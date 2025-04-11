Avrupa piyasaları açıldı: Ticaret savaşı korkuları devam ederken hisse senetleri yükseldi

Avrupa borsaları, hisse senetleri için çalkantılı bir haftanın sonuna yaklaşırken, Cuma günü erken işlemlerde mütevazı kazançlarla açıldı.

Olumlu ivme mevcut olsa da, ABD ile Çin arasında tırmanan bir ticaret savaşına ilişkin endişeler devam etti ve genel coşkuyu sınırladı.

Pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi %0,4 artışla açıldı, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0,5 yükselirken, Almanya’nın Dax ve Fransa’nın CAC 40 endeksleri sabah 8:10’da %0,4 yükseldi.

Londra saati, yatırımcıların genel olarak temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.

Borsanın hemen hemen tüm sektörleri pozitif bölgede işlem gördü; enerji sektörü tek istisnaydı ve genel ancak çok yoğun olmayan bir iyimserlik havası hakimdi.

Ticaret politikası gelişmelerinin yönlendirdiği inişli çıkışlı bir hafta

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Avrupa ve küresel piyasalar, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın son gümrük vergileri planlarının tetiklediği küresel ticaret politikasındaki sık ve çoğu zaman öngörülemeyen gelişmelere tepki göstermesiyle inişli çıkışlı bir hafta geçirdi.

Trump’ın karşılıklı tarifeleri olarak adlandırılan tarifeler, bu hafta başında yürürlüğe girmiş, daha sonra hedef alınan 90’a yakın ülke ve bölgenin çoğuyla ticaret müzakerelerinin yapılabilmesi için 90 gün boyunca geçici olarak %10’a düşürülmüştü. Bu sayede kısa bir süreliğine de olsa nefes alma imkânı sağlanmıştı.

Ancak Çin’den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergilerinin artırılması, ticaret anlaşmazlığının temel odağını vurguluyor.

Avrupa Birliği de Perşembe günü benzer bir şekilde yanıt vererek karşı önlemlerin alınmasını 90 gün süreyle durdurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Müzakerelere bir şans vermek istiyoruz” diyerek, gerginliği azaltma yönündeki kararlılığını dile getirdi.

Tüm bu çabalara rağmen, ABD ile ticaret ortakları arasındaki müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken, ticaret politikası belirsizliği devam etti.

Yatırımcıların aklında ABD ile Çin arasında tam kapsamlı bir ticaret savaşına dair korkular yer alıyordu.

Çin’e uygulanan kümülatif gümrük vergisi oranı %145’e ulaştı

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İki ülke bir süredir karşılıklı sataşma içindeydi. Beyaz Saray, Perşembe günü CNBC’ye yaptığı açıklamada, Çin’e uygulanacak toplam gümrük vergisi oranının artık fiilen %145 olacağını doğruladı.

Bu, mallara uygulanan %125’lik gümrük vergisi ve %20’lik fentanil ile ilgili gümrük vergisini kapsıyor ve Çinli ihracatçılar için önemli bir ekonomik zorluk yaratıyor.

Asya-Pasifik piyasaları son dönemde karışık bir görünüm sergilerken, küresel ticaret ilişkilerinde net bir yön belirlenmediği görüldü.

ABD’de, Perşembe günü hisse senetlerinde yaşanan kayıpların ardından vadeli işlemler geriledi ve temkinli havayı daha da artırdı.

İngiltere’nin GSYİH verileri geliyor: Önemli bir ekonomik gösterge

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Avrupa’da yatırımcılar, Cuma günü yayınlanacak olan Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) aylık verilerini heyecanla bekliyor. Bu veriler, İngiliz ekonomisinin sağlığı ve küresel ticaretteki olumsuzlukların potansiyel etkileri hakkında değerli bilgiler sunacak.