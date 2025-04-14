‘Made in the USA’ (ABD’de Üretilmiştir) etiketini taşıyacak bir iPhone’a duyulan özlem, Amerikan siyasi söyleminde tekrarlanan bir temadır; ancak pratik engeller, on yıl önce merhum Steve Jobs’un Başkan Barack Obama’ya bu fikri açıkça reddetmesi kadar bugün de aşılması zor olmaya devam ediyor.

Beyaz Saray’ın ve Apple’ın köşe ofisinin sakinleri değişse de, küresel üretim sektörünün karmaşık gerçekleri bu hırsı zorlamaya devam ediyor.

Trump yönetimi, sert “karşılıklı tarifeler” uygulanmasının ardından, ABD’nin iPhone’ları yurt içinde üretecek iş gücüne ve kaynaklara sahip olduğuna inandığını yineledi.

Ancak ne Apple CEO’su Tim Cook ne de teknoloji devinin kendisi bu vizyonu kamuoyuyla destekliyor.

Bunun yerine, sektör analistleri iPhone üretiminin ABD’ye kaydırılmasının aşırı pahalıdan tamamen imkansıza kadar değiştiği yönünde bir tablo çiziyor.

Vatanseverliğin bedeli: ABD yapımı iPhone’a etiket şoku

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Böylesi teorik bir değişimin maliyetini tahmin etmek, ayıklatıcı rakamlar ortaya çıkarıyor.

Bank of America Securities analisti Wamsi Mohan, yakın zamanda yayınladığı bir notta, yalnızca işçilik maliyetlerinin bir iPhone 16 Pro’nun (şu anda 1.199 dolar) fiyatını %25 oranında artırabileceğini ve 1.500 dolar sınırına doğru itebileceğini hesapladı.

Wedbush analisti Dan Ives, son gümrük vergisi duyurusunun hemen ardından daha da sert bir tahminde bulunarak, potansiyel bir ABD yapımı iPhone’un fiyatının 3.500 dolar olacağını tahmin etti.

Tahmini, Apple’ın tedarik zincirinin sadece %10’unu ABD’ye taşımak için üç yıl içinde 30 milyar dolarlık varsayımsal bir yatırım gerektiğini de içeriyordu.

Bu mali uçurum, Apple’ın küresel, özellikle de Çin üretim dünyasıyla derin entegrasyonunu yansıtıyor.

Şu anda Apple ürünlerinin %80’inden fazlası Çin’de üretiliyor ve yeni kurallar uyarınca bu ürünlere %145 oranında ağır bir ithalat vergisi uygulanıyor.

Uzmanlar, bu karmaşık ağın yerini değiştirmenin çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu ve yakın vadede bu olasılığın pek olası olmadığı konusunda hemfikir.

Needham’dan Laura Martin, CNBC’de “Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum” diyerek Wall Street’in uzun süredir devam eden şüpheciliğini yansıttı.

Counterpoint Research’te araştırma direktörü olan Jeff Fieldhack daha açıktı: “Tarifelerin uygulanma zaman diliminde üretimi burada değiştireceği gerçeği yok. Bu hayal ürünü.”

Sınırların ötesinde: Küresel üretimin karmaşık ağı

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Apple, ürünlerini Kaliforniya’da tasarlarken, başlıca tedarikçisi Foxconn gibi sözleşmeli üreticilere büyük ölçüde güveniyor.

Foxconn’un Çin’deki devasa ve son derece verimli operasyonlarının ABD’de tekrarlanması birçok engeli beraberinde getiriyor.

ABD’de montaj fabrikaları inşa etmeye istekli bir ortak bulmak bile, bu tesisleri ekonomik olarak yaşanmaz hale getirebilecek potansiyel olarak değişen ticaret politikalarının gölgesinde, yıllarca sürecek bir inşaat ve yatırım gerektirecektir.

Ancak en önemli engel işgücünde yatıyor.

Trump yönetimi, kitlesel istihdam potansiyelini bir çekim gücü olarak görüyor. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, “iPhone üretmek için küçük vidaları sıkan milyonlarca insan ordusunun” Amerika’ya göç etmesini öngörüyor.

