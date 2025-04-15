Şili, ABD’nin gümrük vergisi soruşturmaları yaklaşırken bakır ihracatını savunuyor

Şili hükümeti, 31 Mart tarihli ABD Ticaret Bakanlığı’na yazdığı mektupta, gümrük tarifelerine karşı tutumunu açıklayarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemini vurguladı.

Reuters’ın haberine göre, bu yazışma yakın zamanda ABD federal internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı ve Şili’nin Washington Büyükelçisi Juan Valdes’in net bir mesajını ortaya koydu.

“Şili’den yapılan bakır ithalatı, ABD’nin tedarik zinciri güvenliğine katkıda bulunuyor ve ulusal güvenlik çıkarları için herhangi bir risk oluşturmuyor” diyen Obama, Şili bakırının ABD tedarik ağlarındaki önemli rolünün altını çizdi.

Soruşturmalar ve ekonomik etkiler

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Bu diplomatik mektup, Trump yönetiminin Çin’in uluslararası bakır pazarındaki artan nüfuzunu engellemek için Şubat ayında başlattığı soruşturmanın ardından geldi.

Soruşturma, ABD’nin ithalatların ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemesine izin veren 232. Bölüm kapsamındadır. Prosedür, başlatılmasından itibaren 270 gün içinde tamamlanmalıdır.

Ancak sonuçların sınırlı bir şekilde açıklanması, Şili de dahil olmak üzere uluslararası oyuncuları belirsizlik içinde bıraktı.

Şili şu anda dünyanın en büyük bakır üreticisi konumunda.

Özel sektörden sesler

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Şili’deki Amerikan Ticaret Odası CEO’su Paula Estevez, Şili bakırına gümrük vergisi uygulanmasının muhtemel sonuçlarını değerlendirirken, bu fikre şiddetle karşı çıktı.

Estevez’in Büyükelçi Valdes’in mektubuyla aynı gün yayınlanan mektubunda, Şili bakırına gümrüksüz ithalat politikasının uygulanmasının ekonomik ve güvenlik açısından faydaları vurgulandı.

Estevez mektubunda, “Oyun alanı eşitlendi ve Şili bakırına uygulanacak gümrük vergileri, Şili’nin bakır ihracatını Çin için daha cazip hale getirecek ve sonuç olarak ABD’nin ekonomik ve güvenlik çıkarlarını zayıflatacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu ekonomik çöküş projeksiyonu, tarifelerin Şili’nin ihracatını başta Çin olmak üzere diğer pazarlara zorlayarak ABD çıkarlarını tehlikeye atabileceği ve güçlü bir ABD-Şili ticaret ilişkisinin ekonomik faydalarını baltalayabileceği anlamına geliyor.

ABD ulusal güvenliği açısından etkileri

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Şili’nin bakır ithalatının ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı iddiası, özellikle Şili hükümeti ve sektör temsilcilerinin belirttiği karşılıklı faydalar göz önüne alındığında, tartışmalı bir konudur.

Şili’den gelen istikrarlı bakır tedariki, ABD’nin elektronik, inşaat ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli sektörler için kritik öneme sahip olan bu temel metalin güvenli ve güvenilir bir kaynağına sahip olmasını sağlıyor.

Her iki ülkedeki paydaşlar ticaret dinamiklerinde beklenen değişikliklerle başa çıkmaya çalışırken, Şili bakır ihracatının önemini vurgulamaya yönelik diplomatik girişimlerin artacağı kesindir.

ABD, mevcut ticaret ortaklıklarının gerçeklerini korurken güvenlik tehdidi oluşturan yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken, hem ekonomik hem de politik açıdan riskler yüksek.