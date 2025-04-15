VeChainThor blok zincirindeki işlemleri destekleyen gas token’ı VeThor Token (VTHO), yakın zamanda çarpıcı bir fiyat artışı yaşadı; Binance’de sadece bir günde 0,00167 dolardan 0,003399 dolarlık zirveye ulaştı ve ardından 24 saatte %39,1’lik bir artışı yansıtarak 0,002891 dolara yerleşti.

Bu etkileyici yükseliş, 504,88 milyon dolarlık olağanüstü 24 saatlik işlem hacmiyle aynı zamana denk geldi ve artan piyasa coşkusu ve katılımının altını çizdi.

VeThor token fiyatı neden yükseliyor?

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Bu artışın arkasındaki temel katalizörlerden biri , 14 Nisan 2025’te UFC CEO’su Dana White’ın VeChain’in danışma kuruluna katılacağının duyurulması ve bunun ana akım blockchain benimsenmesine doğru büyük bir adım olduğunun sinyalini vermesi gibi görünüyor.

Nobel ödüllü fizikçi Sir Konstantin Novoselov ile birlikte çalışan White, özellikle sürdürülebilirliğe odaklanan girişimi VeBetterDAO aracılığıyla VeChain’in profilini yükseltmeye hazırlanıyor. Bu girişim, VTHO’nun faydasını artırabilir.

UFC’nin küresel çapta 950 milyon haneye ulaşan devasa izleyici kitlesiyle birlikte, White’ın katılımı, çevre dostu eylemleri B3TR token’larıyla ödüllendiren ve işlem ücretleri için VTHO’ya güvenen bir platform olan VeBetterDAO ile farkındalığı ve etkileşimi önemli ölçüde artırabilir.

Bir diğer katkıda bulunan faktör ise 2025 yılında çıkması beklenen ve gelişmiş güvenlik, merkeziyetsizlik ve Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumluluğu vadeden VeChain Renaissance yükseltmesi olup, ekosisteme daha fazla geliştirici ve işletme çekebilir.

VTHO yükseliş rallisini sürdürebilecek mi?

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Teknik olarak VeThor fiyat grafiği, 3 aylık alçalan kama formasyonundan çıkış, 4 saatlik ve günlük grafiklerde yükseliş yönlü ayrışma ve fiyatın 90 gün içinde ilk kez 20 günlük hareketli ortalamayı aşması da dahil olmak üzere bir dizi yükseliş sinyali verdi.

VeThor token price chart by TradingView

Ancak günlük grafikte düşüş yönlü bir mumun oluşması, hızlı yükselişin ardından olası bir satış baskısı veya kar satışı sinyali vermesiyle rallinin sürdürülebilirliği konusunda zorluklarla karşı karşıya.

Tüm bunlara ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) günlük grafikte aşırı alım eşiğinin hemen altında düşüşe geçti; 4 saatlik grafikte 85,66’lık önceki okumalar ve 93+’daki StochRSI, tokenin aşırı gerilmiş olabileceğini ve geri çekilmeye hazır olabileceğini gösteriyor.

Kısa vadede bu düşüş göstergeleri, VTHO’nun özellikle 0,00335$ direnç seviyesini aşamaması durumunda konsolidasyon veya geri çekilme görebileceğini gösteriyor. 0,002065$ kritik destek bölgesi olarak hareket ediyor.

Ancak bu kısa vadeli engellere rağmen, VeChain ekosisteminin VeBetterDAO gibi girişimler ve Power Slap sponsorluk anlaşması gibi yüksek profilli ortaklıklar aracılığıyla genişlemesi ve talebin sürdürülmesi durumunda VTHO’nun uzun vadeli potansiyeli umut verici olmaya devam ediyor.

Token’ın işlemlerde kullanılan VTHO’nun %70’ini yok eden yerleşik yakma mekanizması, arzı kademeli olarak azaltarak ek fiyat desteği sunuyor; bu dinamik, ağ etkinliği arttıkça önemli hale gelebilir.

Sonuç olarak, VTHO’nun fiyatının son dönemde iki katına çıkması etkili gelişmeler ve güçlü teknik göstergeler tarafından desteklenirken, düşüş sinyalleri nedeniyle yükselişi sürdürme yeteneği kısa vadede sekteye uğrayabilir; ancak sürdürülebilir benimsenme ve ekosistem büyümesi, önemli direnç seviyelerinin aşılması durumunda gelecekteki kazanımların önünü açabilir.