Giderek artan sayıda İngiliz gezgin, yaz aylarının en yoğun olduğu dönemlerde Akdeniz’den uzaklaşarak, bunun yerine Kuzey Avrupa’daki daha serin destinasyonları tercih ediyor.

“Soğuk tatiller” adı verilen bu değişim, iklim endişeleri, aşırı kalabalıklık ve artan seyahat masrafları gibi nedenlerden kaynaklanıyor.

Macera turu operatörü Intrepid Travel’a göre, Birleşik Krallık’tan İzlanda, Estonya ve İskandinavya gibi destinasyonlara yapılan rezervasyonlar Temmuz ve Ağustos 2024’te %50 arttı.

Aynı zamanda Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi popüler Güney Avrupa ülkelerine seyahatler yoğun aylarda gözden düşüyor.

Bu gerileme, Avrupa’nın 2023 yazında rekor kıran sıcak hava dalgası ve orman yangınları ile aşırı sıcaklıkların geleneksel tatil planları üzerindeki artan etkisine ilişkin endişelerin ardından geldi.

Kuzey Avrupa yaz geçişinden kazançlı çıktı

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Intrepid Travel’ın verileri bu eğilimin geçici olmadığını gösteriyor.

İngiltere’den Güney Avrupa’ya yapılan yaz rezervasyonları Temmuz ve Ağustos aylarında %15 düşerken, ara sezonlardaki (Nisan-Haziran ve Eylül-Ekim) talep arttı.

İtalya’ya yapılan rezervasyonlar bu düşük sezonda yüzde 16 artarken, Yunanistan’a yapılan rezervasyonlarda yüzde 37 artış görüldü.

Buna karşılık, yazları daha ılıman iklime sahip olan ülkeler öne çıkıyor.

Norveç, İsveç, Finlandiya, İzlanda ve Estonya artık sıcaktan kaçmak ve daha az turistin olduğu deneyimler yaşamak isteyen gezginlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Bu, Akdeniz’in rezervasyonlarda baskın olduğu 2022 ve 2023’teki pandemi sonrası yoğunluktan önemli bir değişime işaret ediyor.

Baby Boomers ve Z kuşağı talebi yönlendiriyor

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Değişim iki ayrı grup tarafından yönetiliyor gibi görünüyor. Intrepid Travel CEO’su James Thornton’a göre, 50’li ve 60’lı yaşlardaki gezginler olan baby boomer’lar, genellikle daha fazla harcanabilir gelire ve esnekliğe sahip olarak, bu eğilimin arkasındaki en büyük güçtür.

Aynı zamanda, 18-35 yaş aralığındaki ilk kez seyahat edenler, maddi şeylerden çok deneyimlere öncelik veriyor ve daha az kalabalık olan yeni yerler arıyor.

Her iki grup için de Güney Avrupa çekiciliğini koruyor, ancak yaz mevsiminin en sıcak döneminde değil.

Ancak bu destinasyonlar artık daha çok ilkbahar ve sonbaharda popüler olurken, yaz aylarında ise daha serin ve ılıman havalara kaçamaklar tercih ediliyor.

Sıcak hava dalgaları seyahat davranışlarını yeniden şekillendiriyor

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Geçtiğimiz yıl Avrupa’nın kayıtlardaki en sıcak yazıydı. Mart ayındaki mevsim dışı sıcak koşullar, daha aşırı hava koşullarının geri dönebileceğini ve turizmde uzun vadeli değişimlere yol açabileceğini gösteriyor.

Seyahat analistleri, orman yangınları, sıcak çarpması ve aşırı kalabalık gibi endişelerin tüketicileri daha bilinçli tercihler yapmaya ittiğini söylüyor.

Globetrender CEO’su Jenny Southan, turistlerin Akdeniz ülkelerinden tamamen “uzaklaşmadığını” belirtti.

Bunun yerine, zamanlamalarını değiştiriyorlar. Geleneksel olarak yaz aylarının gözde mekanları olarak kabul edilmeyen Norveç ve Finlandiya gibi yerler, yeni tercih edilen seçenekler haline geliyor.

Estonya Turizm Kurulu, ülkenin bu değişimi memnuniyetle karşıladığını, zira buranın genellikle plaj tatilcilerinden çok yürüyüşçüleri ve doğa tutkunlarını cezbettiğini söyledi.

İsveç turizm yetkilileri ise tam etkiyi ölçmek için henüz erken olduğunu ancak artan ilgiye dair açık işaretler olduğunu belirtti.

İskandinav ekonomileri için bir destek

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Güney Avrupa’da yaz aylarında durgunluk yaşanırken, Kuzey Avrupa ülkeleri bu trendden ekonomik olarak faydalanabilir.

Globetrender, dört aylık yaz telaşı yerine daha dengeli bir seyahat takviminin altyapı baskısını azaltabileceğini ve sürdürülebilir turizm büyümesine yol açabileceğini söyledi.

Bu değişim, daha önce küresel seyahat ekonomisinde yeterince temsil edilmeyen bölgeler için yeni pazarların da önünü açabilir.

Doğa ve kültür turizmine ağırlık veren Estonya ve İsveç için ise coolcation trendi uzun yıllardır uygulanan ulusal stratejilerle örtüşüyor.

Analistler, geleceğe bakıldığında yaz tatilinin yeniden tanımlanmasının kalıcı olabileceğini öne sürüyor. İklim desenleri daha aşırı hale geldikçe, ısı yoğunluklu destinasyonların cazibesi, daha serin ve daha konforlu ortamlar lehine azalabilir.