Altcoin’ler bugün: PEPE tarihi bir çıkış hedefliyor, Pi Network tüm dApp’lere reklam erişimini açıyor

Altcoin sektörü, Bitcoin’in 85 bin dolarlık direnci aşarak 85.939 dolardan işlem görmesiyle hareketleniyor.

Kurbağa temalı PEPE, konsolidasyonun ardından yükseliş sinyalleri vererek, %100’ün üzerinde kazanç elde ettiği Ekim tarzı bir yükselişin sinyalini verdi.

Bu arada mobil öncelikli kripto para platformu Pi Network, ekosistemindeki tüm merkezi olmayan uygulamalara Reklam Ağına erişim iznini açtı.

PEPE %100 çıkışa hazırlanıyor

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Kripto para memelerinin uzun süreli yatay fiyat hareketlerinin ardından çıkışa hazır olduğu görülüyor.

Analistler, PEPE’nin mevcut yapısını, patlayıcı artışlara yol açan Ekim ayındaki yapısıyla karşılaştırarak, yüzde 100’ün üzerinde bir ralli öngördüler.

World of Charts, PEPE’nin 24 saatlik grafikteki iyimser yapısını vurguladı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan %20’lik fiyat artışı, altcoin’i istikrarlı işlem hacmiyle kritik direnç bariyerlerinin ötesine taşıdı.

Analist, aylarca süren konsolidasyonun ani yükselişlere öncülük ettiği bilindik bir örüntü gözlemledi.

Meme kripto paraların ivme kazanmasıyla birlikte PEPE’nin büyük kazançlar elde etmesi bekleniyor.

Özellikle PEPE, 2024 yılında yıllık bazda %1.400’ün üzerinde kazanç elde ederek iyi bir performans gösterdi.

2025’in ilk çeyreğinde %60’ın üzerinde kayıp yaşamasına rağmen, tarihsel kurulumlar, PEPE’nin 14 Kasım 2024’te 0,00002597 dolara ulaşmasını sağlayan %230’luk artışa benzer şekilde keskin çıkışlara işaret ediyor.

Meme token’ı son 24 saatte %0,85’lik hafif bir artışla 0,000007418 dolardan işlem görüyor.

Pi Network’ün Reklam Ağı tüm dApp’lere açıldı

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Pi Network, Reklam Ağını tüm ekosistemde listelenen merkezi olmayan uygulamalara (dApp’ler) açtı.

Bu mod, dünya çapında 50 milyondan fazla öncünün yer aldığı mobil öncelikli blok zincirinin paraya dönüştürülmesine yönelik stratejik bir adımı temsil ediyor.

Reklam Ağı, geliştiricilerin reklamları entegre etmelerine ve PI token’ları cinsinden gelir elde etmelerine olanak tanır.

Daha önce proje birkaç dApp’in reklam ağını kullanmasına izin veriyordu.

Ancak, platformundaki tüm merkezi olmayan uygulamalara erişimi genişleterek, geliştiricilerin uygulama içi reklamlardan getiri elde etmelerini sağladı.

Bu, Pi Network’ün akıllı telefon kullanıcıları aracılığıyla Web3 ekonomisini zenginleştirme hedefiyle örtüşüyor.

Geliştiriciler, kazançlı para kazanma araçlarıyla çok büyük bir kullanıcı tabanına ulaşırken, kullanıcılar da gerçek dünyada faydalı olan daha ilgi çekici uygulamaların keyfini çıkarıyor.

Ayrıca öncüler somut ürün lansmanlarının keyfini çıkaracaklar. Ekip şunları belirtti:

Bu an, Pi platform düzeyindeki faydada bir dönüm noktasını temsil ediyor; Pi’nin milyonlarca Katılımcı Öncüsünün kolektif dikkatini, Pi Uygulama ekosistemini desteklemek için somut, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir mekanizmaya dönüştürüyor.

PI Coin, yükseliş trendindeki gelişmelerin ortasında şaşırtıcı bir şekilde düşüş yaşadı.

Çoğu altcoin son 24 saatte kısa toparlanmalar yaşarken, Pi 24 saatlik grafiğinde yaklaşık %10 düşüşle 0,6733 dolardan işlem gördü.

Bu arada dijital varlıklarda bugün toparlanma görüldü; küresel kripto para piyasası değeri son 24 saatte %2 artarak 2,77 trilyon dolara çıktı.

Bitcoin 85 bin doların üzerinde işlem görüyor ve bu da 90 bin dolara doğru yükseliş sinyali veriyor.

Analist Michael van de Poppe, 87 bin doların yeniden test edilmesinin ardından yükseliş bekliyor.

Boğalar, yeni ATH’lere doğru yükseliş trendini desteklemek için 90 bin dolarlık psikolojik piyasanın üzerinde kararlı bir kapanış sağlamalıdır.