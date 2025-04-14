Dijital para birimleri kararsızlığını sürdürüyor; Bitcoin 85 bin doların altında, 84 bin 749 dolarda işlem görüyor.

Ripple’ın XRP’si, hakim olan belirsizlik ortamında uyarı sinyalleri veriyor.

Bu yazının yazıldığı sırada XRP 2.13 dolardan el değiştiriyordu.

2 dolar seviyesinin üzerinde istikrar kazanırken, Nisan ayındaki çıkışların 300 milyon doları aşmasıyla aynı zamana denk gelen fiyat grafiğinde potansiyel bir ölüm kesişimi, düşüş hakimiyetine işaret ediyor.

Nisan ayında çıkışların hakim olmasıyla XRP hissiyatı zayıflıyor

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Coinglass verileri, XRP bağlantılı yatırım ürünlerinin bu ay büyük çıkışlar yaşadığını, nisan ayında varlığın fonlarından 300 milyon dolardan fazla çıkış yaşandığını gösteriyor.

Source: Coinglass

Bu, 2025’in en kötü aylık performansı anlamına geliyor.

Büyük çıkışların gerçekleşmesinde çeşitli etkenler etkili oldu.

Öncelikle Ripple’ın SEC ile olan hukuki gelişmeleri XRP’nin performansını etkilemeye devam ediyor.

Her şey yakın bir çözüme işaret etse de belirsizlik sürüyor.

Uzmanlar, XRP’nin SEC davasının resmen sona ermesinin hemen ardından “aya” çıkacağı algısına karşı çıkıyor.

Ripple tutkunu All Things XRP, piyasanın SEC davasının sonucunu zaten fiyatladığını düşünüyor.

Katılımcıları, hukuki mücadelenin ardından para transferi şirketinin stratejik iş birlikleri ve fayda gibi konularda neler yapacağına odaklanmaya çağırdı.

Source: X

Bu durum, SEC-Ripple savaşının resmi olarak sona ermesinin ardından sağlam toparlanmalar bekleyerek katılan yeni oyuncuları caydırmış olabilir.

Ayrıca XRP’nin kullanım oranı büyümede hayal kırıklığı yarattı.

Solana ve Ethereum gibi rakipleri gerçek dünyada benimsenirken, XRP, sınır ötesi işlemleri kolaylaştırma gibi birincil faydasına hakim olamadı.

Ayrıca yatırımcıların daha ucuz ve hızlı alternatiflere yönelmesiyle artan rekabet de XRP’nin görünümünü olumsuz etkiledi.

XRP fiyatı: yaklaşan ölüm kavşağı

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Altcoin, son dönemde 2 dolarlık psikolojik seviyenin üzerine çıkarak potansiyel bir çıkışa işaret etmesiyle iyimserlik yarattı.

Öte yandan 100 günlük EMA’da yaşanan düşüşün ardından zayıflayan göstergeler ortaya çıkıyor.

Altcoin, 50 günlük EMA’nın 100 günlük EMA’yı aşağı yönlü kesmesiyle ölüm öncesi bir kesişim gösteriyor.

Source: TradingView

Bu durum Ripple topluluğundaki düşüş eğilimini daha da artırdı.

Mevcut yapının korunması durumunda önümüzdeki seanslarda ölüm haçına gidilmesi muhtemel.

Bu durum, 50EMA’nın 200EMA’nın altına geçmesiyle gerçekleşir.

Böyle bir hareket, XRP’nin 2$ seviyesindeki hayati destek bariyerini kaybetmesiyle birlikte uzun vadeli fiyat düşüşlerini veya konsolidasyonlarını tetikleyecektir.

Zincir içi metrikler XRP’nin zayıflığını doğruluyor.

Örneğin, açık pozisyon miktarı %10’dan fazla düşüşle 3,17 milyar dolara geriledi ( Coinglass verileri ).

Bu durum, yatırımcıların belirsizlik ortamında yeni pozisyon açmaktan kaçındığını gösteriyor.

XRP, son 24 saatte %1,7’nin üzerinde değer kaybettikten sonra 2,13 dolardan işlem görüyor.

Büyük çaplı çıkışlar altcoin’in istikrarını tehdit ederken, yaklaşan ölüm kesişimi önümüzdeki seanslarda düşüş eğilimi göstereceğine işaret ediyor.

Ancak SEC savaşının resmi kararları gibi güçlenen duygular, XRP’yi yaklaşan ölüm kavşağından kurtarabilir ve yeni alıcılar çekebilir.

Kripto para analisti Ali Martinez, XRP’nin yükselen bir üçgen içerisinde işlem gördüğünü, 2,22 dolar seviyesinde kritik bir direnç bulunduğunu vurguladı.

Source: Ali on X

Engelin aşılması durumunda fiyatlar 2,40 dolara kadar yükselebilir ve aranan 3 dolara giden yol açılabilir.