Ancak işgücünün ölçeği ve niteliği ABD gerçekleriyle çatışmayı gerektiriyordu.

İnsan denklemi: emek maliyetleri, ölçek ve beceri farkı

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Foxconn, Çin’de işçi yurtları ve ulaşım imkanlarıyla donatılmış geniş kampüsler işletiyor ve bu sayede iş gücünün hızla artmasını sağlıyor ve çoğunlukla çevre bölgelerden geçici iş gücü sağlıyor.

Bu sistem, her sonbaharda yeni iPhone lansmanlarından önce oluşan yoğun talebi karşılamak için önemli olan istihdamın mevsimsel olarak artmasını sağlayarak Apple’ın yılda 200 milyonun üzerinde cihaz üretmesine yardımcı oluyor.

Foxconn’un geçen sonbaharda iPhone 16 üretimi için sadece bir fabrikada 50.000 ekstra işçi aldığı bildirilmişti.

Ancak bu işleyiş modeli, 2011 yılında binaların etrafına güvenlik ağları kurulmasına yol açan işçi intiharları ile trajik bir şekilde vurgulanan, yorucu çalışma saatleri ve fazla mesai baskısı da dahil olmak üzere çalışma koşulları açısından incelemeye tabi tutuldu.

Önemli olarak, işgücü maliyeti önemli ölçüde farklılık gösterir. iPhone 16 dalgası sırasında, Çin’de bildirilen saatlik ücret 26 yuan (3,63 $) idi, artı yaklaşık 1.000 $’a denk gelen bir imza bonusu.

Buna karşılık Kaliforniya’da asgari ücret saat başına 16,50 dolar.

Bank of America’dan Mohan, ABD’de montaj ve test işçiliğinin iPhone başına 200 dolara mal olacağını, Çin’de ise bunun 40 dolar olacağını tahmin ediyor.

Apple CEO’su Tim Cook daha önce maliyet ve ölçeğin ötesinde bir beceri açığından bahsetmişti.

Cook, 2017’deki bir röportajında, ABD’de karmaşık dijital tasarımları fiziksel üretim süreçlerine dönüştürmek için olmazsa olmaz uzmanlar olan yeterli sayıda takım mühendisinin bulunmamasından yakınmıştı.

Bu farkı çarpıcı bir şekilde şöyle dile getirdi: Çin’de bu tür mühendislerin bir araya gelmesi “birkaç futbol sahasını” doldurabilirken, ABD’de yeterli sayıda mühendisin bir araya gelmesi bir sahayı bile dolduramaz.

Cook, Apple’ın Çin’deki üretim ayak izine ilişkin olarak, “Bunun nedeni, bir lokasyondaki beceri miktarı ve becerinin türü” açıklamasını yaptı.

Hırsın yankıları: Wisconsin ve ötesinden dersler

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Yakın tarih uyarıcı hikayeler sunuyor. Foxconn’un Trump tarafından desteklenen 2017’deki dikkat çekici duyurusu, Wisconsin’deki gelişmiş üretim tesisleri için 10 milyar dolarlık yatırım ve 13.000 iş vadediyordu.

Apple’ın resmi olarak hiçbir zaman bir bağlantısı olmasa da Trump, Apple’ın “büyük ve güzel tesisler” inşa edeceğini iddia etti.

Proje sonunda tökezledi, önemli ölçüde küçüldü, salgın sırasında elektronik yerine yüz maskeleri üretti ve vaat edilen işlerin yalnızca bir kısmını (1.454) yarattı. Tesisin çoğu inşa edilmeden kaldı.

Apple ve Foxconn, 2011 yılında öncelikle oradaki yüksek ithalat vergilerinden kaçınmak amacıyla iPhone üretimini Brezilya’ya genişletmeyi başardılar.

Söz konusu tesis bugün faaliyette olsa da, başka bir zorluğun daha altını çiziyor: Yerel montaj yapılsa bile, parçaların çoğu hâlâ Asya’dan ithal ediliyor.

