Japonya’nın Metaplanet’i makroekonomik olumsuzluklara rağmen 319 BTC ekledi

Bitcoin, Donald Trump’ın önerdiği ticaret tarifeleri nedeniyle yeniden endişelenmeye devam ederken Japonya’nın Metaplanet borsası hazinesine 319 BTC ekledi.

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, 14 Nisan’da yaklaşık 3,78 milyar ¥ (yaklaşık 26,3 milyon $) karşılığında 319 BTC satın alındığını duyurdu; bu satın almanın ortalama fiyatı ise coin başına yaklaşık 82.549 $ idi.

Ayrıca, yıl başından bu yana BTC Getirisi %108,3 olarak bildirildi. Bitcoin tutan şirketler, BTC Getirisi ölçümünü, hisse senedi tabanlarına göre varlıklarının nasıl büyüdüğünü izlemek için kullanır.

Metaplanet’in BTC Getirisi, 2024’ün son çeyreğindeki %309,8’lik artışın ardından 2025’in ilk çeyreğinde %95,6 arttı.

Şirket, bu ayın başlarında yaklaşık 13,4 milyon dolar karşılığında 160 BTC ekleyerek, piyasa oynaklığına rağmen istikrarlı birikimini sürdürdü.



Bitcoin hazinelerinden alınan verilere göre Metplanet şu anda 4525 BTC’ye sahip ve Bitcoin’in dokuzuncu büyük kurumsal sahibi konumunda.

Metplanet 21.000 BTC satın almayı planlıyor

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Son satın alma, Bitcoin’in jeopolitik baskı altında dalgalanmasının ardından geldi.

Pazar günü Asya işlem saatlerinde amiral gemisi kripto varlığı %2’den fazla düşüş yaşadı ve yatırımcıların Washington’dan Çin’e yönelik ABD ticaret politikasına ilişkin karışık sinyallere tepki vermesiyle kısa bir süreliğine 83.482 dolara dokundu.

Genel piyasalar nispeten istikrarlı kalırken, Nasdaq 100 ve S&P 500 vadeli işlemleri kazanç kaydederken, teknolojiyle ilgili tarifelere ilişkin belirsizlik dijital varlıkları olumsuz etkiledi.

Başkan Trump, başlangıçta önerilen %10’luk tarifeden muaf tutulan akıllı telefonlar ve çiplerin hala %20’lik bir ulusal güvenlik vergisiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı. Yazıldığı sırada, CoinGecko’ya göre Bitcoin %0,4 düşüşle 84.410 dolardaydı.

Ancak Metaplanet, Bitcoin’i uzun vadeli stratejik bir varlık olarak görüyor ve kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız olarak hazinesini büyütmek için sermaye artırmaya devam ediyor.

CEO Gerovic, bu yılın başlarında yaptığı bir podcast yayınında, daha fazla Bitcoin satın almak için yeterli zamana sahip olmamaktan dolayı sık sık “gergin” hissettiğini söyledi.

Metaplanet, 2025’in başından bu yana agresif Bitcoin birikimini desteklemek için bağış toplama faaliyetlerini artırdı.

Şirket, kurumsal yatırımcı EVO FUND’un desteklediği daha geniş bir sermaye piyasası stratejisinin parçası olarak hisse senedi satın alma hakları ve tahvil ihraç ediyor.

Metaplanet, devam eden “21 Milyon Planı” kapsamında 21 milyon hisse senedi ihraç etmeyi ve Bitcoin satın almak için para toplamayı planlıyor ve şu ana kadar planın tam kapasitesinin yaklaşık %42’sini temsil eden 35 milyar ¥’den fazla para topladı.

Tokyo merkezli şirket, bu ayın başlarında sırasıyla 14. ve 17. seri hisse senedi hakları aracılığıyla 8,6 milyon ve 4,2 milyon hisseyi kullandı.

Invezz’in daha önce bildirdiği gibi, Metaplanet ayrıca hisse senedi ihraçlarından ayrı bir borç aracı olan 10. Seri Adi Tahvilleri aracılığıyla geçen ay 2 milyar ¥ (yaklaşık 13,3 milyon $) topladı.

Yatırımcılar tarafından kullanıldığında fon getiren hisse senedi haklarının aksine, tahvil satışı anında sermaye sağladı.

Metaplanet, 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC’yi aşmayı ve 2026 yılına kadar 21.000 BTC’ye ulaşmayı hedefleyerek Asya’nın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmayı hedefliyor.

Stratejiyi takip etmek

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Metaplanet, şu anda dünyanın en büyük Bitcoin sahibi kurumsal şirketi unvanını elinde bulunduran Michael Saylor liderliğindeki iş zekası firması Strategy’nin oyun planını takip ediyor.

Şirket, 31 Mart’ta “21/21 planı” kapsamında 1,92 milyar dolara 22.048 BTC satın aldı. Bu strateji kapsamında şirket, Bitcoin satın alımlarını desteklemek için öz sermaye yoluyla 21 milyar dolar ve borç yoluyla 21 milyar dolar daha toplayacak.

Son kontrole göre Strategy’nin toplam varlığı 528.185 BTC’ye ulaştı ve mevcut fiyatlara göre yaklaşık 44,5 milyar dolar değerinde.