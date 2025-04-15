Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin, ABD ile yaşanan ticaret savaşını daha da tırmandırarak havayollarına Boeing uçaklarının tüm teslimatlarını askıya almaları ve ABD’li tedarikçilerden uçaklarla ilgili ekipman ve parça alımlarını durdurmaları talimatını verdi.

Yönerge, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yüzde 145’e varan kapsamlı gümrük vergileri getirmesinin ardından geldi ve bu durum Pekin’in hızlı bir şekilde misilleme yapmasına yol açtı.

Bu hamle, ticari jet işi Çin talebiyle sıkı sıkıya bağlantılı olan Boeing için önemli bir darbe niteliğinde.

Çin’in hafta sonunda açıkladığı son misilleme tarifeleri, Amerikan yapımı uçak ve parçalara %125 oranında vergi uygulanmasını içeriyor. Bu da uçak ve parçaların maliyetini iki katına çıkarırken, Çinli taşıyıcılar için yeni teslimatları mali açıdan sürdürülemez hale getiriyor.

Raporda yer alan kaynaklar, Çin hükümetinin Boeing uçaklarını kiralayan ve maliyetleri ciddi oranda artan yerli havayollarına da kolaylık sağlamayı değerlendirebileceğini söyledi.

Ancak genel mesaj açıktır: Bir zamanlar Çin’in havacılık patlamasından en çok yararlanan şirketlerden biri olan Boeing, şimdi jeopolitik uçurumun ortasında kalmış durumda.

Boeing hisse senedi fiyatı, bu gelişmenin ardından Salı günü piyasa öncesi saatlerde %2,64 düştü.

Teslimatlar dururken onlarca Boeing uçağı belirsizliğe sürüklendi

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Aviation Flights Group verilerine göre, aralarında China Southern Airlines, Air China ve Xiamen Airlines’ın da bulunduğu Çinli havayollarına yaklaşık 10 adet Boeing 737 Max uçağının teslim edilmeyi beklediği bildiriliyor.

Bu uçakların bir kısmı Boeing’in Seattle fabrikasının yakınlarına konuşlandırılırken, diğerleri şirketin doğu Çin’deki Zhoushan bitirme merkezine ulaştı.

Sektör kaynakları, Çin’in tarifelerinin 12 Nisan’da yürürlüğe girmesinden önce ödeme ve teslimat evraklarının tamamlanıp tamamlanmadığına bağlı olarak birkaç uçağın teslim edilebileceğini öne sürüyor.

Kaynak: Bloomberg

Ancak onayların vaka bazında verilmesi muhtemeldir, herhangi bir garanti yoktur.

Ne Çin Sivil Havacılık İdaresi ne de Boeing yorum taleplerine yanıt vermedi. Bekleyen teslimatlarda yer alan Çin havayolları da yanıt vermeyi reddetti.

Boeing’in sıkıntılarına bir yenisi de, Juneyao Havayolları’nın birkaç hafta içinde teslim edilmesi planlanan Boeing 787-9 Dreamliner uçağını teslim almayı geciktirmesi oldu. Bu durum, Çinli taşıyıcılar arasındaki değişen düşüncenin bir başka göstergesi.

Çin’in uzun vadeli havacılık stratejisi Boeing’in geleceğini etkiliyor

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Bu gerginlik, Boeing’in dünyanın en kritik havacılık pazarlarından birindeki uzun vadeli konumuna ilişkin endişeleri derinleştiriyor.

Çin, önümüzdeki yirmi yıl boyunca öngörülen küresel uçak talebinin yaklaşık %20’sini oluşturuyor. 2018’de Boeing’in teslimatlarının yaklaşık dörtte biri Çin’e gidiyordu.

Ancak son yıllarda hem jeopolitik gerginlikler hem de iç üretim sorunları nedeniyle yeni siparişlerde dramatik bir düşüş yaşandı.

Çin, 2018 ve 2019’da yaşanan iki ölümcül kazanın ardından 737 Max’ı yere indiren ilk ülke oldu.

Biden ve Trump yönetimleriyle yaşanan ticaret gerginlikleri, satın alma kararlarının Boeing’in Avrupa’daki rakibi Airbus’a yönelmesine neden oldu.

Boeing, yakın zamanda Ocak 2024’te bir 737 Max uçağının uçuş sırasında kapı panelinin uçmasıyla bir kez daha itibar kaybına uğradı.

Daha öz-yeterli bir havacılık endüstrisi kurma çabalarına rağmen Çin, filosunun büyük bir kısmı için yabancı tedarikçilere bağımlı kalmaya devam ediyor.

Airbus yeni uçak tedarikinde baskın bir rol üstlenirken, Çin’in Comac C919 uçağı henüz ticari olarak konuşlandırılmanın erken aşamalarında.

Bununla birlikte, birçok Çin havayolunun, sürekli bakım ve parça desteği gerektiren büyük Boeing filoları bulunuyor ve bu hizmetler artık tehlike altında olabilir.