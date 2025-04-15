Sensex 1500 puanın üzerine çıktı, Nifty 23.300’ü aştı, ABD’deki tarife indirimleri yükselişi ateşledi

ABD yönetiminin yakın zamanda duyurulan yüksek gümrük vergilerinden elektronik ürünlere geçici bir erteleme sinyali vermesinin ardından yatırımcıların yaygın iyimserliğiyle, Hindistan hisse senedi endeksleri Salı günü açılış gonguyla birlikte önemli ölçüde yükseldi.

Küresel piyasalarda görülen kazanımlar olumlu ivmeyi yansıtırken, ABD ticaret politikasının geleceğine ilişkin temel belirsizlik devam etti.

Piyasa tepkisi anında ve güçlüydü. Sabah 9:17’de BSE Sensex 1.552 puan fırladı, %2,06’lık bir artışla 76.709’da işlem gördü.

Aynı dönemde Nifty50 endeksi 476 puan veya yüzde 2,09 artışla 23.300 önemli sınırını aşarak 23.305’e ulaştı.

Bu keskin yükseliş hareketi, hafta sonunda ABD’nin akıllı telefonları, bilgisayarları ve çeşitli elektronik bileşenleri önerilen “karşılıklı” tarifelerden çıkaracağı haberleriyle körüklendi.

Bu karar, Başkan Donald Trump’ın ayın başlarında tüm ABD ithalatına kapsamlı gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından önemli bir rahatlama sağladı.

Daha sonra birçok ülkeye 90 günlük bir ara verilirken, Çin hariç tutuldu ve belirli ürün kategorilerinin durumu piyasada önemli bir endişe kaynağı olmaya devam etti.

Dalal Caddesi’ndeki yükseliş, ekonominin birçok kesiminde güçlü yatırımcı güveninin göstergesi olan geniş tabanlı alımlarla karakterize edildi.

Sensex paketinde, otomotiv devleri Tata Motors ve M&M, büyük finans şirketleri HDFC Bank ve ICICI Bank ile mühendislik holdingi L&T en çok kazananlar olarak ortaya çıktı, bazıları %5’e kadar yükseldi.

Satış baskısı minimum düzeyde kaldı; yalnızca Nestle India, HUL ve ITC gibi birkaç hisse senedi hafif düşüşle açıldı.

Sektörel endeksler yaygın kazançların benzer bir resmini çizdi. Nifty Auto ve Nifty Realty endeksleri yükselişe öncülük etti ve her biri %3’ün üzerinde sıçradı.

Nifty Finansal Hizmetleri, BT, Metal, İlaç, Dayanıklı Tüketim Malları ve Petrol ve Gaz gibi diğer önemli sektörler de sağlıklı kazançlar kaydetti ve %1 ila %2 arasında artışla açılış yaptı.

Otomobil hisseleri daha fazla muafiyet umuduyla ivme kazandı

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Otomotiv sektörü, otomobillere uygulanan mevcut vergilerde bir miktar indirim yapılabileceğine dair ipuçlarıyla daha da güçlendi.

Tata Motors, M&M, Bharat Forge ve Samvardhana Motherson International gibi hisse senetleri, Başkan Trump’ın otomobillere uygulanan %25’lik gümrük vergilerinden muafiyetler sağlanabileceğini söylemesinin ardından %7’ye kadar yükseldi.

Bu olumlu duygu Asya’nın büyük bölümünde görüldü ve bölgesel borsalar büyük ölçüde Wall Street’in son dönemdeki kazanımlarını takip etti.

ABD piyasaları, olası gümrük vergilerinden muafiyetlere ilişkin iyimserlik ve bir dizi olumlu banka kazanç raporunun desteğiyle üst üste iki gün yükseliş kaydetti.

Ancak iyimserlik evrensel değildi ve sınırsız da değildi. Çin hisseleri, Pekin’in Washington ile doğrudan ve artan bir ticaret anlaşmazlığına kilitlenmiş olması nedeniyle kazançlar ve kayıplar arasında gidip gelerek bir aykırı değer olduğunu kanıtladı.

Çin piyasaları elektronik muafiyetinde bir nebze olsun rahatlama bulsa da, Başkan Trump’ın daha sonra herhangi bir muafiyetin geçici nitelikte olduğunu vurgulayan açıklamaları bu coşkuyu sınırladı.

Ayrıca, küresel çapta ticaret katlarına bir ihtiyat duygusu yayıldı. Yatırımcılar, olası daha fazla ticaret tırmanışı ve tarife politikalarını çevreleyen genel belirsizlik konusunda temkinli olmaya devam etti.

Bu durum, Asya işlem saatleri içerisinde ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde hafif bir düşüşe yol açtı ve S&P 500 Vadeli İşlemleri %0,1 düştü.

Piyasa katılımcıları ayrıca, hafta sonuna doğru kutlanacak İyi Cuma tatili öncesinde işlem hacimlerinin potansiyel olarak daha düşük olması ve sert dalgalanmalar yaşanması riskinin farkındaydı.