Netflix 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşamayabilir: İşte nedeni

Netflix (NASDAQ: NFLX), yayın devinin bu on yılın sonuna kadar gelirini ikiye, işletme gelirini ise üçe katlamayı hedeflediğine dair haberlerin ardından bu sabah yükselişe geçti.

WSJ haberine göre, kitle iletişim devi 2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı hedefliyor.

Yönetimin kararlılığı takdire şayan olsa da, bu gösterişli hedeflere ulaşmanın yolu belirsizliklerle dolu.

NFLX’in önümüzdeki beş-altı yıl içinde bu vaatleri yerine getirmesi önünde bazı zorluklar olabilir.

NFLX rekabet ve doygunlukla başa çıkmak zorunda

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Netflix, yayın akışı savaşlarının galibi olarak sık sık gösteriliyor.

Ancak Disney+, HBO Max ve Amazon Prime Video gibi platformlarla yoğun bir rekabet içinde olmaya devam ediyor.

Rakipleri içerik kütüphanelerini genişletmeye ve daha geniş bir kitleye ulaşmaya devam ettikçe, NFLX’in abone tabanını ve pazar payını gelecekte giderek daha zor büyütebileceği görülüyor.

Ayrıca Netflix’in ABD ve Avrupa gibi olgun pazarlarda halihazırda büyük bir nüfuza sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Nasdaq’ta listelenen şirketin daha fazla büyüme kaydetmesi için, kullanıcı başına düşen ortalama gelirin (ARPU) daha düşük olması gibi kendi zorluklarını da beraberinde getiren uluslararası piyasalara daha fazla güvenmesi gerekecek.

Hindistan ve Brezilya gibi uluslararası pazarlara açılmak, NFLX’i düzenleyici engellere, sansür sorunlarına ve jeopolitik gerginliklere de maruz bırakabilir; bunların hepsi de şirketin büyüme planlarını etkileyebilir.

Netflix’in pahalı bir iş modeli var

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Netflix, streaming sektöründeki liderliğini sürdürebilmek için orijinal içerik üretmeye büyük önem veriyor.

Bu, oldukça etkileyici bir strateji, ancak bir o kadar da pahalı.

Yayıncılık sektöründe rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte Netflix’in liderlik konumunu koruyabilmesi, özgün içerikler sunma kapasitesine daha da bağlı olacak.

Ancak önümüzdeki yıllarda içerik üretimine daha fazla para ayrılması potansiyeli göz önüne alındığında, Netflix’in bu on yılın sonuna kadar işletme gelirini üç katına çıkarma hedefi arka plana atılmak zorunda kalacak.

Yatırımcılar ayrıca NFLX’in reklam hamlesiyle başarılı olabileceğini, ancak yine de bunun ekonomik gerilemelere karşı aşırı hassas olma eğiliminde olan bir iş olduğunu da unutmamalıdır.

Netflix hissesi zaten primle işlem görüyor

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Son olarak değerleme endişeleri de Netflix’in trilyon dolarlık kulübe katılma hedefine engel olabilir.

Akış devinin hisselerindeki fiyat-kazanç çarpanı şu anda 50’nin biraz altında. Buna karşılık, sektörün genelindeki ortalama P/E oranı yalnızca 25 civarında.

NFLX’in 1 trilyon dolarlık bir dev haline gelebilmesi için 2030 yılına kadar yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık %21 olması gerekecek. Medya ve eğlence sektörünün genelinde ise bu oran sadece %4,0 olarak tahmin ediliyor.

Loop Capital analistlerinin iyi haberlerin çoğunun Netflix hissesine yaklaşık 970 dolardan zaten dahil edildiğine ikna olmalarının sebeplerinden biri de budur. NFLX için 12 aylık fiyat hedefleri şu anda yalnızca 1.000 dolardır.