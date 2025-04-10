Prada, Versace’yi 1,25 milyar avroluk anlaşmayla satın aldı: Hisse senedi fiyatının düşmesiyle bu durum Capri Holdings’in hisseleri için ne anlama gelebilir?

Lüks moda dünyasında dönüm noktası niteliğinde bir gelişme yaşanırken Prada, Perşembe günü New York merkezli Capri Holdings’ten Versace’yi 1,25 milyar avroya (1,38 milyar dolar) satın alacağını duyurdu.

Yılın en büyük lüks anlaşması, Capri’nin LVMH ve Kering gibi markalarla rekabet edebilecek bir Amerikan moda devi yaratma yolundaki iddialı ama sorunlu arayışına dramatik bir son getiriyor.

Il Sole 24 Ore, Prada’nın Versace’yi satın almak istediğini ilk olarak Ocak ayında duyurmuştu.

Bu işlem, küresel piyasaların Başkan Trump’ın öngörülemeyen ticaret politikalarının baskısı altında sallandığı bir dönemde bile, İtalyan zanaatkarlığının kalıcı cazibesine olan güvenin yenilendiğini gösteriyor.

Prada için bu, baskın Fransız lüks gruplarına karşı İtalyan bir rakip yaratma yolunda cesur bir sıçramayı temsil ediyor.

Robert Burke Associates’in kurucusu Robert Burke, “Bu Prada’nın cesur ve iddialı bir hareketi” yorumunu yaptı.

“Bu satın alma, Prada’nın portföyünü çeşitlendirmesine ve daha büyük bir küresel arenada rekabet etmesine olanak tanıyacak.”

Prada’nın hisse fiyatı Çarşamba günü yüzde 5 artışla kapanırken, Capri Holdings’in hisse fiyatı yüzde 11’den fazla düştü.

Versace, Prada’nın moda bölümünü büyütecek

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Versace, bu satın almayla Prada Grubu’nun büyüyen portföyüne katılacak. Bu portföyde halihazırda Prada, Miu Miu, Luna Rossa ve ünlü pasta markası Marchesi yer alıyor.

Grubun bünyesinde Car Shoe ve Church’s gibi ayakkabı markaları da yer alıyor.

Bu stratejik genişleme, Prada’nın moda bölümünü güçlendiriyor, belirgin bir kimliğe sahip bir marka ekliyor ve Miuccia Prada vizyonuna olan bağımlılığı azaltıyor.

Prada Grubu CEO’su Andrea Guerra, Versace’nin aileye “yeni, farklı ve tamamlayıcı bir boyut” getireceğini belirtti.

“Versace’nin çok büyük bir potansiyeli var” diyen marka, “yolculuğun uzun olacağı” uyarısında bulundu.

Prada, satın alma işlemini ağırlıklı olarak borç yoluyla finanse etmeyi planlıyor ve bir milyar avronun üzerinde borçlanma planlıyor.

Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylanan anlaşmanın, düzenleyici onayların alınmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Bir şanslar tezatı

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Bu işlem, iki şirket arasındaki kader farkının çarpıcı bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor.

Lüks sektöründeki son dönemdeki gerilemede Prada’nın parlak bir nokta olduğu görülüyor ve 2024 yılı geliri %17 artışla 5,4 milyar avro olarak açıklandı.

Bu yükselişe, geçen yıl perakende satışları yüzde 93 gibi şaşırtıcı bir oranda artan Miu Miu öncülük etti.

Buna karşın Michael Kors ve Jimmy Choo’nun da sahibi olan Capri Holdings’te Versace’nin performansında düşüş yaşandı.

Markanın gelirinin bu mali yılda 810 milyon dolara düşmesi bekleniyor; bu rakam 2024’teki 1 milyar dolardı.

Versace, özellikle Coach ve Kate Spade’in sahibi olan Tapestry’nin geçen yıl ABD düzenleyicileri tarafından engellenen başarısız teklifinin ardından uzun süredir bir satın alma hedefi olarak görülüyordu.

Prada’nın Jimmy Choo’yu da tercih edebileceği yönündeki spekülasyonlar şimdiye kadar asılsız çıktı.

Bernstein’ın kıdemli analisti Luca Solca, “Versace işinin tamamen yenilenmeye ihtiyacı var” dedi.

Ancak Prada’nın geçmişteki satın alımlarının “çok arzulanan bir şey bırakmadığını” belirterek beklentileri yumuşattı.

Capri Holdings’in (CPRI) hisse senedi görünümü

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İşlemin amacı, Capri’nin bilançosunu güçlendirmek ve Michael Kors ile Jimmy Choo gibi diğer markalarına stratejik yatırımlar yapılmasını sağlamak.

Bu hamle, Capri’nin hissedar değerini artırma ve kalan markaları için uzun vadeli büyümeye odaklanma stratejisinin bir parçası.

TipRanks’e göre Capri Holdings, azalan gelir ve karlılığına yansıyan önemli mali ve operasyonel zorluklarla karşı karşıya.

“Şirket stratejik girişimleri uygularken ve finansal esnekliği artırırken, mevcut düşüş eğilimindeki teknik göstergeler ve negatif değerleme ölçütleri ihtiyatlı bir görünüm öneriyor. Şirketin istikrara kavuşma ve sonunda büyümeye geri dönme çabaları olumlu ancak yakın vadeli riskler tarafından gölgede bırakılıyor,” dedi.

Miras ve aile bağları üzerine kurulu bir gelecek

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İki moda hanedanı arasındaki kişisel bağlar, anlaşmaya başka bir önem daha katıyor.

Miuccia Prada’nın, 1997’de kardeşi Gianni’nin trajik ölümünden sonra ailesinin işinin yönetimini devralan Donatella Versace ile yakın olduğu biliniyor.

Donatella geçen ay baş kreatif direktörlük görevinden istifa etmesine rağmen, baş marka elçisi olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Donatella Versace’nin, kardeşinin kurduğu markanın, İtalyan lüksünün dokusunda Versace isminin mirasını koruyarak aile liderliğindeki bir İtalyan grubunun parçası haline gelmesinden “çok memnun” olduğu söyleniyor.