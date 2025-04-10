Vietnam’ın düşük maliyetli havayolu şirketi Vietjet, Perşembe günü yaptığı açıklamada, uçak filosunun genişletilmesini desteklemek amacıyla yatırım fonu KKR’nin ortağı AV AirFinance ile 300 milyon dolarlık bir finansman anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bu duyuru, Reuters’ın geçen hafta Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc’un ABD ziyareti sırasında Vietjet ile AV AirFinance arasındaki finansman düzenlemesini ayrıntılı olarak açıkladığı haberi teyit ediyor.

Phoc’un ziyareti, artan ticaret gerginliği ortamında karşılıklı bir tarife anlaşmasının müzakere edilmesini amaçlıyordu.

İlk raporda anlaşmanın değerinin 200 milyon dolar olduğu belirtiliyordu.

Vietjet’in AV AirFinance ile yaptığı anlaşmanın, ABD’li ortaklarla sağlanan toplam değeri 4 milyar dolar olan bir dizi finansman anlaşmasının sonuncusu olduğu belirtilen açıklamada, havayolunun Amerikan şirketleri ile büyüyen bağlarının altı çizildi.

Boeing 737 MAX ufukta, teslimatların bu yıl yapılması bekleniyor

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Vietjet ayrıca, ilk olarak 2016 yılında imzalanan ve daha sonra Trump’ın 2019’daki Vietnam ziyareti sırasında revize edilen bir anlaşmayla 200 adet Boeing 737 MAX uçağı satın alma taahhüdünde bulunarak, gelecekteki büyümesine önemli bir yatırım yaptı.

Ancak henüz uçaklar teslim edilmedi.

Havayolu şirketi, bu jetlerin ilk teslimatlarını bu yıl almayı beklediğini ve siparişi genişletmek için görüşmeler yürüttüğünü belirterek, Boeing’in uçaklarına olan güvenini dile getirdi.

Reuters, havayolunun ayrıca filosunu daha da genişletmek ve uzun mesafeli uçuş kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla 20 adet geniş gövdeli Boeing 787 uçağı satın almayı düşündüğünü geçen Cuma günü bildirmişti.

Vietjet, Ocak ayında Boeing de dahil olmak üzere önde gelen ABD şirketleriyle yaklaşık 50 milyar dolarlık anlaşması olduğunu ve yaklaşık 14 milyar dolarlık ek anlaşmalar için görüşme halinde olduğunu açıklayarak, ABD ekonomisiyle derin ekonomik bağlarının altını çizmişti.

Ayrıca Boeing’in, VietJet’in sipariş ettiği 200 uçağın ilk 14’ünü bu yıl teslim edeceği belirtildi.

Anlaşmaların ardında: Ticaret gerginlikleri ve tarife müzakereleri

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VietJet, ortağı KKR ve Vietnam Dışişleri Bakanlığı, belirsizliğini koruyan finansman anlaşmasıyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Reuters’a göre Boeing, medya iletişimlerinde mutabakatı göstererek VietJet’e açıklama yapmayı erteledi.

Yayına konuşan iki sektör kaynağı, VietJet ve bayrak taşıyıcı Vietnam Airlines’ın (HVN.HM) daha fazla yolcu uçağı satın almak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi ancak olası satıcı hakkında ayrıntı vermedi.

Vietnam Havayolları da yorum taleplerine yanıt vermedi; bu durum, satın alma işlemi etrafındaki görüşmelerin genel olarak sessiz olduğunu gösteriyor.

Çok sayıda Vietnamlı ve ABD’li yetkili, Vietnam şirketlerinin uçak satın almasının Trump yönetimi tarafından dile getirilen ticaret endişelerini gidermek için stratejik bir adım olabileceğini öne sürdü.

Vietnam, ABD’nin Vietnam mallarına uyguladığı %46’lık gümrük vergilerinin 9 Nisan’da yürürlüğe girmesi ve Washington’dan erteleme almaması halinde bu konuda endişelerini kamuoyuna açıkladı.

Hükümet portalına göre Başbakan Yardımcısı Phoc, 6 Nisan’dan itibaren ABD’ye gidecek. Ancak birçok kişi onun ABD-Vietnam ilişkilerine bir çözüm getirebileceğini ummasına rağmen, ABD’li yetkililerle herhangi bir görüşme duyurulmadı.

Hanoi, son haftalarda ABD’ye uygulanan gümrük vergilerinden kaçınmak için ithalat vergilerini düşürmek ve daha fazla ABD malı satın alma sözü vermek gibi çok sayıda taviz verdiğini duyurdu. Tüm bunlar, ülkenin ABD ile ticari gerginlikten kaçınma konusunda istekli olduğunu gösteriyor.