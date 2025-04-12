LATAM kripto haberleri: Decrypto Arjantin’de P2P platformunu başlattı ve Bitget El Salvador’da lisans aldı

Latin Amerika’nın gelişen kripto para alanı, büyük bir çeşitlilik sergileyerek büyümeye devam ediyor.

Arjantin’de bu haftanın öne çıkan başlıkları arasında Decrypto’nun yeni bir eşler arası finansman ağı başlatması yer alıyor.

Öte yandan El Salvador, Bitget’e sağlayıcı lisansı vererek LATAM kripto para biriminde öncülüğünü sürdürüyor.

Decrypto, Arjantin’de P2P borç verme platformunu başlattı

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Bitcoin ekosisteminde merkezi olmayan finansal araçlara olan ihtiyacın artmasına yanıt olarak, Arjantin’de tanınmış bir borsa olan Decrypto, yeni bir eşler arası (P2P) borç verme platformu başlattı.

Bu yeni çözüm, kullanıcıların Bitcoin’i teminat olarak kullanarak USDT kredisi talep etmelerine olanak tanıyor ve böylece kripto varlıklarını likide etmek zorunda kalmadan likidite elde etmelerini sağlıyor.

Proje, özellikle yükseliş eğilimindeki piyasa koşulları sırasında Bitcoin pozisyonlarını korurken finansman seçenekleri arayanlara yöneliktir.

Decrypto’nun platformu, kredi erişimini kolaylaştırmasının yanı sıra, müşterilerin işlem yapmadan varlıklarını teminat olarak kullanmalarına olanak tanıyarak dolaylı vergi avantajları sağlıyor ve böylece potansiyel olarak sermaye kazancı vergisi yükümlülüklerinden kaçınılabiliyor.

Borçlular ve borç verenler, 30 ila 365 gün arasında değişen özelleştirilebilir vade aralıklarını kullanarak tutarlar ve faiz oranları üzerinde pazarlık yapabilir, bu da daha kişiselleştirilmiş bir finansman deneyimiyle sonuçlanabilir.

Bitget, El Salvador’da dijital varlık sağlayıcı lisansı aldı

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Bu hafta kripto para borsası Bitget, El Salvador Ulusal Dijital Varlıklar Komisyonu’nun (CNAD) kendisine dijital varlık hizmetleri sunma lisansı verdiğini duyurdu.

Bitget’in resmi internet sitesinde yer alan basın açıklamasına göre, bu son lisans şirketin Salvadorlu müşterilerine spot ve vadeli işlemler, staking ürünleri ve diğer performans odaklı dijital varlık alternatifleri de dahil olmak üzere çok daha geniş bir yelpazede hizmet sunmasına olanak tanıyacak.

Bitget Hukuk Direktörü Hon Ng, El Salvador’un firma açısından stratejik önemini vurguladı.

Ng, “Şirketimizin El Salvador’da büyüme hamlesi, ülkenin Bitcoin ve dijital varlık düzenlemelerine yönelik ilerici ve şeffaf yaklaşımıyla birçok ülkenin önünde kalma yönündeki devam eden çabasıyla bağlantılıdır” dedi.

Bu düzenleyici çerçeve, El Salvador’u büyük ölçekte sorumlu bir şekilde faaliyet göstermeyi amaçlayan yüksek kaliteli Web3 işletmeleri için çekici bir ülke haline getiriyor.

Bitget, kripto firmaları için elverişli bir ortam oluşturmaya devam eden bir ülkede kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmayı amaçlıyor.

Ng ayrıca Bitget’in halihazırda kripto para düzenleme çerçevelerine sahip ülkelere girmeye odaklanan küresel düzenleyici yaklaşımının da altını çizdi.

Bitget’in, net çerçeveler sağlayan ve güvenli ve verimli bir kripto ekonomisinin gelişimini teşvik eden yargı bölgelerini destekleme taahhüdü, Web3 şirketlerinin El Salvador’da faaliyet gösterme eğiliminin artmasıyla tutarlıdır ve ülkenin kripto dostu bir destinasyon olarak itibarını pekiştirmektedir.

Figment, Brezilya’da yeni bir ofis açarak LATAM’daki varlığını genişletiyor

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Staking altyapısının önde gelen sağlayıcılarından Figment, Brezilya’nın São Paulo kentinde bir bölge ofisi açarak Latin Amerika’ya girişini gerçekleştirdi.

Bu hamle, Figment’in bölgenin hızla büyüyen blockchain ekosistemine ve kurumsal staking çözümlerine yönelik artan talebe olan bağlılığını gösteriyor.

Figment, Cointelegraph İspanyolca’ya verdiği son röportajda yerel pazar potansiyelinden yararlanma arzusunu dile getirdi.

Figment Amerika Başkanı Josh Deems, genişlemeye yönelik coşkusunu şu sözlerle dile getirdi: “Latin Amerika, 2025’teki kilit büyüme bölgelerimizden biri ve müşteri talebine yanıt olarak buradaki varlığımızı artırmaktan heyecan duyuyoruz.”

Figment, bu projeye liderlik etmesi için Latin Amerika Başkanı olarak Sthefano Batista’yı seçti.

Paradigm ve MSCI gibi şirketlerde güçlü bir geçmişe sahip olan Batista’nın sorumluluğu, bölgedeki stratejik genişlemeyi yönlendirmek ve mevcut paydaşlarla ortaklıkları güçlendirmek olacak.

Figment’in São Paulo’daki yeni ofisi, şirketin blockchain ağının büyümesine ve başarısına yardımcı olma yönündeki küresel hedefiyle örtüşecek şekilde, operasyon ve protokol işlevlerinde uzmanlar barındıracak.

Batista, Figment’i Latin Amerika kripto topluluğu için tercih edilen staking çözümü haline getirme hedefinin altını çizdi.