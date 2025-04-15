Reuters’ın haberine göre, İngiliz hükümeti Salı günü, ülkenin son çelik yüksek fırınlarının en az birkaç hafta daha faaliyette kalmasına olanak sağlayacak yakıt teslimatını sağladığını duyurdu.

Bu hamle , hükümetin yerel ham çelik üretimini korumak için yaptığı bir dizi çaresiz girişimin sonuncusu.

İngiltere hükümeti yeterli miktarda kok kömürü ve demir cevheri satın almak için hızla çalışıyor.

Bu, İngiltere’nin kuzeydoğusundaki zarar eden yüksek fırınların işletilmeye devam etmesi açısından hayati önem taşıyor.

Acil durum yasaları

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Durumun aciliyeti, hükümetin cumartesi günü olağanüstü hal yasaları çıkarmasına ve sahanın operasyonel kontrolünün kendilerine verilmesine yol açtı.

Bu hamle, kontrolün Çinli sahibi Jingye Group’tan fiilen devredilmesini sağladı ve hükümetin bu kritik endüstriyel varlığın faaliyetlerinin devamı için gerekli kaynakları güvence altına alma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Fırınların işletilmesi önemli bir mali zorluk teşkil ediyordu.

Sürekli yakıt ihtiyacı, bir de kapatıldıktan sonra yeniden çalıştırılmasının zorluğu, bunların sürekli ve önemli miktarda kaynak israfına yol açması anlamına geliyordu.

Üstelik bu durum, faaliyet gösterdikleri her gün 700.000 pound (922.950 dolara eşdeğer) para kaybetmeleri nedeniyle zarar ediyor olmaları nedeniyle daha da kötüye gidiyordu.

Bu durum, fırınlarla ilgili operasyonel verimsizliklerin ve mali kayıpların acilen giderilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Eski fırınlara bağımlılık

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İngiltere’de faaliyette olan fırınların bulunmaması, birçok kritik endüstri üzerinde zincirleme bir etkiye sahip olacaktır.

Ülke, demir yolu, inşaat ve otomotiv sektörlerini ayakta tutabilmek için büyük ölçüde ithalata bağımlı hale gelecektir.

Temel malzemeler için dış kaynaklara olan bu bağımlılık, ticaret savaşları ve jeopolitik istikrarsızlıkla karakterize olan küresel iklim göz önüne alındığında özellikle tehlikeli olacaktır.

Ayrıca bu faktörler tedarik zincirlerinde aksaklıklara, fiyat dalgalanmalarına ve potansiyel kıtlıklara yol açabilir; bunların tümü İngiliz ekonomisi ve endüstriyel tabanı için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Yerli çeliğin önemi

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Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, hükümetin İngiltere’nin eskiyen altyapısını modernize etme yönündeki iddialı planlarının başarısı için yerli çeliğin kritik önemini vurguladı.

Bu canlandırma çabalarının merkezinde yer alan önemli İngiliz endüstrilerinin, yurt içinde üretilen çeliğin tutarlı ve güvenilir tedarikine büyük ölçüde bağımlı olduğunu vurguladı.

Bu açıklama, hükümetin yerel çelik sektörünü destekleme ve daha geniş ulusal ekonomik ve altyapı hedeflerine ulaşmada oynadığı hayati rolü tanıma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Reynolds, hükümetin yakıt sevkiyatı için ödemeyi gerçekleştirdiğine dair onayı aldıktan sonra doğu kıyısındaki Immingham limanına gidecek.

ABD’den gönderilen sevkiyat, ödeme anlaşmazlığı çözülene kadar Immingham rıhtımında bekletildi.

Reynolds’un limana yapacağı ziyaret, geminin ileriki yolculuğu için yakıt yükleme işlemiyle aynı zamana denk gelecek ve bu da işlemin son aşamasını oluşturacak.

Olumlu gelişmelerden biri de, kok kömürü ve demir cevheri gibi hayati öneme sahip hammaddeleri taşıyan ayrı bir geminin Avustralya’dan serbest bırakılması ve şu anda İngiltere’ye doğru yola çıkması oldu.

Bu gelişme, daha önce sevkiyatı geciktiren bir hukuki anlaşmazlığın başarıyla çözülmesinin ardından geldi.

Karar, hükümetten bir ödeme yapılmasını ve çok ihtiyaç duyulan kaynakların İngiliz kıyılarına ulaşmasının önünün açılmasını içeriyordu.