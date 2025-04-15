USDT ihraççısı Tether, sabit kripto paraları ana akıma taşımak için Fizen’e güveniyor

Tether, sabit kripto paralarla ödemeleri günlük kullanıma daha fazla sokmak amacıyla fintech firması Fizen’e yatırım yaptı.

Tether’in desteğinden en son yararlanan şirket olan Fizen, 15 Nisan’da yaptığı duyuruda, fonları blockchain altyapısını genişletmek ve kendi saklama cüzdan teknolojisini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için kullanacağını söyledi.

Kripto para odaklı bir fintech platformu olarak kurulan Fizen, kullanıcıların sabit paralarını doğrudan kendi cüzdanlarından saklamalarına, harcamalarına ve yönetmelerine olanak tanıyan araçlar sunuyor.

Fizen kurucusu ve CEO’su Leo Vu, gelişme hakkında yorum yaparken, Fizen’in yeni finansmanı, kripto ödemelerini “kullanıcıların blok zinciri teknolojisini kullandıklarını fark etmeden bile sorunsuz bir şekilde ödeme yapmalarına olanak tanıyan, günlük işlemlerin sezgisel bir parçası” haline getirme hedefine ulaşmak için kullanacağını söyledi.

Vu, stablecoin’lerin küresel finansal katılımı teşvik etmenin anahtarı olduğuna inanıyor, ancak asıl zorluğun, insanları teknoloji jargonuyla veya karmaşık süreçlerle boğmayan, kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmakta yattığını söylüyor.

Duyuruda yatırımın boyutu açıklanmazken, bu adımın Tether’in dijital finansı daha pratik ve kapsayıcı hale getiren araçları destekleme konusundaki daha geniş misyonuyla uyumlu olduğu belirtildi.

Stabil kripto para ihraççısı, kullanıcıların kendi saklama cüzdanları aracılığıyla stabil kripto paralarını saklamalarına, göndermelerine ve harcamalarına olanak tanıyan Fizen’in teknolojisinin bu vizyona doğal bir uyum olduğunu düşünüyor.

Fizen, blockchain verimliliğini QR kod tarama ve kart okuyucular gibi bilindik arayüzlerle birleştirerek, özellikle geleneksel bankacılığa erişimi olmayan kişiler için kripto para benimsenmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Tether, finansal kuruluşlara uzaklık veya belge eksikliği gibi faktörler nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişinin bankacılık hizmetlerinden yararlanamadığını, Fizen’in sade ve basit yaklaşımının bu sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini vurguladı.

Tüccarlar için cazip olan nokta, yeni bir altyapı eklemeden anında itibari para ödemeleri alırken sabit para birimi ödemelerini de kabul edebilmek.

Tether CEO’su Paolo Ardoino’ya göre bu, dijital varlıkları günlük yaşamda gerçekten kullanışlı hale getirme yolunda önemli bir adım.

“Fizen’in yenilikçi modeli, öz-muhafaza ile dijital ödemeler arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı oluyor, kullanıcılara daha fazla finansal bağımsızlık kazandırırken, küresel çapta en yaygın kullanılan stablecoin olarak liderliğimizi pekiştiriyor ve finansal sisteme kapsayıcı erişimi ilerletiyor” diye ekledi.

Tether’in yatırımı, Fizen’in blockchain teknolojisini farklı platformlarda stablecoin kullanımını artıracak ve bu sorunların bazılarını çözecek şekilde ölçeklendirmesine yardımcı olacak.

Duyuruda, Juniper Research’ün bir raporuna atıfta bulunuldu. Raporda, QR kod ödemelerinin 2024 yılında dünya genelinde 3 trilyon doları aşabileceği, kullanıcı sayısının ise 2025 yılında 2,2 milyarı aşacağı öngörülüyor.

Bu büyümenin halihazırda devam etmesiyle birlikte Tether ve Fizen, basit ve mobil öncelikli deneyimler aracılığıyla stablecoin’leri karışıma dahil etme konusunda net bir fırsat görüyor.

Tether yatırım portföyünü genişletiyor

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Tether, yalnızca sabit kripto paralar çıkarmanın ötesine geçerek, gerçek dünyada kripto paraların benimsenmesini sağlayabileceğine inandığı projeleri destekleyerek etki alanını giderek genişletiyor.

Invezz’in daha önce bildirdiği üzere, şirket geçen ay 10 milyon avroluk sermaye artışı ve hisse senedi satın alımının ardından İtalyan medya şirketi Be Water’ın yüzde 30,4 hissesini satın almıştı.

İki şirket, blockchain teknolojisini kullanarak dijital içerik dağıtımını geliştirmek için iş birliği yapıyor.

Şirketin ayrıca yerel kripto para cüzdanının geliştirilmesini desteklemek için video platformu Rumble’ı desteklediği söyleniyor.

Aralık 2024’te Tether’ın büyümesini hızlandırmak amacıyla platforma 775 milyon dolar yatırdığı bildirildi.

Tether’ın son hamleleri, şirketin 2024’te 13 milyar dolar net kâr bildirerek karlı bir yıl geçirmesinin ardından geldi.

Şirketin Ocak 2025 itibarıyla stratejik yatırımlar için 7 milyar dolardan fazla fazla sermaye ayırdığı bildiriliyor.