Singapur, Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam’ın Başbakan Lawrence Wong’un tavsiyesi üzerine Salı günü parlamentoyu feshetmesiyle resmen seçim dönemine girdi.

Bu hamle, şehir devletinin 1965’te bağımsızlığını kazanmasından bu yana yapılacak 14. genel seçimleri için zemin hazırlıyor. Adaylık Günü 23 Nisan olarak planlandı ve ardından adaylar dokuz gün sürecek kampanyalarına başlayacak.

Seçim tarihinden önce, seçim görevlisi tarafından kısa bir süre içerisinde duyurulması beklenen bir soğuma günü olacak.

Bu seçim, Singapur’un siyasi manzarası için önemli bir anı işaret ediyor. Mayıs 2024’te Lee Hsien Loong’un yerini alan Başbakan Wong liderliğindeki ilk genel seçim olacak.

Bu gelişme, küresel ekonominin enflasyon, ticaret gerginlikleri ve iş ve yaşam maliyetiyle ilgili iç endişeler gibi artan olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yaşanıyor.

Wong’un başbakan olarak ilk seçimi

Copy link to section

Lee Hsien Loong’un yirmi yıl süren başbakanlığından sonra istifa etmesinin ardından, Lawrence Wong Mayıs ayında Singapur’un dördüncü başbakanı olarak görevi devraldı.

Wong’un Halkın Eylem Partisi (PAP), bağımsızlıktan bu yana Singapur’u sürekli olarak yönetiyor ve parlamentodaki 97 sandalyenin tamamında yarışması bekleniyor.

Wong’un liderliği şimdi ilk seçim sınavıyla karşı karşıya kalacak. Sonuç, PAP’ın süper çoğunluğunu koruyup korumayacağını veya parlamentoda daha güçlü bir muhalefet varlığıyla mücadele edip etmeyeceğini belirleyebilir.

Yönetimi şu ana kadar enflasyonu yönetmeye, sosyal korumaları artırmaya ve küresel değişimlere yanıt olarak ticaret ortaklıklarını çeşitlendirmeye odaklandı.

Wong, 8 Nisan’da yaptığı bir bakanlık açıklamasında, yeni ABD tarifeleri konusunda endişelerini dile getirdi. “ABD’nin bu hareketinden çok hayal kırıklığına uğradık, özellikle de iki ülke arasındaki derin ve uzun süreli dostluğu göz önünde bulundurduğumuzda,” dedi.

Açıklamalar, Donald Trump yönetiminin korumacı ticaret gündemini yoğunlaştırmasıyla birlikte bölgede artan rahatsızlığı yansıtıyor.

Ekonomik arka plan

Copy link to section

Genel seçimler de zayıflayan bir ekonomik ortamda geliyor. Pazartesi günü, Singapur merkez bankası, büyümenin durması konusunda endişe sinyali vererek, üst üste ikinci kez para politikasını gevşetmeye karar verdi.

Yetkililer, ilk çeyrekte beklenenden zayıf gerçekleşen yüzde 3,8’lik büyümenin ardından 2025’te sıfır GSYH büyüme olasılığının arttığını belirtti.

Singapur Para Otoritesi (MAS), politika değişikliğinin temel nedenleri olarak dış belirsizlikleri ve zayıf küresel talebi gösterdi. Çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor, ancak yılın ikinci yarısında ılımlılaşması bekleniyor.

Singapur’un ihracata dayalı ekonomisi, tarife şokları ve tedarik zinciri yeniden yapılandırmaları gibi küresel kesintilere karşı özellikle hassastır.

Wong’un yönetimi, sosyal güvenlik ağlarını güçlendirerek ve belirli sektörler için ücret desteğini uzatarak yanıt verdi. Ancak bu önlemler, seçmenlerin artan yaşam maliyeti ve iş güvenliği konusundaki kaygılarını hafifletmek için yeterli olmayabilir.

Değişen bir manzarada seçmenlerin temel endişeleri

Copy link to section

CNA tarafından bildirilen Ocak ayındaki bir anket, Singapurluların günlük ekonomik sorunlar konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu gösterdi. Yaşam maliyeti, iş imkânı ve gelir güvenliği, seçmenlerin en önemli öncelikleri olarak gösterildi.

Aynı zamanda genç seçmenler arasında siyasi farkındalık artıyor. İşçi Partisi ve Singapur İlerleme Partisi de dahil olmak üzere muhalefet partilerinin çoğu seçim bölgesinde aday göstermesi bekleniyor.

Bu durum, özellikle kararsız oyların daha fazla ağırlık taşıdığı kentsel bölgelerde PAP’ın geleneksel hakimiyetini sınayabilir.

Kampanya dönemi hem yurt içinde hem de yurt dışında yakından izlenecek. Yatırımcılar ve bölgesel ortaklar, Singapur’un yeni liderliğinin politika sürekliliğini, dış ilişkileri ve ekonomik toparlanmayı nasıl ele aldığını değerlendirecek.

Küresel bağlam

Copy link to section

Jeopolitik arka plan, yaklaşan seçimlere daha fazla karmaşıklık katıyor. Donald Trump’ın devam eden gümrük vergisi saldırısı, Asya genelinde ticarete bağımlı ekonomileri sarsıyor.

Singapur uzun zamandır ABD ile yakın ilişkiler içinde olsa da Trump yönetimi altında sürtüşmeler arttı.

Hem müttefikleri hem de düşmanları hedef alan yeni tarifeler, yerleşik ticaret rotalarını bozmakla tehdit ediyor. Yeniden ihracat ve küresel finansın merkezi olan Singapur, bu tür şoklara karşı özellikle savunmasız.

Ülkenin dış talebe bağımlılığı, istikrarlı uluslararası ilişkilerin sürdürülmesinin hayati önem taşıdığı anlamına geliyor. Başbakan Wong’un diplomasiye yaklaşımı ve ekonomik politika karışımı, kampanya sırasında ve sonrasında incelenecek.