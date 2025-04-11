Cuma günü Asya-Pasifik piyasaları düşüşe geçti. Wall Street’in gece boyunca yeniden kayıplar yaşamasıyla satış baskısının en sert vurduğu ülke Japonya oldu.

Yeniden canlanan riskten kaçınma duygusu, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı gerginliğinin tırmanmasından kaynaklanıyor ve bu durum, gümrük vergilerinde kısa süreli bir ertelemenin ardından oluşan daha önceki iyimserliği zayıflatıyor.

Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi, düşüşün yaygınlığını yansıtarak %2,28 düştü.

Ancak en büyük kayıpları Japonya yaşadı; Nikkei 225 endeksi yüzde 5,46, Topix endeksi ise yüzde 5,05 geriledi ve Japon yatırımcılar arasında derin bir tedirginlik olduğunun sinyalini verdi.

Güney Kore’nin Kospi endeksi %1,55 düşerken, küçük sermayeli Kosdaq endeksi %0,11 düştü ve Güney Kore piyasasında daha ılımlı bir etki görüldü.

Hong Kong’un Hang Seng Endeksi %0,8, Çin’in CSI 300 Endeksi ise %0,13 düşüşle, tarifelerin Çin ve küresel ekonomi üzerindeki devam eden etkisini vurguladı.

Tarife U dönüşü: güven vermeyen bir duraklama

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü sürpriz bir gümrük vergisi dönüşü yaparak, çoğu ülkeden yapılan ithalatta 90 gün boyunca yeni karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürdü.

ANZ analistleri, hakim olan duyguyu yansıtan bir notta, “Zaman uzaması belirsizliği ortadan kaldırmıyor” ifadelerini kullandı.

“Ticaret müzakerelerinin sonucu konusunda şüphecilik var ve bu durum yatırımları ve dolayısıyla büyüme görünümünü etkilemeye devam edecek” uyarısında bulunuldu.

Birikimli baskı: Çin %145 oranında gümrük vergisi yüküyle karşı karşıya

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Endişelere ek olarak, Beyaz Saray Perşembe günü CNBC’ye yaptığı açıklamada, Çin’e uygulanacak kümülatif gümrük vergisi oranının, fentanil kriziyle bağlantılı mevcut %20’lik gümrük vergisine ek olarak, mallara uygulanacak %125’lik yeni gümrük vergisiyle birlikte %145’e ulaşacağını doğruladı ve bu durum Çinli işletmelerin karşı karşıya olduğu önemli ekonomik baskıyı vurguladı.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların ana ortalamalarda sert iniş çıkışlarla geçen oynak bir haftayı kapatmayı beklemesiyle Cuma günü yükseldi. Bu durum, çalkantılı bir dönemin ardından bir miktar istikrara işaret ediyor.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,3 artarken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık %0,1 yükseldi. Dow Jones Sanayi Ortalaması’na bağlı vadeli işlemler 28 puan veya yaklaşık %0,1 yükseldi.

Wall Street geri çekiliyor

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ABD’de gece boyunca üç ana endeksin ortalamaları düşüşle kapandı ve önceki seansta görülen ve Başkan Donald Trump’ın bazı “karşılıklı” tarifelerde 90 günlük erteleme açıklamasıyla desteklenen tarihi yükselişin kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,46 düşüşle 5.268,05 puandan kapanırken, Nasdaq Composite endeksi yüzde 4,31 düşüşle 16.387,31 puandan kapandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 1.014,79 puan veya yüzde 2,5 düşüşle 39.593,66’ya yerleşerek, piyasa duyarlılığındaki hızlı tersine dönüşü gözler önüne serdi.