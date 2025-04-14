Avrupa borsaları pazartesi günü haftaya pozitif bir notla başladı. Yatırımcılar son dönemde yaşanan ticari çalkantıların ardından bir miktar istikrar yakaladı ve dikkatlerini kısmen yaklaşan ilk çeyrek kazanç sezonuna çevirdi.

Elektronik ürünlere yönelik yeni ABD tarifelerinden geçici muafiyet, yükseliş ivmesinin başlıca katalizörü oldu; ancak Washington’dan gelen çelişkili sinyaller, altta yatan belirsizliği sağlam bir şekilde korudu.

Stoxx Europe 600 Endeksi, Londra saatiyle 08:05 itibarıyla iyileşen hissiyatı yansıtarak %2,0 yükseldi.

Beyaz Saray’ın, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun Cuma günü geç saatlerde yayınladığı rehberle, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik bileşenlerin, Başkan Donald Trump tarafından daha önce duyurulan ağır “karşılıklı” tarifelerden muaf tutulacağını belirtmesinin ardından teknoloji hisseleri önemli ölçüde faydalandı.

Bazı Çin mallarına %145’e varan vergiler getiren bu ilk adım, özellikle Çin tedarik zincirlerine büyük ölçüde bağımlı olan Apple (NASDAQ:AAPL) gibi teknoloji devleri için önemli bir aksama tehdidi oluşturmuştu.

Kıta genelinde, büyük endeksler de aynı şekilde hareket etti. 03:05 ET (07:05 GMT) itibarıyla Almanya’nın DAX endeksi %2,1, Fransa’nın CAC 40 endeksi %2 ve İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %1,5 arttı.

Avrupa genelindeki Stoxx 600 endeksi de %1,4’lük kazanç kaydetti.

Rahatlama dalgası, yatırımcıların Trump’ın ilk gümrük vergileri hamlesinin ardından oluşan yoğun piyasa tepkisinin, yönetimin gelecekteki eylemlerini yumuşatarak genel anlamda daha az zararlı bir ticaret anlaşmazlığına yol açabileceği yönünde spekülasyon yaptıklarını veya belki de umut ettiklerini gösteriyor.

Tarife kırbacı: belirsizlik hâlâ en üst düzeyde

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Ancak sakinlik duygusu kırılgan olduğunu kanıtladı. Hafta sonu, Başkan Trump’ın kendisi suyu bulandırdı ve elektronik muafiyetinin yalnızca geçici olduğunu öne sürdü.

Önümüzdeki hafta içerisinde yarı iletkenler de dahil olmak üzere özellikle elektronik ürünlere yönelik ayrı tarifeler duyurmayı planladıklarını belirtti.

Ayrıca Çin’den yapılan elektronik eşya ithalatının da tamamen serbest olmadığını vurgulayan Trump, bu ürünlere yönelik olarak Mart ayında uygulanan yüzde 20’lik ayrı bir gümrük vergisinin uygulanmaya devam ettiğini belirtti.

Bu ileri geri hareketler, ABD’nin ticaret politikasına ilişkin sürekli olarak netlik eksikliğinin altını çizdi.

Odak noktası değişiyor: ECB toplantısı yaklaşıyor

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Avrupa’da pazartesi günü ekonomik takvimin hafif olması nedeniyle, piyasa katılımcıları şimdiden bu hafta sonu yapılacak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kritik toplantısını bekliyor.

Politika yapıcılar, ticaret gerginliklerinin yarattığı yeni ekonomik olumsuzlukları ve euronun dolara karşı son dönemde güçlenmesini hesaba katmak zorunda kalarak karmaşık bir denge eylemiyle karşı karşıya kalıyor.

Investing.com’a göre ING analistleri, ECB’nin bakış açısının Mart ayındaki toplantısından bu yana muhtemelen evrildiğini öne sürüyor.

O dönemde, Almanya’nın mali politika değişiklikleri ve Avrupa’nın savunma harcamalarını artırması gibi faktörlerin de desteğiyle ihtiyatlı bir iyimserlik oluşuyordu; faiz oranlarının nötr seviyeye yaklaştığı düşünülüyordu.

Ancak ING’ye göre, “ABD’nin Avrupa mallarına uyguladığı yeni gümrük vergileri, yükselen avro ve düşen enerji fiyatları, yakın vadede büyüme ve enflasyonun düşmesi konusunda endişeleri artırdı” ve bu durum merkez bankasını daha temkinli bir duruş sergilemeye yöneltebilir.

Kurumsal akımlar: teknoloji parlıyor, Holcim yan kuruluş planlıyor

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Kurumsal cephede ise gümrük vergisi haberi doğrudan Avrupa teknoloji devlerinin işine yaradı.

Yarı iletken ekipman üreticisi ASML (AS:ASML) ve yazılım devi SAP (ETR:SAPG) gibi şirketlerin hisseleri, büyük ölçüde Çin’den kaynaklanan elektronik ürünlere yönelik geçici ertelemenin olumlu tepkisiyle güçlü kazançlar kaydetti.

Ayrı olarak, İsviçreli yapı malzemeleri şirketi Holcim (SIX:HOLN) stratejik planları hakkında bir güncelleme yaparak, önemli Kuzey Amerika işinin beklenen yan kuruluşunun Haziran ayında hedeflendiğini duyurdu.

Bu hamle, şirketin 14 Mayıs’ta yapılması planlanan yıllık genel kurul toplantısında hissedarların onayına tabi olacak.

Petrol piyasası talep endişeleri arasında istikrara kavuştu

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Bu arada, emtia piyasasında petrol fiyatları son dönemdeki düşüşlerin ardından pazartesi günü bir miktar istikrar buldu.

Daha önceki kayıplar, esas olarak dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ile Çin arasındaki artan ticaret gerginliğinin kaçınılmaz olarak küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği ve yakıt talebini azaltacağı endişelerinden kaynaklanıyordu.

TSİ 03:05 itibarıyla Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,1 düşüşle varil başına 64,67 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Arama (WTI) ham petrol vadeli işlemleri de %0,1 düşüşle varil başına 61,44 dolara geriledi.

Her iki endeks de ay başından bu yana varil başına yaklaşık 10 dolar değer kaybetti ve bu durum ticaret savaşı endişelerinin enerji piyasaları üzerindeki somut etkisini ortaya koydu.