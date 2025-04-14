World Liberty Financial Inc., merkezi olmayan finans hedeflerinde önemli bir adım atarak, USD1 sabit kripto parasını gizlice tanıttı.

USD1, ABD dolarıyla bire bir sabit kalacak şekilde tasarlanmıştır ve bu sayede dalgalı kripto para piyasasında istikrar sağlar.

Ethereum ve Binance Smart Chain’de işlem gören stablecoin, resmi bir duyuru yapılmadan ortaya çıkarak blockchain meraklılarının dikkatini çekti.

USD1’in piyasaya sürülmesi, Trump ailesinin desteklediği firmanın hızla büyüyen stablecoin pazarında kendine yer edinme yönündeki daha geniş çaplı çabalarıyla örtüşüyor.

USD1 stablecoin nedir?

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USD1, ABD Hazine Bonoları, nakit ve eşdeğerleri tarafından tamamen desteklenen ve BitGo’nun rezerv saklama kuruluşu olarak hizmet verdiği bir sabit kripto paradır.

Bu destek, USD1’i, Tether’in USDT ve USDC gibi devlerinin hakim olduğu rekabet ortamında farklılaştırarak istikrar ve güveni sağlamayı amaçlıyor.

Rezerv portföyünün üçüncü taraflarca düzenli olarak denetlenmesi planlanıyor ancak denetim firması henüz açıklanmadı.

Stablecoin’in tasarımı, karmaşık getiri mekanizmalarından kaçınarak kurumsal ve perakende kullanıcılar için netliğe öncelik veriyor.

Ethereum ve Binance Akıllı Zincir’de kullanılabilir olması, onu geniş bir erişilebilirliğe sahip kılıyor ve gelecekte diğer blok zincirlerine de genişleme potansiyeli taşıyor.

USD1’in sessiz lansmanı

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USD1 stablecoin’in kökeni, Blockchain analistlerinin Binance Smart Chain’de akıllı sözleşme dağıtımlarını tespit ettiği Mart ayının sonlarına dayanıyor.

İlk testnet işlemleri, kripto para piyasası yapıcısı Wintermute’a bağlı cüzdanları içeriyordu ve bu durum hazırlık çalışmalarının yapıldığına işaret ediyordu.

World Liberty Financial, USD1’i 25 Mart’ta piyasaya sürme niyetini doğruladı ancak zamanlama veya borsa listelemeleri konusunda ayrıntı vermedi.

Bu sessiz lansmanın kasıtlı olduğu anlaşılıyor ve firmanın piyasa dinamiklerini ve altyapı dayanıklılığını değerlendirmesine olanak sağlıyor.

Şu ana kadar merkezi bir borsa listesi duyurulmamış olması, şimdilik merkeziyetsiz platformlara odaklanılacağını gösteriyor.

USD1’in işlem aktivitesi yükseliyor

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USD1 paritesinin işlem hacmi, piyasaya sürülmesinden bu yana önemli ölçüde arttı.

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre 24 saatlik işlem hacmi %6.700 artarak 140 milyon doların üzerine çıktı.

Stablecoin’in piyasa değeri, güçlü erken benimsemeyi yansıtarak yaklaşık 128 milyon dolara çıktı.

Bu yükseliş ivmesinin özellikle 12 Nisan civarında aktif hale getirilen Uniswap V3 ve PancakeSwap V3 gibi merkezi olmayan borsalardaki likidite havuzları tarafından desteklendiği belirtiliyor.

USD1’in geleceği ne olacak?

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Trump ailesinin sürece dahil olması, USD1 sabit kripto parasını ilgi odağı haline getirerek hem merak hem de tartışma yarattı.

Demokrat milletvekilleri de dahil olmak üzere eleştirmenler, stablecoin’in geliştirilmesiyle bağlantılı çıkar çatışmaları konusunda endişelerini dile getirdiler.

Temsilci Maxine Waters, 2 Nisan’da Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’nde yapılan duruşmada, USD1’in hükümet işlevlerinde ABD dolarının yerini almak üzere kullanılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu tür iddialar, stablecoin’in daha geniş kapsamlı etkilerine ilişkin tartışmaları körükledi.

Ari10 CEO’su Mateusz Kara gibi bazı analistler, lansmanın blockchain inovasyonuyla ilgili olmaktan çok, ABD borç piyasalarının küresel çapta genişletilmesiyle ilgili olduğunu savunuyor.

Düzenleyici inceleme USD1’in geleceği üzerinde de büyük bir tehdit oluşturuyor. STABLE Yasası etrafındaki tartışmalar da dahil olmak üzere Kongre tartışmaları, stablecoin denetimiyle ilgili gerginlikleri vurguluyor.

Elizabeth Warren gibi kanun koyucular, düzenleyicilerden World Liberty Financial’ın faaliyetleri konusunda şeffaflık talep etti.

Bu dinamikler, USD1’in başarısının yalnızca piyasa benimsemesine değil, aynı zamanda karmaşık bir politik ortamda yol almasına da bağlı olduğunu gösteriyor.

Şüpheciliğe rağmen, destekçileri USD1 stablecoin’ini geleneksel finans ile merkezi olmayan sistemler arasında bir köprü olarak görüyor.

World Liberty Financial’ın kurucu ortağı Zach Witkoff, bu çözümün, güvenli sınır ötesi işlemler arayan egemen yatırımcılar ve kurumlar için cazip olduğunu vurguladı.

Şimdilik, stablecoin’in sessiz sedasız piyasaya sürülmesi merak uyandırdı ve kripto arenasında yüksek riskli bir yolculuğa zemin hazırladı.