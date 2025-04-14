Avalanche, son yedi günde etkileyici bir performans sergileyerek, bu yayın sırasında %35’in üzerinde artış göstererek 20 dolarda seyretti.

Protokolün toplam kilitli değerinin (TVL) nisan ayında toparlanmasıyla yükseliş görünümü ortaya çıktı ve Ocak ayının başından bu yana hakim olan düşüş eğilimleri sona erdi.

Değişen duygular, AVAX’ın potansiyel fiyat toparlanması konusunda tartışmaları alevlendirdi.

Altcoin, mevcut fiyatlardan 30 dolarlık psikolojik seviyeye kadar %50’lik bir sıçramaya hazır görünüyor.

Avalanche TVL uzun süreli düşüşlerden kurtuluyor

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DeFillama verileri, Avalanche TVL’nin 2025 yılı başından bu yana gerilemesinin ardından Nisan ayında toparlanarak şu anda 1,27 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

Source – DeFillama

Şubat ayında genel piyasa duyarlılığı toplam değeri 900 milyon doların altına düşürdü.

Aynı rakam Mart ayı sonunda 1,1 milyar dolar civarında seyrediyordu.

Bu arada, bu rakam Ocak 2025’teki 1,5 milyar doların üzerindeki rakama göre önemli bir düşüşü temsil ediyor.

TVL’deki toparlanmalar, sürdürülebilir yükselişlerin ilk sinyalini oluşturuyor ve AVAX fiyatları için potansiyel bir dönüm noktası olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca Avalanche, bir önceki ayda DeFi TVL’sinin yaklaşık %15 artmasıyla L1 ve L2 rakiplerini geride bıraktı.

Bu, ilk on protokol arasında en hızlı büyümeyi temsil ediyordu.

Ethereum, Bitcoin, Berachain, Arbitrum ve Aptos önemli düşüşler yaşarken, Solana, Binance Smart Chain, Tron ve Base mütevazı kazanımlar kaydetti.

Bu arada Avalanche’ın ilk 10 platform arasında öne çıktığı görüldü.

Bu önemli büyüme, yatırımcı ilgisinin canlandığını ve AVAX ekosistemi içerisinde geliştirici faaliyetlerinin arttığını doğruluyor.

Token Terminal verileri AVAX’ın aktif adreslerinin (aylık) %15’in üzerinde arttığını gösteriyor.

Ayrıca, Benqi ve Trader Joe da dahil olmak üzere Avalanche ekosistemindeki çeşitli DeFi projeleri, sermaye girişlerinde artış ve kullanıcı etkileşimlerinde artış kaydetti.

Bu tür artışlar, blockchain’in kullanım durumlarının yeniden canlandığını ve kullanıcılar ile geliştiriciler için daha çekici hale geldiğini gösteriyor.

AVAX fiyat görünümü

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Avalanche, son bir günde %2 ve bir haftada %35 değer kazandıktan sonra 20,11 dolardan işlem görüyor.

Chart by Coinmarketcap

24 saatlik işlem hacmindeki toparlanma, boğaların devralma hedefine yönelmesiyle değişen duyguları teyit ediyor.

Teknik analiz, 30 dolar seviyesinin psikolojik seviye ve kritik direnç olarak ortaya çıktığını gösteriyor.

AVAX, 2024 yılının ortalarında bu bölgede birden fazla ret gördü.

Son olarak Şubat 2025’te bu seviyeyi test ederek sağlamlığını teyit etti.

Ancak böyle bir artış için alıcıların ilgisinin devam etmesi hayati önem taşıyor.

Altcoin 24 doları aşmalı ve 30 dolara doğru rahat bir çıkış için 26 doların üzerinde bir mum kapanışı sağlamalıdır.

Bu, Avalanche’ın mevcut fiyatından %50’lik bir artış anlamına gelecek.

30 doların üzerine doğru belirleyici bir hareket, Avalanche’ın gidişatını boğa piyasasına çevirecek ve uzun vadeli rallileri hızlandıracaktır.

X kullanıcısı ve kripto para meraklısı Farid, AVAX fiyatının 2025 Temmuz’una kadar 60 dolara ulaşacağına inanıyor.

Bununla birlikte, AVAX’ın toparlanması için geniş tabanlı duyguların önemi sürüyor.

Kripto para sektörü kararsızlık yaşıyor, Bitcoin 80 bin dolarda takılıp kalmış gibi görünüyor.

Piyasanın yönünü yukarı doğru çevirmek için en iyi kripto paranın 90 dolarlık direnci aşması ve 100 bin doları hedeflemesi gerekiyor.