RENDER’ın fiyatı RenderCon 2025 öncesinde 4 doların üzerine çıkabilecek mi?

Render Vakfı, RenderCon 2025 öncesinde liderlik ekibinde bazı önemli değişiklikler yapacağını duyurdu ve bu değişiklikler, vakfın yerel token’ı RENDER’ın fiyatında artışa neden oldu.

Token, uzun süreli düşüş trendinin ardından %16 oranında toparlanarak Biannce’de 3,7 doların üzerine çıktı.

Bu ani artış, kripto para piyasasındaki genel toparlanmanın ortasında gerçekleşiyor ve token’ın düzeltmesinin yerel bir dip seviyeye ulaşmış olabileceğine işaret ediyor.

Peki bu ivme fiyatı 4 doların üzerine taşıyabilir mi?

RENDER fiyatı neden yükseliyor?

Copy link to section

RENDER’ın bugünkü fiyat artışının arkasındaki ana etkenlerden biri, Silvia Lacayo’nun Render Network Pazarlama ve İletişim Başkanı olarak atanması ve Luke Duncan’ın Topluluk ve Yönetişim Yöneticisi olarak terfi ettirilmesidir.

Pazarlama ve İletişim Başkanı Silvia Lacayo, Render Vakfı’na blockchain ve SaaS sektörlerinden 15 yılı aşkın deneyim getiriyor ve uzmanlığının Render Ağı’nın görünürlüğünü artırması ve daha geniş bir içerik oluşturucu ve geliştirici kitlesini çekmesi bekleniyor.

Aynı zamanda Luke Duncan’ın Topluluk ve Yönetim Müdürü olarak terfi etmesi, proje etrafında güçlü ve katılımcı bir topluluk oluşturmaya yönelik yenilenen odaklanmayı vurguluyor.

Bu liderlik iyileştirmeleri, Render Network için inovasyon ve genişlemeye yönelik stratejik bir hamleye işaret ediyor.

Yatırımcı güveni buna yanıt olarak arttı, bu da satın alma baskısını artırdı ve RENDER’ın fiyatını yukarı çekti.

Yapay zeka ve 3 boyutlu görüntüleme için özel olarak tasarlanmış ağın merkezi olmayan GPU hesaplama modeli, yüksek talep gören sektörlerde de ilgi görüyor.

RENDER’ın şu anki fiyat artışına katkıda bulunan bir diğer faktör de 15 Nisan’da Kaliforniya’nın Hollywood kentinde yapılması planlanan ve büyük bir heyecanla beklenen RenderCon 2025 etrafındaki abartı.

Güçlü liderlik ve artan fayda kombinasyonu, RENDER token sahipleri ve piyasa katılımcıları arasında iyimserliği artırıyor.

RENDER’ın 4 dolara giden yolu: teknik ve zincir üstü analiz

Copy link to section

RENDER/USD günlük grafiği, RENDER’ın, sonuna yaklaşan bir düşüş trendini önceleyen yükseliş eğilimi gösteren düşen kama formasyonundan çıktığını gösteriyor.

Para Akış Endeksi (MFI) aşırı satım bölgesinden gelerek 42,23 seviyesinde bulunuyor ve bu da RENDER’ın şu anda potansiyel bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor.

Render price chart by TradingView

In/Out of Money Around Price (IOMAP) verilerinden alınan zincir üstü veriler, 408 adreste 4 milyondan fazla token’ın tutulduğu 2,70 dolarda sağlam bir destek bölgesi gösteriyor.

Mevcut fiyatın üzerinde, 3,02 ila 3,47 dolar aralığında zararına tutulan daha az token bulunuyor ve bu da çıkış arayışında olan yatırımcılardan sınırlı satış baskısı geldiği anlamına geliyor.

Bu yapı, alım momentumunun devam etmesi halinde RENDER’ın nispeten kolay bir şekilde 3,47 doların üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

Düşen kama üst trend çizgisinin üzerine doğru bir kırılma, token’ı 4,53 dolardaki 0,786 Fibonacci seviyesine doğru itebilir.

Ancak bu yükseliş hareketinin devam etmesi büyük ölçüde sürdürülebilir işlem hacmi ve piyasa duyarlılığına bağlı olacak.