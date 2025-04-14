Asya piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı tüketici elektroniği ürünlerini etkileyen gümrük vergilerinin askıya alınacağını açıklamasının ardından pazartesi günü yükselişle işlem gördü.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi kalemlerin karşılıklı tarifelerden muaf tutulması kararı, bölge genelinde özellikle çipli hisse senetlerinde bir satın alma dalgasına yol açtı.

Japonya borsa endeksleri, Japon ekonomisinin küresel ticaret gelişmelerine olan duyarlılığını yansıtarak yükselişe öncülük etti. Güney Kore’deki piyasalar da yükselerek genel olumlu duyguya katkıda bulundu.

Japonya’da çip hisseleri yükselişe öncülük ediyor

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Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2’ye varan artışla 34.325,59’a, Topix endeksi ise yüzde 2’ye varan artışla 2.515,53’e çıktı.

Advantest Corp., Screen Holdings Co. ve TDK Corp. hisseleri Nikkei’nin en iyi performans gösteren hisseleri arasında yer aldı ve hepsi %4’ün üzerinde artış gösterdi. Bu, tarifelerin durdurulmasının çip ile ilgili sektörler üzerindeki önemli etkisini vurguladı.

Japonya borsası ve diğer Asya borsalarındaki kazanımlar, Politico’nun Trump’ın Japonya ve Güney Kore gibi Çin açısından stratejik ortaklarla ciddi ticaret müzakereleri yürüttüğünü belirten raporunun ardından geldi ve bu durum piyasalara bir iyimserlik katmanı daha ekledi.

Güney Kore ve Hong Kong da bu artışa katılıyor

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Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,89, Kosdaq ise yüzde 1,44 yükselerek yatırımcıların olumlu algısını yansıttı.

Hong Kong’un Hang Seng Endeksi (HSI) de pazartesi günü yükseliş trendinde işlem gördü ve 449,19 puan veya %2,15 artışla 21.363,88’e çıktı. Bu, iki haftadan uzun bir süredir en güçlü günlük performansını göstererek, tarifelere ara verilmesinin yaygın etkisini ortaya koydu.

Pasifik’te Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi %0,71 değer kazanarak Asya bölgesindeki genel pozitif eğilime katkıda bulundu.

Öte yandan bölgedeki bazı ülkelerin bu hafta ABD ile ticaret müzakerelerine hazırlanmaları, ticaret anlaşmazlıklarını çözmeye yönelik yoğun bir faaliyetin habercisi.

Politico’nun haberine göre Trump, Vietnam, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerle müzakerelere girişiyor ve Çin’e karşı stratejik öneme sahip mevcut ticaret ortaklarına öncelik veriyor. Bu durum, ABD’nin ticaret stratejisinin jeopolitik boyutunun altını çiziyor.

Hindistan piyasaları tatil nedeniyle kapalı

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Hindistan borsası bugün, 14 Nisan’da Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti 2025 nedeniyle kapalı.

BSE ve NSE’de işlemler Ulusal Tatil nedeniyle tüm gün kapalıdır.

Hisse senedi, hisse senedi türevleri ve döviz türevleri piyasalarında işlemler bugün kapalı.

Emtia türevleri segmenti akşam seansında saat 17:00’de açılacak. Hindistan borsasında normal ticaret 15 Nisan Salı günü yeniden başlayacak.

ABD vadeli işlemleri yükselişe işaret ediyor: Olumlu bir görünüm

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ABD hisse senedi vadeli işlemleri Pazar günü Trump’ın son gümrük vergisi hamlelerinin ardından yükselerek olumlu hissiyatı daha da destekledi.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,6, Nasdaq-100 vadeli işlemleri ise %0,9 yükselerek yatırımcı güveninin güçlü olduğunu gösterdi.

Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri %0,3 artış kaydederek piyasaların genel olarak iyimser görünümünü tamamladı.