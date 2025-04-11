Asya piyasaları Cuma günü: Hang Seng, Nifty yeşilde kapandı, Nikkei sert düşüş yaşadı

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın 90 günlük gümrük vergilerini askıya alma kararının ardından önceki seansta elde edilen kazanımları azaltarak cuma gününü düşüşle kapattı.

Çin ve Hong Kong hisseleri politika desteği beklentileriyle yükselirken, diğer bölgesel piyasaların çoğu, ticaret gerginliklerine ilişkin yenilenen endişeler ve güçlenen yen nedeniyle düşüş yaşadı.

Çin ve Hong Kong hisseleri teşvik umutlarıyla yükseldi

Copy link to section

Çin’in Şanghay Bileşik Endeksi, yatırımcıların daha fazla teşvik önleminin ana hatlarını belirleyecek üst düzey hükümet toplantısından gelecek sinyalleri beklemesiyle %0,45 artışla 3.238,23’e çıktı.

Hong Kong’da Hang Seng Endeksi, Trump’ın ilk ticaret anlaşmalarının “çok yakın” olduğunu ve Pekin ile gelecekteki müzakereler konusunda iyimserliğini koruduğunu söylemesinin ardından yüzde 1,13 artışla 20.914,69’a çıktı.

Anakara yatırımcı akışları, Hang Seng’in 2018’den bu yana en kötü haftasında kayıpların azaltılmasına yardımcı oldu.

Elektrikli araç ve yarı iletken şirketlerinin hisseleri güçlü kazançlar kaydetti.

BYD %7,2, Li Auto %5,6 ve SMIC %5,9 yükseldi.

Olumsuz tarafta, Trip.com %4,6, Alibaba ve Meituan ise sırasıyla %1,7 ve %1,3 oranında geriledi.

Japonya piyasası düşüşte

Copy link to section

Japon hisseleri, ihracat ağırlıklı sektörlere baskı yapan güçlü yen’in etkisiyle sert düşüşler yaşadı.

Nikkei 225 endeksi %2,96 düşüşle 33.585,58’e, daha geniş Topix endeksi ise %2,85 düşüşle 2.466,91’e geriledi.

Büyük ihracatçılar yoğun satış gördü. Toyota, Panasonic, Sony ve Canon’un her biri %4 ila %7 arasında düşüş yaşadı.

Uniqlo’nun ana şirketi olan Fast Retailing %2’den fazla, çip ekipmanı tedarikçisi Advantest ise %4,6 oranında düşüş yaşadı.

Trendin tersine, Baycurrent kâr beklentisini yükseltip hisse geri alımı yapacağını duyurmasının ardından %12,5 oranında yükseldi.

Hint piyasaları yeşille kapandı

Copy link to section

10 Nisan’da tatilin ardından açılan Hindistan piyasaları, seansı güçlü bir yükselişle tamamladı.

İşlemlerin kapanışında Sensex 1.310,11 puan veya %1,77 artışla 75.157,26’da kapandı. Nifty de 429,40 puan veya %1,92 artışla 22.828,55’te kapandı.

Nifty’de en çok kazananlar arasında Hindalco Industries, Tata Steel, JSW Steel, Coal India ve Jio Financial yer aldı.

Diğer bölgesel pazarlar

Copy link to section

Güney Kore’de Kospi Endeksi, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin piyasa duyarlılığını etkilemesiyle %0,5 düşüşle 2.432,72’ye geriledi.

Samsung Electronics, POSCO Holdings, LG Energy Solution ve Hyundai Motor gibi önemli hisse senetleri %2 ile %5 arasında düşüş yaşadı.

Küresel büyümeye ilişkin endişelerin etkisiyle Avustralya piyasaları da geri çekildi.

S&P/ASX 200 %0,82 düşüşle 7.646,50’ye gerilerken, All Ordinaries %0,76 düşüşle 7.853,70’e geriledi. Madencilik, enerji ve sağlık hisseleri kayıplara öncülük etti.

Perşembe günü Wall Street

Copy link to section

ABD borsaları Çarşamba günkü tarihi yükselişin ardından Perşembe günkü işlem seansında sert bir düşüş yaşadı.

Önemli endeksler önemli kayıplar kaydetti ancak son dönemdeki en düşük seviyelerinin oldukça üzerinde kalmayı başardı.

Nasdaq 737,66 puan veya yüzde 4,3 düşüşle 16.387,31’e, S&P 500 188,85 puan veya yüzde 3,5 düşüşle 5.268,05’e ve Dow Jones 1.014,79 puan veya yüzde 2,5 düşüşle 39.593,66’ya geriledi.

Piyasalardaki geri çekilme, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin tırmanmasına ilişkin artan endişeler üzerine gerçekleşti.

Başkan Trump’ın Çin’i gümrük vergilerinin askıya alınmasından muaf tutma ve Çin ithalatına %125 oranında gümrük vergisi uygulama kararı, yatırımcı güveni üzerinde daha fazla baskı yarattı.