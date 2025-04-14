Ageas, İngiliz sigorta şirketi Esure’yi 1,3 milyar sterline satın alma konusunda anlaştı. Bu anlaşmayla Belçika şirketi, İngiltere’nin üçüncü büyük ev ve araç sigortası sağlayıcısı olacak.

Tam 1,295 milyar sterlin değerindeki işlemle Ageas, Esure’yi 2018’den beri şirketi kontrol eden özel sermaye sahibi Bain Capital’den satın alacak.

Anlaşma, Ageas’ın İngiltere sigorta pazarındaki ayak izini genişletme hedefleri için önemli bir adım teşkil ediyor. Ageas hisseleri Brüksel’deki erken işlemlerde %3,1’e kadar yükseldi.

Geçtiğimiz yıl Belçikalı grup Direct Line’ı satın almaya çalışmış ancak teklifi başarısız olmuştu. Direct Line’ın şimdi 3,7 milyar sterlinlik bir anlaşmayla İngiltere’nin en büyük sigortacısı Aviva tarafından satın alınması planlanıyor.

Ageas’ın 2025 yılında Saga’nın kişisel sigortalar iş kolunu satın almayı planlamasının yanı sıra Esure’yi satın alması, şirketin son derece rekabetçi kişisel sigorta pazarındaki konumunu büyütme yönündeki net niyetini ortaya koyuyor.

Sheilas’ Wheels ve First Alternative markalarını işleten Esure, brokerlarla ortaklıklar kurarak ve müşterilere ulaşmak için fiyat karşılaştırma sitelerinden yararlanarak güçlü bir varlık oluşturdu.

2000 yılında Sir Peter Wood tarafından kurulan — Direct Line’ı da kuran — Esure, çevrimiçi kanalları kullanarak rekabetçi poliçeler sunmaya koyuldu. Bu yaklaşım, özellikle geçen yıl, meyvelerini verdi.

Esure, 2024’te “dönüşümün önemli bir yılı” olduğunu bildirdi. Sigortacı, poliçe sayısını yaklaşık %3 artırarak 2,1 milyona çıkarırken, cirosu %14 artarak 1,1 milyar sterline ulaştı.

Özellikle şirketin 2023’te 16,7 milyon sterlinlik işlem zararından 126 milyon sterlinlik kara geçmesi, son stratejisinin etkinliğini ortaya koydu.

Nakit, borç ve öz sermaye karışımıyla finanse edilecek işlemin 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Anlaşma Ageas’a nasıl fayda sağlayacak?

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Ageas UK ile esure’nin entegrasyonunun, Ageas’ın 2027’ye kadar sürecek olan mevcut stratejik döngüsü içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Ageas, “Bir sonraki stratejik döneme girerken, işlemin vergi öncesi yılda 100 milyon poundun üzerinde tam maliyet tasarrufu potansiyeli yaratacağını öngörüyoruz” dedi.

Ayrıca anlaşmanın, öz sermaye getirisinde, yıllık bazda yüzde 1’den fazla bir artış sağlamasını bekliyor.

JPMorgan analistleri, işlemin Ageas için sağlam bir hamle olduğunu, bunun sadece ölçeğini büyütmekle kalmayıp aynı zamanda dağıtım kanallarını da güçlendireceğini söyledi.

“Anlaşma, Ageas’ın 2025’te Saga’nın kişisel hatlar işini satın alma anlaşmasını da hesaba katarak, İngiltere kişisel hatlar pazarındaki ölçeğini önemli ölçüde artıracak. Ayrıca, Ageas’ın önemli fiyat karşılaştırma web sitesi kanalındaki konumunu da hızlandıracak. Anlaşma, Ageas’ın İngiltere’deki mülk ve kaza gelirlerini iki katından fazla artıracak,” dediler.

RSA Insurance, Intact marka adını benimseyecek

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Ayrı bir gelişmede RSA Insurance, yıl sonuna kadar ticari adını Intact Insurance olarak değiştireceğini ve Kanada’daki ana şirketi Intact Financial Corporation ile ortaklık kuracağını duyurdu.

Kökeni 1710 yılına dayanan RSA markası, üç yüzyılı aşkın süredir İngiliz sigorta sektörünün vazgeçilmezi olmuştur.

Intact’ın CEO’su Charles Brindamour, yeniden markalaşmanın Intact’ın 2021’de RSA’yı satın almasının ardından doğal bir süreç olduğunu söyledi.

“Intact tarafından satın alındığından bu yana İngiltere işletmesinin dönüşümü olağanüstü oldu,” dedi. “Intact markası altında birleşmek, İngiltere, Avrupa ve İrlanda’daki lider konumumuzu güçlendirme stratejimizde doğal bir sonraki adımdır.”