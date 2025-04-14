Tron kurucusu Justin Sun’ın önemli benimseme kilometre taşını kutlamasıyla TRX %10 yükseldi

Tron (TRX) hafta sonu yükseliş yönlü fiyat hareketleri kaydetti ve bugün yüzde 10’dan fazla artışla 0,2590 dolarlık zirveye ulaştı.

Projenin kurucusu, blockchain için önemli bir atılımı kutlayan son X paylaşımıyla mitingi başlattı.

Sun, Tron’un dünya genelindeki kullanıcı sayısının 300 milyonu aştığını ve şirketin muazzam bir büyüme kaydettiğini vurguladı.

Ethereum’un 322 milyonluk genel adresinin biraz altında kalsa da bu başarı, dikkatleri TRX’in fiyat performansına çevirdi.

Kripto analisti JAVON MARKS, TRX için rallilerin uzamasını bekliyor ve 1,11 dolar hedefine doğru “logaritmik olarak ölçülen hareket kırılmasını” hedefliyor.

Bu, altcoinlerin mevcut değerlerinden yaklaşık %330’luk bir artış anlamına gelecektir.

Tron’un dikkat çekici büyümesi

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Justin Sun, 300 milyonu aşan kullanıcı sayısının yanı sıra Tron’un staking ve DeFi ekosistemi yaklaşımıyla kilitlenen toplam değerinin rekor seviyelere ulaştığını belirtti.

Metrik 20 milyar doların altında seyrediyor. Ayrıca, zincir üstü transfer hacmi 17 trilyon dolara fırladı.

Bu, yatırımcı faaliyetlerinin yoğunlaştığını ve blok zincirine olan ilginin yenilendiğini gösteriyor.

Paylaşım TRX’in hislerini güçlendirdi ve altcoin’i Cuma günkü 0,2345 dolarlık düşük seviyeden bugünün 0,2590 dolarlık yüksek seviyesine taşıdı.

Altcoin, mevcut fiyatlarda hiçbir yatırımcısının kayıp yaşamaması nedeniyle artan bir iyimserlik sergiliyor.

IntoTheBlock verileri Tron sahiplerinin %97’sinin “Para İçinde” olduğunu, %3’ünün ise zarar etmediğini gösteriyor.

Source – IntoTheBlock

Ekosistemin karlılığı, daha iyi fırsatlar arayan daha fazla geliştirici ve tüccarı çekebilir.

TRX fiyat görünümü

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Tron, son 24 saatte %5’in üzerinde değer kazandıktan sonra 0,2585 dolardan el değiştiriyor.

Günlük işlem hacmindeki %65’lik artış, yatırımcıların Tron’a olan ilgisinin güçlü olduğunu gösteriyor.

Chart by CoinMarketCap.

Bu tür duygular, analistlerin tahminleriyle uyumlu olarak altcoinlerde yükseliş trendinin devam edeceğini gösteriyor.

JAVON MARKS, TRX’in 1,11 dolar zirvesine doğru patlayıcı yükselişlere işaret eden son çıkışını vurguladı.

Grafikte Tron’un uzun bir süre üçgen formasyonu içerisinde fiyat hareketlerini sürdürdüğü görülüyor.

Desen birikimden sonra kırılmaları destekliyor.

Altcoin üçgen formasyonunu kırdı ve bu kırılmanın onaylanmasıyla beklenen %330’luk yükselişle 1,11 dolara ulaşacak.

Ancak boğaların böyle bir hareketi desteklemek için kırılma seviyesinin ötesinde tutunmaları gerekiyor.

Ani düşüş TRX’i üçgen formasyonuna sokacak ve yükselişi geciktirecektir.

Ayrıca, kâr elde eden yatırımcı sayısının çokluğu da altcoin’in yükseliş potansiyelini tehdit ediyor.

Bireyler getiri elde etmek için satış yapmaya karar verebilirler, bu da satış baskısına neden olabilir.

Ayrıca, piyasadaki geniş çaplı gelişmeler TRX’in uzun vadeli performansını etkileyecektir.

Altcoin’in yukarı yönlü hedeflerine ulaşması için geniş tabanlı rallilere ihtiyacı var.

Kripto paralar, Donald Trump’ın 90 günlük gümrük vergisi erteleme kararını açıklamasının ardından istikrar kazandı.

Bitcoin, basın saati itibarıyla 75 bin dolarlık dipten 84 bin dolara çıkmasının ardından geçen hafta yüzde 11 değer kazandı.

Lider kripto para değerinin sağlam yükseliş trendleri için 90 bin doların üzerinde kararlı bir kapanışa ihtiyacı var.

Böyle bir hareket, boğaları 100 bin dolarlık bir geri kazanım için mücadele etmeye teşvik edebilir ve TRX de dahil olmak üzere altcoin’ler için büyük yükselişleri destekleyebilir.