Kripto para sektörü için bir diğer dönüm noktası olarak Kanada, spot Solana borsa yatırım fonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bloomberg’in ETF uzmanı Eric Balchunas, Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu’nun (OSC) Purpose Investments, Evolve ETFs, CI Global Asset Management ve 3iQ gibi önde gelen Kanada varlık yöneticilerine ait birden fazla SOL ETF’sini resmen onayladığını açıkladı.

Kanada’nın Solana ETF’lerinin 16 Nisan’da piyasaya sürülmesiyle birlikte dikkatler olası SOL fiyat tepkisine çevrildi.

Bu iyimser gelişme, altcoinin bu hafta 150 dolar seviyesindeki önemli direnci aşmasına yardımcı olabilir mi?

Böyle bir hamle, fiyatların mevcut fiyatlara göre yaklaşık %40 artışla 180 dolara yükselmesine neden olacak.

Staking ödülleri ve en iyi oyuncu desteği iyimserliği tetikliyor

Copy link to section

Kanada’nın Solana ETF’leri, geleneksel ETF modellerinde nadir görülen staking ödülleri sunmasıyla kripto topluluğunun dikkatini çekti.

Üstelik bu girişime üst düzey oyuncular da destek verecek.

TD Bank Group, öncelikle yatırımcıların borsa yatırım fonları aracılığıyla pasif gelir elde etmelerine olanak tanıyan staking hizmetleri sunacak.

Bu adım, Solana projesine yönelik kurumsal güvenin arttığını gösteriyor.

Balchunas, sorunsuz yetkilendirmenin Kanada’nın kripto para düzenlemesine yönelik ilerici bakış açısını yansıttığına inanıyor.

Dikkat çekici olan, Kanada’nın 2021 yılında spot Bitcoin ETF’lerini onaylayan ilk ülke olması ve bunu ABD’nin önünde gerçekleştirmesidir.

Solana, düşük ücretleri ve hızlı işlem hızıyla bilinen en iyi L1 ağları arasında yer alıyor.

Altcoin, meme coin’ler ve DePIN projeleriyle desteklenen canlı ekosistemi nedeniyle yatırımcıların ilgisinin arttığını görüyor.

ETF’ler, Solana ağına düzenlenmiş ve doğrudan maruz kalma imkânı sunarak, perakende ve kurumsal oyuncular için uygun bir giriş yolu vaat ediyor.

Ayrıca, staking ödülleri kazançlı bir değişimi işaret ediyor ve ETF sahiplerinin doğrulayıcılar, kripto altyapısı ve cüzdanlar gibi bileşenlerle etkileşime girmeden getiri elde etmelerine olanak tanıyor.

Bu arada bu hafta gerçekleşecek SOL ETF lansmanı küresel çapta benzer ürünlerin piyasaya sürülmesini tetikleyebilir.

Bu durum, Ethereum’un da aralarında bulunduğu spot altcoin ETF’leri üzerindeki bekleyen kararların uygulanması konusunda ABD düzenleyicilerini de etkileyebilir.

SOL fiyat görünümü

Copy link to section

Kanada’nın SOL ETF’inin piyasaya sürülmesinin, altcoin’in fiyatında yükseliş hareketlerine yol açması muhtemel.

Solana, bir önceki haftada yüzde 20’nin üzerinde değer kazandıktan sonra 131 dolardan işlem görüyor.

Chart by Coinmarketcap

Altcoin’in kısa vadeli seyrini yükselişe çevirmesi için haftalık mum çubuğunun 120 dolar direncinin üzerinde kapanması gerekiyor.

Bu arada SOL boğaları 150 dolar seviyesindeki engeli hedefliyor, bu seviyenin ötesinde altcoin 180 dolar seviyesindeki kilit seviyeye yükselebilir.

Bu, Solana’nın mevcut fiyatına göre yüzde 37’nin üzerinde bir değer artışı anlamına gelecek.

Kanada’nın ETF onayının ivme kazanmasıyla teknik göstergeler yükselişi destekliyor.

Göreceli Güç Endeksi son zamanlarda nötr seviye olan 50’nin üzerine çıktı ve basın saati itibarıyla 54 olarak ölçüldü.

Bu, yükselişe doğru potansiyel bir momentum değişiminin varlığını doğruluyor.

1D MACD, belirgin bir yükseliş geçişiyle yukarı yönlü senaryoyu destekliyor.

Source: TradingView

Güçlü yeşil histogram alıcıların yeniden canlandığını gösteriyor.

Dolayısıyla, Kanada’nın bu hafta spot SOL ETF’sini piyasaya sürmesi, yakın vadede beklenen kısa vadeli yükselişi tetikleyebilir.