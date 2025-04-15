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Kanada’nın enflasyonu Mart ayında beklenmedik şekilde %2,3’e düştü

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Written on Apr 15, 2025
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  • Kanada'nın yıllık enflasyon oranı Mart ayında beklenmedik bir şekilde %2,3'e düştü; bu düşüş büyük ölçüde benzin fiyatlarındaki düşüşün bir sonucuydu.
  • Çekirdek enflasyon göstergeleri yüksek seyretmeye devam ediyor ve bu durum Kanada Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını zorlaştırıyor.
  • Piyasalarda faiz indirimi beklentisi bir miktar arttı.

Kanada’nın yıllık enflasyon oranı Mart ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde azalarak %2,3’e geriledi.

Beklenenden daha düşük gelen enflasyon rakamı, Çarşamba günkü politika kararında faiz indirimi olasılığını bir miktar artırdı, ancak piyasa konsensüsü hala bir duraklama yönünde.

Düşük maliyetler enflasyondaki düşüşü yönlendiriyor

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İstatistik Kanada verilerine göre, enflasyondaki sürpriz düşüş büyük ölçüde benzin ve seyahat turu fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

Aylık bazda ise enflasyon sadece yüzde 0,3 arttı.

Reuters’ın anketine katılan analistler, enflasyon oranının yüzde 2,6 seviyesinde kalacağını, aylık bazda ise yüzde 0,6 artacağını öngörmüştü.

Özellikle benzin fiyatlarında yaşanan düşüş, küresel ekonomik durgunluk endişeleri ve ABD hükümetinin uyguladığı gümrük vergilerinin etkisiyle ham petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 1,6 oranında gerçekleşti.

Ekonomik göstergelerin bir karışımı

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Genel enflasyon oranı yavaşlama belirtileri gösterse de, Kanada Merkez Bankası tarafından yakından izlenen temel enflasyon göstergeleri yüksek kalmaya devam ediyor.

BMO Capital Markets Başekonomisti Doug Porter, bankanın bu çelişkili sinyalleri çözümlemede zorluk çektiğini vurguladı.

Porter’ın raporda şu ifadelere yer verildi:

(Banka) hala nispeten yapışkan olan çekirdek enflasyona dikiz aynasından mı bakıyor, yoksa tüketici ve iş dünyasının güveninin çöktüğünü ve ekonominin bu çeyrekte zayıflamasının muhtemel olduğunu bilerek ileriye mi bakıyor? Bu zor bir karar”

Öte yandan, yıllık bazda sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,4 oranında artan gıda ve içecek maliyetlerindeki artışlar, bazı sektörlerde fiyat baskısının devam ettiğine işaret ediyor.

Bu artışlar, aralık ortasından şubat ortasına kadar yürürlükte olan satış vergisi muafiyeti nedeniyle bir nebze olsun gölgelendi ve gerçek enflasyonist eğilimlerin belirlenmesinin zorluğunu vurguladı.

Para politikasında olası değişiklikler

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Kanada Merkez Bankası para politikası kararını açıklamaya hazırlanırken finans piyasaları diken üstünde.

Faiz indirimi olasılığı biraz arttı, ancak genel görüş hala faiz oranı döngüsünün sabit kalması yönünde.

Verilerin açıklanmasının ardından döviz piyasaları, faiz indirim döngüsünde bir duraklama yaşanacağına dair beklentilerini azalttı ve oranlar, açıklama öncesindeki %60’tan yaklaşık %52’ye geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada mallarına uyguladığı gümrük vergileri de ekonomide belirsizliğe yol açtı.

Bu faktörler hem tüketici fiyatlarını hem de ekonomik kalkınmayı etkileyerek merkez bankalarının karar almasını zorlaştırıyor.

Karmaşık ekonomik arazide gezinme

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Kanada’nın mevcut ekonomik dinamiklerle boğuştuğu bir dönemde, enflasyondaki düşüş tüketiciler için umut ışığı olurken, gelecekteki para politikaları konusunda ciddi endişelere yol açıyor.

Kanada Merkez Bankası bu faktörleri dengelemek gibi zor bir görevle karşı karşıya: Kalıcı çekirdek enflasyon ile zayıf ekonomi arasında yol almak.

Küresel talebin belirsiz olduğu ve ticaret gerginlikleriyle daha da kötüleştiği bir ortamda, yetkililer faiz oranlarındaki artışların enflasyonist baskılardan kaçınırken ekonomik istikrarı desteklemesini sağlamak için dikkatli davranmalıdır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

Dünya

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