Asya piyasaları Cuma günü: Hang Seng, Nifty yeşilde kapandı, Nikkei sert düşüş yaşadı
- Asian stocks ended lower on Friday, paring gains from the previous session.
- The Nikkei 225 fell 2.96% to 33,585.58, and the broader Topix declined 2.85% to 2,466.91.
- China and Hong Kong stocks bucked the general trend. The Hang Seng Index advanced 1.13% to 20,914.69.
Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın 90 günlük gümrük vergilerini askıya alma kararının ardından önceki seansta elde edilen kazanımları azaltarak cuma gününü düşüşle kapattı.
Çin ve Hong Kong hisseleri politika desteği beklentileriyle yükselirken, diğer bölgesel piyasaların çoğu, ticaret gerginliklerine ilişkin yenilenen endişeler ve güçlenen yen nedeniyle düşüş yaşadı.
Çin ve Hong Kong hisseleri teşvik umutlarıyla yükseldiCopy link to section
Çin’in Şanghay Bileşik Endeksi, yatırımcıların daha fazla teşvik önleminin ana hatlarını belirleyecek üst düzey hükümet toplantısından gelecek sinyalleri beklemesiyle %0,45 artışla 3.238,23’e çıktı.
Hong Kong’da Hang Seng Endeksi, Trump’ın ilk ticaret anlaşmalarının “çok yakın” olduğunu ve Pekin ile gelecekteki müzakereler konusunda iyimserliğini koruduğunu söylemesinin ardından yüzde 1,13 artışla 20.914,69’a çıktı.
Anakara yatırımcı akışları, Hang Seng’in 2018’den bu yana en kötü haftasında kayıpların azaltılmasına yardımcı oldu.
Elektrikli araç ve yarı iletken şirketlerinin hisseleri güçlü kazançlar kaydetti.
BYD %7,2, Li Auto %5,6 ve SMIC %5,9 yükseldi.
Olumsuz tarafta, Trip.com %4,6, Alibaba ve Meituan ise sırasıyla %1,7 ve %1,3 oranında geriledi.
Japonya piyasası düşüşteCopy link to section
Japon hisseleri, ihracat ağırlıklı sektörlere baskı yapan güçlü yen’in etkisiyle sert düşüşler yaşadı.
Nikkei 225 endeksi %2,96 düşüşle 33.585,58’e, daha geniş Topix endeksi ise %2,85 düşüşle 2.466,91’e geriledi.
Büyük ihracatçılar yoğun satış gördü. Toyota, Panasonic, Sony ve Canon’un her biri %4 ila %7 arasında düşüş yaşadı.
Uniqlo’nun ana şirketi olan Fast Retailing %2’den fazla, çip ekipmanı tedarikçisi Advantest ise %4,6 oranında düşüş yaşadı.
Trendin tersine, Baycurrent kâr beklentisini yükseltip hisse geri alımı yapacağını duyurmasının ardından %12,5 oranında yükseldi.
Hint piyasaları yeşille kapandıCopy link to section
10 Nisan’da tatilin ardından açılan Hindistan piyasaları, seansı güçlü bir yükselişle tamamladı.
İşlemlerin kapanışında Sensex 1.310,11 puan veya %1,77 artışla 75.157,26’da kapandı. Nifty de 429,40 puan veya %1,92 artışla 22.828,55’te kapandı.
Nifty’de en çok kazananlar arasında Hindalco Industries, Tata Steel, JSW Steel, Coal India ve Jio Financial yer aldı.
Diğer bölgesel pazarlarCopy link to section
Güney Kore’de Kospi Endeksi, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin piyasa duyarlılığını etkilemesiyle %0,5 düşüşle 2.432,72’ye geriledi.
Samsung Electronics, POSCO Holdings, LG Energy Solution ve Hyundai Motor gibi önemli hisse senetleri %2 ile %5 arasında düşüş yaşadı.
Küresel büyümeye ilişkin endişelerin etkisiyle Avustralya piyasaları da geri çekildi.
S&P/ASX 200 %0,82 düşüşle 7.646,50’ye gerilerken, All Ordinaries %0,76 düşüşle 7.853,70’e geriledi. Madencilik, enerji ve sağlık hisseleri kayıplara öncülük etti.
Perşembe günü Wall StreetCopy link to section
ABD borsaları Çarşamba günkü tarihi yükselişin ardından Perşembe günkü işlem seansında sert bir düşüş yaşadı.
Önemli endeksler önemli kayıplar kaydetti ancak son dönemdeki en düşük seviyelerinin oldukça üzerinde kalmayı başardı.
Nasdaq 737,66 puan veya yüzde 4,3 düşüşle 16.387,31’e, S&P 500 188,85 puan veya yüzde 3,5 düşüşle 5.268,05’e ve Dow Jones 1.014,79 puan veya yüzde 2,5 düşüşle 39.593,66’ya geriledi.
Piyasalardaki geri çekilme, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin tırmanmasına ilişkin artan endişeler üzerine gerçekleşti.
Başkan Trump’ın Çin’i gümrük vergilerinin askıya alınmasından muaf tutma ve Çin ithalatına %125 oranında gümrük vergisi uygulama kararı, yatırımcı güveni üzerinde daha fazla baskı yarattı.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.