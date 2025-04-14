Üst düzey yönetim yetkilileri, ABD’nin akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere bazı Çin elektronik ürünlerine yönelik yüksek gümrük vergilerinin yakın zamanda askıya alınacağını duyurmasının yalnızca geçici bir erteleme gibi göründüğünü söyledi.

Eski Başkan Donald Trump, bu önemli teknoloji sektörlerinin ticaret baskılarından uzak olmadığını kesin bir dille işaret ederek, Washington ile Pekin arasındaki süregelen ekonomik gerginliğin ortasında daha fazla adım atılacağının sözünü verdi.

Beyaz Saray, Cuma günü Çin’e zeytin dalı uzatmış gibi görünüyor ve Çin’e karşı uygulanan cezalandırıcı karşılıklı gümrük vergilerinden bazı popüler elektronik ürünleri muaf tutuyor.

Bu hamle başlangıçta Wall Street’te iyimserliğe yol açtı ve piyasaların toparlanacağı beklentisi oluştu.

Apple ve çip üreticisi Nvidia gibi teknoloji devlerinin hisseleri, bu şirketlerin önemli ithalatlarına uygulanan gümrük vergilerinin 90 günlük bir süre boyunca kaldırılacağı haberinin ardından yükselmeye hazırlanıyor.

Ancak rahatlama hissi geçici oldu. Pazar gününe kadar, yönetimin mesajları önemli ölçüde değişti ve sert bir duruş yeniden ortaya çıktı.

‘Kaçma’ yok: Trump yeni gümrük vergisi incelemesi sözü verdi

Copy link to section

Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda muafiyete doğrudan değinerek, anlatıyı yeniden çerçevelemeye çalıştı.

Trump, Pazar günü Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, “Gümrük Tarifesi ‘istisnası’ yoktu” dedi.

Bu ürünler mevcut %20 Fentanil Tarifelerine tabidir ve sadece farklı bir Tarife ‘kovasına’ taşınmaktadır.

Trump, muafiyetin geçici niteliğini açıklamanın ötesinde, daha kapsamlı bir ticaret saldırısı sözü verdi.

Yarı iletken endüstrisini ve daha genel olarak “tüm elektronik tedarik zincirini” hedef alan bir ulusal güvenlik ticaret soruşturması planlarını duyurdu.

Onun gerekçesi, yönetiminin ekonomik milliyetçiliğe odaklanmasıyla tutarlıydı: “Başka ülkeler, özellikle Çin gibi düşmanca ticaret yapan ülkeler tarafından rehin tutulmayacağız,” diye ekledi.

‘Made in America’ hamlesi: Kritik teknoloji için yeni tarifeler geliyor

Copy link to section

Trump’ın açıklamalarına ağırlık katan Ticaret Bakanı Howard Lutnick, muaf tutulan elektronik ürünlere yakın gelecekte farklı, yeni tasarlanmış vergiler uygulanacağını doğruladı.

Pazar günü konuşan Lutnick, özellikle akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları hedef alan “özel odaklı bir tarife” olarak adlandırdığı ve “bir veya iki ay” içinde yürürlüğe girmesi beklenen planların ayrıntılarını verdi.

Bu önlemlerin, Çin’e uygulanan daha geniş karşılıklı tarifelerin çerçevesi dışında kalan, yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik farklı sektörel tarifelerle paralel yürütüleceğini açıkladı.

“Karşılıklı tarifelerden muaf olduklarını söylüyor, ancak muhtemelen bir veya iki ay içinde gelecek olan yarı iletken tarifelerine dahiller,” diye açıkladı Lutnick bir ABC röportajında. Bu stratejiyi açıkça ulusal güvenlik endişelerine ve üretimi yeniden kıyıya çekme hedefine bağladı.

“Bunlar ulusal güvenlikle ilgili şeyler, bunların Amerika’da üretilmesi gerekiyor” diye öngördü ve vergilerin yerli üretimi teşvik edeceğini ima etti.

Politika kırbacı piyasaları sarsıyor, ekonomik endişeleri körüklüyor

Copy link to section

Bu son gelişme, Trump yönetimindeki ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının giderek artan tehditler ve ani politika değişiklikleriyle karakterize olan istikrarsız yapısını vurguluyor.

Karşılıklı misillemeler sonucunda ABD’nin Çin mallarına uyguladığı vergiler önemli ölçüde arttı (bazı durumlarda %145’e ulaştığı, buna karşılık Pekin’in ABD ithalatına uyguladığı vergi %125 oldu), bu da dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yoğun bir uçurum ortamı yarattı.

Sürekli ileri geri hareketler finans piyasalarında yankı buldu. Trump’ın tarife açıklamaları ve ardından gelen geri dönüşler, 2020’de Covid salgınının zirve yaptığı dönemden bu yana Wall Street’te en şiddetli oynaklığı tetiklemekle suçlandı.

Trump’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesinden bu yana, endeksin dayanağı olan Standard & Poor’s 500 endeksi yüzde 10’un üzerinde düşüş kaydetti.

Gümrük vergileri duyurularının ardından gelen duraklamalar (örneğin ilk geniş kapsamlı açıklamaların ardından birçok ticaret ortağına (özellikle Çin’e değil) sunulan 90 günlük erteleme) şok dalgaları yaratmış, yatırımcıların devlet tahvillerinden kaçmasına, doların değer kaybetmesine ve tüketici güveninin azalmasına yol açmıştı.

Ekonomistler, bu tür geniş kapsamlı gümrük vergisi stratejilerinin ekonomik büyümeyi engelleme ve enflasyonu körükleme riski taşıdığı konusunda uyarmaya devam ediyor.

Çin’in iptal çağrısı yapmasıyla eleştiriler artıyor

Copy link to section

Yönetimin yaklaşımı eleştiri almaya devam ediyor. Trump’ın Pazar günü sosyal medya paylaşımından önce konuşan Demokrat Senatör Elizabeth Warren, ABC’nin ‘This Week’ programında sert bir şekilde çıkıştı: “Gümrük vergisi politikası yok – sadece kaos ve yolsuzluk var.”

Öte yandan Pekin, cuma günü yapılan ilk muafiyet duyurusuna temkinli tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu adımı yalnızca “küçük bir adım” olarak nitelendirerek, Trump yönetiminin gümrük vergisi stratejisinin tamamını “tamamen iptal etmesi” talebini yineledi.

Tırmanan ticaret gerginliğinin ortasında Çin, diğer yerlerdeki ilişkileri güçlendirmek için aktif olarak çalışıyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Güneydoğu Asya turunun başlangıcında pazartesi günü Vietnam’ı ziyaret etmesi planlanıyor. Bu, bölgesel ortaklara yönelik stratejik bir dönüşün sinyalini veriyor.

ABD’nin, özellikle de Çin’in kritik teknoloji sektörüne yönelik ticaret politikasını çevreleyen belirsizlik, küresel ekonomik manzaranın belirleyici bir özelliği olmaya devam ediyor.