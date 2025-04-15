Sensex 15 Nisan’da 1.650 puan fırladı, Nifty ABD tarifelerinin ertelenmesiyle 23.300’ü geçti

Hint hisse senedi piyasaları Salı günü 15 Nisan’da güçlü bir performans sergiledi ve özellikle ABD tarifeleriyle ilgili küresel ticaret gerginliklerinin azalmasının Dalal Caddesi’nde geniş tabanlı alımları ateşlemesiyle seansı önemli kazançlarla kapattı.

Sektörel katılımın yaygınlaşmasıyla birlikte önemli kilometre taşlarına ulaşan endeksler, olumlu havayı yansıttı.

Ralliyi tetikleyen başlıca etken, ABD’nin gümrük tarifeleri stratejisinde algılanan gerileme oldu; özellikle “karşılıklı” tarifelerde sürpriz bir şekilde ara verilmesi ve hafta sonu elektronik ithalatına açıkça muafiyet tanınması.

Bu haber piyasaya iyimserlik dalgası gönderdi ve BSE Sensex endeksi 1.650 puan yükselerek günü belirgin şekilde yüksek bir seviyede tamamladı.

Benzer şekilde, Nifty50 rahatça kırıldı ve psikolojik olarak önemli 23.300 işaretinin üzerinde kapandı. Olumlu duygu büyük sermayeli şirketlerle sınırlı değildi; BSE Midcap ve Smallcap endeksleri de coşkuyla katıldı ve her biri kayda değer bir %3 oranında yükseldi.

Genel kazançlar: Gayrimenkul başı çekiyor

Copy link to section

Rallinin gücü, tüm sektörel endekslerin günü pozitif bölgede tamamlamasıyla geniş bir alanda görüldü.

Gayrimenkul sektörü öne çıktı; Nifty Realty endeksi yüzde 5’in üzerinde artışla liderliği ele geçirdi.

Nifty50 sepetinde IndusInd Bank, Shriram Finance ve Axis Bank gibi finans hisseleri, altyapı devi L&T ve otomotiv devi Tata Motors ile birlikte önemli kazananlar oldu.

Yaygın alım ilgisinin göstergesi olarak, sadece birkaç defansif isim, HUL ve ITC, trende karşı gelerek seansın en geride kalanları olarak kapanışı yaptı.

Sektörün ilgi odağı: Otomotiv ve bankacılık hisseleri parlıyor

Copy link to section

Otomotiv ve bankacılık hisseleri, iyileşen ruh halinden özellikle yararlanan hisseler oldu.

Otomobil hisseleri yalnızca genel tarife indiriminden değil, aynı zamanda araçlar üzerindeki mevcut vergilerin hafifletilebileceği yönündeki özel umutlardan da ivme kazandı. Bu arada bankacılık hisseleri kısmen mevduat oranı baskılarının hafifletilmesiyle ilgili beklentilerden destek buldu.

ABD-Çin ticaret dinamiğinde bir çözüme gidileceğine dair umutlarla desteklenen destekleyici küresel işaretler yükselişi desteklerken, yatırımcılar altta yatan risklerin farkında olmaya devam etti.

Tedarik zincirinde yaşanabilecek olası aksaklıklar, dalgalı ham petrol fiyatları ve dördüncü çeyrek kazanç sezonundan çıkan temkinli yönlendirmeler, açık ara yaşanan coşkuyu kontrol altında tuttu.

Gün, küresel ticaret cephesindeki rahatlamanın etkisiyle belirgin bir şekilde güçlü bir notla sona erdi; ancak karışık bireysel hisse senedi haberleri, manşet tarife haberlerinin ötesinde piyasa dinamiklerini etkileyen çeşitli faktörlerin bir hatırlatıcısı olarak hizmet etti.