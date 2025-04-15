Japonya’nın rekabet kurumu, Google’a Android akıllı telefonlarda kendi arama motoru ve tarayıcısına öncelik vermeyi durdurmasını emretti. Bu karar, ülkedeki mobil arama hakimiyetini yeniden şekillendirebilir.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), Salı günü teknoloji devi hakkında bir durdurma ve vazgeçme emri yayınladı ve Google’ın davranışlarının mobil arama hizmetlerinde adil rekabeti kısıtlayarak ülkenin Tekel Karşıtı Yasası’nı ihlal edebileceğini belirtti.

JFTC, Google’ın en azından Temmuz 2020’den bu yana, Google Play uygulama mağazasına erişim karşılığında kendi arama motoru ve tarayıcısına ayrıcalıklı muamele yapılmasını gerektiren en az altı Android akıllı telefon üreticisiyle lisans anlaşmaları yaptığını tespit etti.

Japonya’da satılan Android telefonların yaklaşık %80’ini etkilediği bildirilen bu anlaşmalar, üreticilerin Google Arama ve Chrome tarayıcısını varsayılan olarak önceden yüklemesine yol açtı.

JFTC, 2020’den bu yana haksız iş koşullarını ana hatlarıyla açıklıyor

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Karar, JFTC’nin Android lisans anlaşmalarına yerleştirilen kısıtlayıcı uygulamalara dair işaretleri fark etmesiyle başlayan ve yıllar süren bir soruşturmanın ardından geldi.

Bu şartlar altında üreticilerin cihazlarına rakip tarayıcıları ve arama motorlarını yüklemekten veya tanıtmaktan caydırıldığı iddia ediliyor.

JFTC, Google’ın iş uygulamalarının, üreticileri Google’ın arama araçlarını varsayılan seçenekler olarak sunmaya zorlayarak Japonya pazarında “rekabeti önemli ölçüde kısıtlayabileceği” sonucuna vardı.

Komisyon, anlaşmaların rakip hizmetleri açıkça yasaklamadığını ancak Google’ın teklifleri için fiili bir münhasırlık yarattığını söyledi.

Google’a, karar kapsamında herhangi bir ceza kesilmedi ancak şirkete, Japonya’da dağıtılan Android telefonlarda kendi arama ve tarayıcı araçlarına haksız öncelik tanıyan sözleşmesel gereklilikleri sona erdirmesi talimatı verildi.

Google’a yönelik Asya’daki antitröst incelemesi yoğunlaşıyor

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JFTC’nin kararı, Google’ın Asya genelinde karşı karşıya olduğu düzenleyici zorlukların giderek artan listesine ekleniyor. 2022’de Güney Kore’nin antitröst kurumu, akıllı telefon üreticilerinin Android’in değiştirilmiş sürümlerini kullanmasını engellediği iddiasıyla Google’a 177 milyon dolar para cezası verdi.

Bu arada Hindistan’ın rekabet düzenleyicisi geçen yıl Google’a önceden yüklenmiş uygulamaları içeren rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle 160 milyon doların üzerinde para cezası verdi.

Japonya’nın da harekete geçen son ülke olmasıyla birlikte analistler, Google’ın Android ile ilgili anlaşmalarını küresel çapta yeniden düzenlemesi yönündeki baskının arttığını söylüyor.

Japonya’nın bu hamlesi, Google’ın reklam gelirlerinin iki temel ayağı olan arama ve tarayıcı hizmetlerinde ivme kazanmak için uygulama mağazalarındaki pazar hakimiyetinden yararlanan sözleşmeleri hedeflemesi açısından dikkat çekici.

Japonya’daki kullanıcılar ve üreticiler için çıkarımlar

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JFTC, mevcut akıllı telefonlarda değişiklik yapılmasını zorunlu kılmıyor ancak gelecekteki lisans sözleşmelerinin cihaz üreticilerinin rakip arama motorlarını ve tarayıcılarını herhangi bir olumsuz sonuç doğurmadan önceden yüklemelerine izin vermesi gerektiğini söylüyor.

Bu durum, Yahoo Japan veya Microsoft’un Bing’i gibi alternatiflerin ülkedeki mobil platformlarda daha fazla görünürlük kazanmasının önünü açabilir.

Google, Salı günü itibariyle JFTC emrine resmi bir yanıt vermedi. Düzenleyici, Google’ın gönüllü olarak uyması durumunda başka bir yasal işlem yapılmayacağını belirtti.

Ancak mevcut uygulamaların değiştirilmesinin reddedilmesi, Japonya’nın rekabet yasaları kapsamında ek yaptırımların uygulanmasına yol açabilir.