Brezilya yapımı iPhone’ların duyurulmasından dört yıl sonra Çin yapımı muadillerinin iki katı fiyata satıldığı bildirildi.

Daha olumlu, ancak sınırlı bir örnek olarak Apple’ın ana çip tedarikçisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) verilebilir.

TSMC yakın zamanda Arizona’daki yeni fabrikasında, Apple’ın da önemli müşterisi olduğu, az miktarda gelişmiş çip üretmeye başladı. Bu durum, ABD’de bazı yüksek teknoloji üretim tesislerinin kurulabileceğini, ancak bunun hâlâ karmaşık ve maliyetli bir girişim olduğunu gösteriyor.

Küresel bir yapboz: Bileşen tedarik etme zorluğu

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Son montaj ABD’de mümkün olsa bile, iPhone’un kendisi küresel bir üründür.

Ana bileşenler dünyanın dört bir yanından geliyor: İşlemciler Tayvan’daki TSMC’den, ekranlar LG veya Samsung gibi Güney Koreli firmalardan ve diğer birçok parça çoğunlukla Çin’den geliyor.

Mevcut tarife yapıları altında, Apple’ın bu ithal bileşenler üzerinde muhtemelen vergilerle karşılaşması bekleniyor (ancak yarı iletkenler şu anda muaf tutuluyor), bu da belirli muafiyetler sağlanamadığı takdirde maliyetleri daha da artıracak.

Mohan, yakın zamanda uygulanan 90 günlük gümrük vergisi molasının sona ermesi durumunda, gümrük vergileri ve daha yüksek işçilik maliyetlerinin bir araya gelerek iPhone 16 Pro Max’in fiyatını %91 oranında artırabileceğini hesapladı.

Mohan, “Son montajın ABD’ye taşınması mümkün olabilir ancak tüm iPhone tedarik zincirini taşımak çok daha büyük bir girişim olur ve mümkün olsa bile muhtemelen yıllar alır” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu gerçeklerle karşı karşıya kalan Tim Cook, Steve Jobs’u açıkça görevden almaktan farklı bir yaklaşım benimsedi.

Cook, Trump yönetimiyle aktif olarak ilgileniyor, etkinliklere katılıyor ve Apple’ın önemli yerel yatırımlarını (Houston’daki yapay zeka sunucu üretimi de dahil olmak üzere 500 milyar dolarlık bir taahhüt) vurguluyor; Trump da bu yatırımlara onaylayarak atıfta bulunuyor.

Bu strateji Trump’ın ilk döneminde etkili oldu ve iPhone gibi önemli Apple ürünlerine geçici gümrük muafiyeti sağladı.

2019 yılında Apple’ın üst düzey (3.000 dolar) Mac Pro bilgisayarlarını Teksas’taki bir tesiste birleştirmeyi taahhüt etmesi ve bunun sonucunda hem Cook’un hem de Trump’ın katıldığı bir fabrika turu düzenlenmesi dikkat çekici bir olaydı.

Analistler, Apple’ın şimdi de benzer taktikleri kullanabileceğini, daha geniş muafiyetler elde etmek için siyasi bir jest olarak HomePods veya AirTag gibi düşük hacimli ürünlerin ABD’de küçük ölçekli üretimini taahhüt edebileceğini öne sürüyor.

Morgan Stanley’den Erik Woodring CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Trump yönetiminin müzakereye istekli olduğunu artık bildiğimize göre, Apple’ın muafiyet kazanmak için ABD’de küçük hacimli üretime geçmesine şaşırmayız.” dedi.

Sonuç olarak, ‘ABD’de Üretilmiş’ iPhone çağrısı politik olarak yankı bulsa da, küresel tedarik zincirlerinin, emek ekonomisinin ve uzmanlaşmış becerilerin karmaşık dokusu devasa engeller ortaya koyuyor.

Apple’ın ileriye doğru yolu, üretim coğrafyasında köklü ve maliyetli bir değişimden ziyade, büyük ihtimalle sürekli siyasi yönlendirmeyi içerecek.