Hint piyasaları açıldı: Nifty ve Sensex güçlü bir başlangıç için hazır, ancak ticaret savaşının gölgeleri devam ediyor

Cuma günü Hindistan hisse senedi piyasalarının güçlü bir notla açılması bekleniyor. GIFT Nifty vadeli işlemleri 467 puan artışla 22.954’te işlem gördü ve bu durum endeksler için önemli bir yukarı yönlü boşluğun açılacağına işaret ediyor.

Ancak yatırımcılar, ABD-Çin arasındaki artan ticaret gerginliği ve küresel piyasalardan gelen karışık sinyaller nedeniyle küresel güvenin kırılganlığını koruması nedeniyle olası oynaklığa karşı dikkatli olmalı.

ABD piyasaları, Trump yönetimi altında tırmanan ticaret gerginliklerinin olumlu ekonomik verileri gölgelemesiyle gece boyunca sert düşüşler yaşadı ve bu durum, ticaret politikasının yatırımcı güveni üzerindeki artan etkisini vurguladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi %2,50 düşüşle yaygın endişeye işaret etti.

S&P 500 endeksi, piyasadaki geri çekilmenin genişliğini yansıtarak %3,46 düştü.

Nasdaq Composite endeksi %4,31 gerileyerek özellikle teknoloji sektöründeki zayıflığa işaret etti.

Bu kayıplar, gümrük tarifelerindeki gerginliğin yoğunlaşmasıyla birlikte resesyon potansiyeli etrafındaki artan endişeleri yansıtıyor ve uzun vadeli ekonomik görünümle ilgili endişeleri artırıyor.

Asya hisseleri ABD zayıflığını yansıtıyor: Altın, güvenli liman talebiyle rekor seviyeye ulaştı

Asya hisse senetleri açılışta ABD piyasalarının öncülüğünü takip ederek bölge genelinde riskten kaçınma eğilimini yansıttı.

Japonya’nın Topix endeksi yüzde 4,7, Avustralya’nın ASX 200 endeksi ise yüzde 2,1 düşüşle küresel ticaret gerginliğinin yaygın etkisini gözler önüne serdi.

Hang Seng vadeli işlemleri %0,5 düşerek olumsuz hissiyatı daha da güçlendirdi. Bu arada, yatırımcıların piyasa oynaklığından korunma arayışında olduğu güvenli liman talebinin klasik bir işareti olan altın rekor seviyeye ulaştı.

Teknik sinyaller: Kalıcılığı olmayan bir toparlanma mı?

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Beklenen yukarı yönlü açılışa rağmen teknik göstergeler temkinli yaklaşıma işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş yönlü bir kesişme gösteriyor ve bu durum, Nifty’nin 22.500 seviyesinin üzerine kesin bir şekilde çıkamaması durumunda rallinin ivme kaybedebileceğini gösteriyor.

Destek 22.000 seviyesinde görülüyor, bu seviyenin pozitif momentumun sürdürülmesi açısından ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Volatilite artıyor: Hindistan VIX’i sıçradı

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Piyasa oynaklığını ölçen Hindistan VIX endeksi yüzde 5 artarak 21,43’e çıktı. Bu durum, piyasalardaki gerginliğin arttığına ve yakın gelecekte fiyat dalgalanmalarında artış olabileceğine işaret ediyor.

Yabancı kurumsal yatırımcılar (FII’ler) Çarşamba günü net satıcı pozisyonunda kaldılar ve 4.358 crore rupi değerinde hisse senedi sattılar. Yerli kurumsal yatırımcılar (DII’ler) ise 2.976 crore rupi değerinde satın alarak bir miktar denge sağladılar.

Yabancı yatırımcılar arasındaki kalıcı düşüş eğilimini yansıtan FII net kısa pozisyonları bir önceki günkü 1,09 lakh crore rupiden 1,15 lakh crore rupiye yükselerek artmaya devam etti.

Rupi, küresel belirsizlik ve Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) son faiz indiriminin etkisiyle dolar karşısında 42 paise düşerek 86,68’e geriledi ve bu durum yerel ve uluslararası faktörlerin karmaşık bir etkileşimine işaret ediyor.

F&O yasak listesi: inceleme altındaki hisse senetleri

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Aşağıdaki hisse senetleri şu anda Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar (F&O) yasağı altındadır:

BirlaSoft

Hindustan Bakır

Manappuram

Nalköşk