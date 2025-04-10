Değiştirilemez token pazar yeri OpenSea, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan, NFT pazar yerlerinin federal yasa uyarınca menkul kıymet borsası veya aracı kurum olarak sınıflandırılmasından muaf tutulmasını talep etti.

New York merkezli şirket, SEC Komiseri Hester Peirce’e yazdığı mektupta, kurumun OpenSea gibi platformların her iki unvan için de yasal kriterleri karşılamadığını “açıkça belirtmesi” gerektiğini söyledi.

Şirket, Komisyon’dan devreye girerek geçmişteki yaptırım çabalarının yarattığı “belirsizliği” ortadan kaldırmasını ve bunun yerine “düzenleyici çözümlere gerçek sorunların rehberlik etmesine” izin vermesini talep etti.

OpenSea, NFT pazar yerlerinin borsalar olmadığını, çünkü aynı varlığın “birden fazla satıcısını bir araya getirmediğini” savundu; bu, mevcut SEC kuralları uyarınca temel bir gerekliliktir.

Şirkete göre, her NFT benzersiz olduğundan, genellikle aynı anda yalnızca bir sahip ve bir satıcı vardır. Bu, onları doğası gereği değiştirilemez ve geleneksel menkul kıymetlerden çok farklı kılar.

Mektupta, “Ancak Komisyon, bazı NFT işlemlerinin menkul kıymet oluşturduğu sonucuna varsa bile, OpenSea ve benzeri NFT pazar yerlerini menkul kıymet borsaları veya aracılar olarak sınıflandırmak düzenleyici yetki aşımı olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, OpenSea’nın bir “ticaret tesisi” işletmediğini veya işlemlerin nasıl yürütüleceğine dair kurallar koymadığını belirtti. Bunun yerine, tüm işlemler doğrudan akıllı sözleşmeler aracılığıyla blok zincirinde yürütülür ve kullanıcılar kendi kendilerine sakladıkları cüzdanlarından transferleri başlatır.

OpenSea kendisini, işlemleri işleyen veya sonuçlandıran bir platform değil, “insanların NFT’leri keşfetmesine olanak tanıyan” bir araç olarak tanımladı.

NFT pazar yerleri federal yasaya göre aracı mıdır?

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Komisyon tarafından tanımlandığı şekliyle bir aracı, “başkaları hesabına menkul kıymetlerle işlem yapma işiyle uğraşan” bir kuruluştur. Bu, genellikle işlemleri kolaylaştıran, müşteri fonlarını idare eden veya menkul kıymet işlemlerinin yürütülmesine veya müzakeresine doğrudan katılan firmaları içerir.

OpenSea bunların hiçbirini yapmadığını iddia ediyor. Şirket mektubunda, yatırım tavsiyesi vermediğini, anlaşmalar müzakere etmediğini, varlıkları saklamadığını veya kullanıcılar adına işlem gerçekleştirmediğini vurguladı.

Açıklamada, yalnızca NFT listelerini görüntülemenin veya popüler koleksiyonları vurgulamanın “talep veya yatırım tavsiyesi” anlamına gelmediği belirtildi.

OpenSea, kendisi gibi platformlara broker unvanı verilmesinin “gereksiz” olduğunu savundu ve bu tür düzenlemelerin tipik olarak ele aldığı “altta yatan risklerin”, yani “çıkar çatışmaları, finansal istikrarsızlık ve suistimal”in kripto ekosisteminde bulunmadığını belirtti.

Ayrıca, mahkemenin cüzdan araçları ve fiyatlandırma verileri sağlamanın aracılık faaliyeti oluşturmadığına karar verdiği Coinbase’e karşı SEC davasına da atıfta bulunuldu. OpenSea, bu kararın kendi pozisyonunu desteklediğini ve rolünün daha da sınırlı olduğunu belirtti.

SEC’in devreye girmesi gerekiyor

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Devam eden belirsizliği gidermek için OpenSea, SEC’den NFT pazar yerlerinin aracı kurum veya borsa düzenlemelerine tabi olmadığını açıklayan gayrı resmi bir kılavuz yayınlamasını talep ediyor.

Şirket, “Bu açıklama, NFT koleksiyoncuları, alıcıları ve satıcılarının yanı sıra daha geniş NFT ekosistemine anında faydalar sağlayacaktır” diye yazdı ve böyle bir rehberliğin, sektörün yanlış uygulanan kurallara dayalı yaptırım eylemi korkusu olmadan ilerlemesine yardımcı olacağını ekledi.

Uzun vadede, Komisyonu, Borsa Kanunu’nun 15(a) Bölümü kapsamında önerilen aracı kurum düzenlemesinden OpenSea gibi NFT pazar yerlerini muaf tutmaya davet ediyoruz.

Pratik politikanın şekillenmesine yardımcı olmak için OpenSea, kurumla doğrudan çalışma teklifinde bulundu.

OpenSea ve SEC

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OpenSea ile SEC arasındaki gerginlik, kurumun geçen yıl şirkete Wells bildirimi göndererek yaptırım uygulamayı düşündüğünü bildirmesinden bu yana artıyor.

Duyuruda, OpenSea’nin NFT pazar yeri aracılığıyla kayıt dışı bir borsa veya aracı kurum olarak faaliyet göstererek federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etmiş olabileceği öne sürüldü.

Bu hamle, kripto para sektöründe tepkilere yol açtı. Eleştirmenler, SEC’in aşırıya kaçtığını ve net kurallar sağlamak yerine “zorlama yoluyla düzenleme” stratejisine güvendiğini savundu.

Birçok kişi, NFT’leri menkul kıymet olarak sınıflandırma ve OpenSea gibi pazar yerlerini menkul kıymetler hukukuna tabi tutma girişimini, değiştirilemez token’ların nasıl işlediğine dair temel bir yanlış anlama olarak değerlendirdi.

Şubat 2025’te SEC, herhangi bir suçlamada bulunmadan soruşturmayı resmen kapattı. Karar, kriptoya karşı daha müdahalesiz bir yaklaşım benimseyen ve kurumlara yaptırım yerine netliğe odaklanmaları talimatını veren Trump yönetimi altında geldi.