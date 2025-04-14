Mantra (OM) token’ı, yalnızca 24 saatlik bir süre içinde değerinin %90’ından fazlasını kaybederek çarpıcı bir çöküş yaşadı.

CoinMarketCap verilerine göre, düşüş öncesi yaklaşık 6 dolardan işlem gören token, 13 Nisan 2025’te 0,37 dolara kadar düştükten sonra hafifçe toparlanarak 0,80 dolar civarında geziniyor.

Mantra (OM) token crash

Bu acımasız düşüş, kripto paranın piyasa değerinden yaklaşık 6 milyar doları sildi, yatırımcıları hazırlıksız yakaladı ve kripto para alanında yaygın bir endişeye yol açtı.

Mantra’nın kurucu ortağı çöküşün sebebinin zorunlu tasfiyeler olduğunu söyledi

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Mantra Kurucu Ortağı John Patrick Mullin, içeriden bilgi ticareti yapıldığı veya Mantra ekibinin kasıtlı olarak bir oyun oynadığı iddialarını reddederek, ortalıkta dolaşan dedikoduları hemen yalanladı.

Kurucu ortak, ekibin ve yatırımcılarının elinde bulunan tüm token’ların, çöküşten etkilenmeden, sıkı yatırım takvimleri altında kilitli kaldığını vurguladı.

Mullin, X ile ilgili sert bir yazısında, suçun merkezi borsalar tarafından gerçekleştirilen zorunlu tasfiyelere ait olduğunu belirtti, ancak Binance’i listeden çıkardı.

Kurucu ortak, borsaların bu satışları likidite düşük saatlerde tetiklediğini, bu hareketin muhtemelen fiyat sarmalını derinleştirdiğini ve yatırımcıları perişan ettiğini savundu.

Patrick gönderide, “OM piyasa hareketlerinin, merkezi borsaların OM hesap sahiplerine yönelik pervasızca zorla kapatmaları tarafından tetiklendiğini belirledik. Çöküşün zamanlaması ve derinliği, hesap pozisyonlarının yeterli uyarı veya bildirim olmadan çok ani bir şekilde kapatıldığını gösteriyor.” dedi.

Pazar günü likiditesi düşük saatlerde likidite işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini de sorgulayan Trump, “Bunun Pazar akşamı UTC’de (Asya saatiyle sabahın erken saatleri) düşük likidite saatlerinde gerçekleşmesi, en iyi ihtimalle bir ihmal derecesine veya merkezi borsalar tarafından kasıtlı olarak yapılan bir piyasa konumlandırmasına işaret ediyor.” dedi.

Kurucu ortağa göre, zorunlu kapatmalar OM hesap sahiplerini uyarıda bulunmadan vurdu ve piyasayı en savunmasız anında yakaladı.

Mantra ekibi olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve bulgularını sarsılan toplulukla paylaşacaklarına söz verdi.

Mullin ayrıca endişeleri gidermek ve ileriye dönük bir yol haritası çizmek için açık bir tartışma planladığını duyurdu ve bu sayede güveni yeniden tesis etme çabasının sinyalini verdi.

OM token’ının çöküşü Mantra’nın itibarını zedeledi

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Mantra, Google Cloud ve DAMAC Group gibi yüksek profilli ortaklıklarla itibarını güçlendirerek gerçek dünya varlıklarını (RWA) belirteçleştirmeye odaklanarak blockchain dünyasında önemli bir yer edindi.

DAMAC ile yakın zamanda imzalanan 1 milyar dolarlık anlaşma ve Dubai düzenleyici otoritesinden alınan Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı iyimserliği körüklemiş ve bu ani düşüşü daha da sarsıcı hale getirmişti.

Çöküş, RWA sektöründe gelecek vaat eden bir oyuncu olarak görülen şirketin üzerine gölge düşürdü.

Bu çöküşün sonuçları Mantra’nın ötesine geçerek, merkezi değişim uygulamaları ve RWA token’larının kırılganlığı gibi daha geniş sorunları da gözler önüne serdi.

Kronos Research CEO’su Hank Huang da dahil olmak üzere sektör liderleri, bu tür felaketlerin önlenmesi için daha güçlü güvenlik önlemleri ve şeffaflık çağrısında bulundu.

Ayrıca, Terra LUNA ve FTX gibi geçmişteki kripto felaketleriyle benzerlikler bulunması, rahatsızlığı daha da artırdı.

Şimdilik Mantra’nın geleceği, paramparça olan güven ve kötü değerlemeyle boğuşurken belirsizliğe sürükleniyor.

Ekibin, çöküşün temel nedenlerini ortaya çıkarma ve yatırımcıları bunun dayanıklılığına ikna etme becerisi kritik öneme sahip olacak.

Bu bölüm, dijital varlık sınırında gizlenen vahşi risklere dair ayıklatıcı bir hatırlatma niteliğindedir.