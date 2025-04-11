New Hampshire, Bitcoin rezerv tasarısını ilerletiyor

Bitcoin’i eyalet hazinelerine ekleme çabaları New Hampshire’da ivme kazanıyor. Milletvekilleri, eyaletin resmi rezervlerinin bir parçası olarak Bitcoin tutmasına izin verebilecek bir yasa tasarısını ilerletiyor.

New Hampshire Temsilciler Meclisi, 10 Nisan’da 192’ye karşı 179 oyla 302 sayılı Yasa Tasarısı’nı kabul ederek, Bitcoin rezerviyle ilgili bir yasa tasarısını yasama meclisinden geçiren dördüncü eyalet oldu.

Yasa tasarısı şimdi daha fazla değerlendirme için eyalet senatosuna gidecek. Onaylanırsa, yasa haline gelmeden önce son imza için Vali Kelly Ayotte’nin masasına gidecek.

302 Sayılı Yasa Tasarısı Nedir?

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Yasa haline geldiğinde, 302 sayılı Yasa Tasarısı, eyalet haznedarının eyalet fonlarının veya yasa tarafından onaylanan diğer fonların %10’una kadarını Bitcoin’e tahsis etmesine ve altın, gümüş ve platin gibi değerli metalleri seçmesine izin verecek.

Yatırım için uygun görülebilmesi için dijital bir varlığın son bir yılda ortalama 500 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olması gerekiyor.

Şu anda bu kriteri karşılayan tek varlık Bitcoin’dir.

Yasa tasarısı ayrıca sıkı saklama gerekliliklerini de ortaya koyuyor. Varlıklar, güvenli bir saklama çözümü aracılığıyla doğrudan devlet tarafından, nitelikli bir saklama kuruluşu tarafından veya borsada işlem gören bir ürün aracılığıyla tutulabilir.

Amaç, devlet varlıklarını güvende tutarken aynı zamanda onlara büyüme alanı bırakmaktır.

Yasa tasarısı başlangıçta stablecoin’leri ve staking’i de içeren hükümleri içeriyordu ancak bu hükümler daha sonra kaldırıldı.

Geriye sadece Bitcoin gibi yüksek sermayeli, köklü varlıklara odaklanan, sadeleştirilmiş bir versiyon kalıyor.

HB302, New Hampshire’da blockchain ve dijital varlık politikasını ele alan daha kapsamlı bir yasama çabasının parçasıdır.

Kanun koyucular ayrıca, stablecoin’lere, gerçek dünyadaki varlık belirteçlerine ve blok zinciri kullanımına ilişkin düzenleyici netliğe odaklanan iki yasa tasarısını daha inceliyor.

HB310, stablecoin’lerin ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının düzenlenmesini incelemek üzere bir komisyon kurulmasını talep ediyor.

Panelde hukuki modeller değerlendirilecek, potansiyel riskler tespit edilecek ve devletin bu teknolojilere nasıl yaklaşması gerektiğine ilişkin öneriler sunulacak.

Öte yandan HB639, blockchain kullanımına ilişkin yasal korumalara ve netliğe odaklanıyor.

Arizona stratejik rezerv yarışında önde

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Ülke çapında kripto paralarla ilgili faturaları takip eden Bitcoin Laws’a göre, Arizona eyalet düzeyindeki bu yarışta öncü olmaya devam ediyor.

Daha önce Invezz’de yer verdiğimiz gibi, Arizona’da SB 1373 ve SB 1025 olmak üzere iki yasa tasarısı Mart ayında Temsilciler Meclisi Kuralları Komitesi’nden geçti.

SB1373, ele geçirilen dijital varlıklardan ve hükümet parasından oluşan yeni bir devlet fonu kurulmasını öngörürken, SB1025 ise federal rezerv oluşturulması halinde mevcut kamu fonlarının %10’a kadar Bitcoin’e yatırım yapmasına izin verecek.

Bunlardan herhangi biri yasalaşırsa Arizona, ele geçirilen kripto para ve tahsis edilen kamu fonlarının bir karışımını kullanarak stratejik bir Bitcoin rezervini resmi olarak başlatan ilk eyalet olacak.