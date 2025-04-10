Asya piyasaları, Perşembe günü büyük bir yükseliş yaşadı ve Başkan Donald Trump’ın birçok ülkeye yönelik gümrük vergilerinde 90 günlük bir duraklama kararı almasının ardından sert bir toparlanma yaşadı. Bu karar, haftalardır süren ticaret kaynaklı oynaklığın geçici olarak hafifletilmesini sağladı.

Ancak bu iyimserlik dalgası, Çin’in gümrük vergilerinin askıya alınmasının dışında kalması ve bunun yerine gümrük vergisi oranının %125’e çıkarılması gerçeğiyle dengelendi. Bu durum, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki devam eden gerginliği gözler önüne seriyor.

Japonya’nın endeksi Nikkei 225 endeksi yüzde 8 yükselerek yükselişe öncülük ederken, Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 5’in üzerinde, Avustralya’nın ASX 200 endeksi de bölge genelindeki rahatlama rallisinin yansıması olarak sabahın erken saatlerinde yüzde 5 yükseldi.

Japonya’nın Nikkei borsası, yatırımcıların Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak değer kaybeden hisse senetlerini geri almaya yönelmesiyle perşembe günü yükseldi.

01.47 GMT itibarıyla Nikkei %7,9 artışla 34.226,17’ye yükselirken, daha geniş kapsamlı Topix %7,2 artışla 2.518,26’ya çıktı.

Tokai Tokyo Intelligence Laboratuvarı’nın baş hisse senedi piyasası analisti Seiichi Suzuki, “Yatırımcılar bugün hisse senetlerini geri aldılar, keşke bir önceki seansta hisse senetlerini satmasalardı” diyerek birçok piyasa katılımcısının hissini yansıttı.

Suzuki, “Ancak bu yükseliş aynı zamanda piyasanın Trump’ın tarifelerinin etkisi konusunda fazla karamsar olduğu anlamına geliyor” diyerek, ilk olumsuz tepkinin abartılı olabileceğini ima etti.

Nikkei endeksi için bu hafta aşırı oynaklık yaşandı. Endeks, pazartesi günü %7,8’lik sert bir düşüş yaşayarak 1,5 yıllık düşük seviyeye geriledikten sonra Salı günü %6 yükselerek kapandı. Bu durum, piyasanın ticaretle ilgili haberlere olan duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Endeks Çarşamba günü yüzde 4 düşüşle kapandı ve bu durum çalkantılı koşulların daha da belirginleşmesine yol açtı.

Wall Street geri döndü: Talihin şaşırtıcı bir şekilde tersine dönmesi

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Perşembe günü Asya’da yaşanan toparlanma, Wall Street’te gece boyunca yaşanan muhteşem yükselişin ardından geldi. S&P 500 endeksi %9,5 yükselerek 2008’den bu yana en büyük günlük kazancını elde etti. Bu, küresel piyasaların rahatlama konusunda birleştiğini gösteriyor.

Uniqlo markasının sahibi Fast Retailing, Nikkei endeksine en büyük desteği sağlayan yüzde 7,2’lik yükselişle gerçekleşti.

Çip hisselerinde de önemli kazanımlar yaşandı. Tokyo Electron ve Advantest hisseleri sırasıyla %11,77 ve %13,66 değer kazanarak sektörün ticaret gelişmelerine olan duyarlılığını vurguladı.

Tokyo Borsası’nın (TSE) 33 alt endeksinin tamamı yükseldi. Demir dışı sektör, geniş tabanlı bir piyasa toparlanmasının yansıması olarak %12,65 artışla en çok kazanan sektör oldu.

Ekonomik yavaşlama endişeleriyle ağır darbe yiyen bankacılık sektörü ise yüzde 9,2 oranında artış kaydederek sektörün ekonomik belirsizliğe karşı kırılganlığını ortaya koydu.

Japonya’ya iyimser bakıyoruz: Güçlü bir temel dinamik

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Morgan Stanley analistleri, Trump’ın kararının özellikle Asya hisse senetleri için olumlu olduğunu belirterek, bu karardan en çok faydalanan ülkenin Japonya olduğunu söyledi.

Japonya’nın “güçlü bir temel reflasyon dinamiğine sahip olduğuna, ancak pazartesi günkü dip seviyelerde böyle bir durgunluğun fiyatlanmasına en çok yaklaşan ülke” olduğuna inanıyorlar; bu da piyasanın Japonya’nın ekonomik gücünü önemli ölçüde hafife aldığını gösteriyor.

Nikkei’deki 225 hisse senedinden bir tanesi hariç hepsi yükselirken, TSE’nin birincil piyasasında işlem gören 1.600’den fazla hisse senedinin yüzde 99’u gibi ezici bir çoğunlukla kazanç elde etti.

Trump’ın ara verme kararını açıklamasının ardından Tayvan Dışişleri Bakanı, daha derinlemesine görüşmeler için soluklanma fırsatı verildiğini belirterek, ada ülkesinin dengeli bir ticaret için “büyük” ABD pazarından yararlanmayı umduğunu, bunun da ABD ile ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik stratejik bir odaklanmaya işaret ettiğini söyledi.

Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-lung, hükümetin ABD’de yaptığı yatırımlardan yaptığı alımları artırma ve en önemli uluslararası destekçisi olarak görülen Amerika ile olan ticaret fazlasını azaltma kararlılığında olduğunu belirtti.

Bakan Lin, “Artık 90 gün daha var, Tayvan-ABD ekonomik ve ticari iş birliğini daha detaylı ve derinlemesine bir şekilde görüşebiliriz. ABD’nin devasa pazarından, mükemmel teknoloji sermayesinden ve yeteneklerinden yararlanarak bir Tayvan-ABD koalisyonu, ortak bir filo yaklaşımı oluşturmayı umuyoruz” dedi.