iklim değişikliğini ele almak için gerekenden çok daha küçük emisyon azaltımlarına yol açabilir.”

IEA, mevcut yapay zeka destekli çözümlerin yaygın bir şekilde uygulanmasıyla sağlanacak emisyon azaltımının 2035 yılında enerji kaynaklı emisyonların yaklaşık %5’ine eşdeğer olacağını tahmin ediyor.

Yapay zeka emisyonları azaltmada bir araç olabilir, ancak tek başına bir çözüm değildir ve proaktif politikalara olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz.