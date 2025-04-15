Adobe, Londra merkezli bir yapay zeka video girişimi olan Synthesia’ya yatırım yaparak yapay zekaya yönelik stratejik bir adım daha attı. Bu, kurumsal yazılım devlerinin içerik oluşturmayı otomatikleştiren araçları nasıl desteklediğinin bir başka işareti oldu.

Açıklanmayan yatırım, Synthesia için yıllık tekrarlayan gelirinin 100 milyon doları aştığı önemli bir gelir kilometre taşıyla birlikte geliyor.

Anlaşma, Photoshop ve Premiere Pro ile tanınan Adobe’yi, kurumsal iletişimde video içeriğine olan talebin arttığı bir dönemde sentetik medya alanında en hızlı büyüyen oyunculardan biriyle aynı seviyeye getiriyor.

Synthesia 100 milyon dolarlık yıllık gelire ulaştı

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2017 yılında kurulan Synthesia, kullanıcıların minimum prodüksiyon girdisiyle gerçekçi video avatarları oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir video oluşturma platformu geliştiriyor.

Fortune 100 şirketlerinin %70’inden fazlasının da aralarında bulunduğu müşteriler, Synthesia stüdyolarında kendilerini filme alabiliyor veya eğitim videoları, iç iletişim veya müşteriye yönelik içerikler için dijital avatarlar oluşturmak amacıyla kişisel cihazlarını kullanabiliyorlar.

Şirket, mevcut müşterilerdeki genişleme ve güçlü birim ekonomisi sayesinde yıllık bazda iki katına çıkarak yıllık bazda 100 milyon doları aşan yıllık gelire ulaştığını doğruladı.

Ancak, yüksek gelir artışına rağmen Synthesia zarar etmeye devam ediyor. Companies House’a yapılan başvurulara göre, 2023’te 25,7 milyon sterlinlik gelir üzerinden 25,2 milyon sterlinlik vergi öncesi zarar bildirdi.

CEO Victor Riparbelli, karlılığın şu anki odak noktası olmadığını ancak şirketin net bir yola sahip olduğunu ve önceki turlardan yeterli nakit akışına sahip olduğunu söyledi.

Ocak 2024 itibarıyla girişimin değeri 2,1 milyar dolar olarak belirlenirken, Adobe’nin katılımının artık Synthesia’nın kurumsal videodaki konumunu sağlamlaştırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak görüldüğü belirtiliyor.

Adobe, AI video stratejisini genişletiyor

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Yatırım, Adobe Ventures’ın üretken yapay zekaya yönelik daha geniş kapsamlı hamlesinin bir parçası ve şirketin Figma adlı iş birliğine dayalı tasarım platformunu satın almak için yaptığı 20 milyar dolarlık girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

Synthesia hissesinin kesin miktarı açıklanmazken, anlaşma Adobe’nin geleneksel yaratıcı araçların ötesine geçerek doğrudan iş müşterilerine hizmet veren yapay zeka tabanlı platformlara doğru genişleme konusundaki devam eden ilgisini vurguluyor.

Adobe’nin amiral gemisi video ürünü Premiere Pro, medya ve pazarlama alanındaki profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Adobe, Synthesia ile yeni bir segmente adım atıyor: Geleneksel film çekme veya düzenleme süreçleri olmadan video çıktısını hızla ölçeklendirmek isteyen kurumsal müşteriler.

Bu hamle aynı zamanda Adobe’nin yaratıcı teknoloji alanında AI odaklı şirketlerle rekabete girmesiyle birlikte geldi. Adobe son yıllarda yenilik kanalını genişletmek için Captions, VidMob ve Runway ML gibi girişimleri destekledi.

Synthesia artık ticari ivmeye sahip daha olgun oyunculardan biri olarak bu portföye katılıyor.

Yapay zeka videosunda rekabet artıyor

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Synthesia, kurumsal müşteriler için yarışan birkaç yapay zeka video girişiminden biri.

Rakipleri arasında Colossyan, DeepBrain AI ve Invideo AI yer alıyor; hepsi sentetik video üretimine odaklanıyor.

Filmora ve Veed.io gibi diğerleri ise daha hafif, tüketici odaklı düzenleme araçlarını hedefliyor.

Bu arada OpenAI, kullanıcı komutlarına göre gerçekçi video dizileri üretebilen metinden videoya dönüştürme modeli Sora ile bu alana giriyor.

Artan rekabete rağmen Synthesia’nın odak noktası ticari kullanım örnekleri olmaya devam ediyor ve kendini “kurumsal şirketler için yapay zeka video platformu” olarak konumlandırıyor.

Geniş müşteri tabanı ve Accel, Kleiner Perkins ve şimdi de Adobe gibi stratejik destekçileri, giderek daha fazla otomasyon ve kişiselleştirmeye ilgi duyan bir pazarda ona bir avantaj sağlayabilir.

Yatırımcılar hala yapay zekaya güveniyor

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Adobe’nin ortaklığı, yatırımcıların özellikle ticari modelleri kanıtlanmış yapay zeka tabanlı platformlara olan ilgisinin devam etmesiyle birlikte gerçekleşti.

Synthesia’nın son değerlemesi, onu küresel ölçekte en üst düzey yapay zeka girişimleri arasına yerleştirirken, bir yıl içinde ARR’yi ikiye katlama yeteneği hem pazar talebini hem de ürün-pazar uyumunu vurguluyor.

Şirket, yeni finansmana ihtiyaç duymadığını ancak ürün gelişimini hızlandırmak ve stratejik bir yatırımcıyla uyum sağlamak amacıyla bunu kabul ettiğini belirtti.

Adobe’nin onayı, geleneksel yazılım şirketlerinin giderek daha fazla yapay zeka odaklı bir geleceğe geçiş yapmalarına yardımcı olabilecek ortaklıklar aradığı bir dönemde önem kazanıyor.