ABD hisseleri Çarşamba günü kırmızıda açıldı: Nasdaq yaklaşık %2 düştü, Dow 180 puan geriledi

ABD hisse senetleri Çarşamba günü, piyasaların Nvidia’nın teknoloji sektörünü olumsuz etkileyen temkinli görünümüne tepki vermesiyle düşüş yaşadı.

Üç önemli endeks de güne düşüşle başladı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması 180 puan veya %0,4 kaybederken, S&P 500 %0,97 düştü. Nasdaq Composite %1,73 düştü.

Yönetimin 2 Nisan’da “karşılıklı” tarifeleri uygulamaya koymasından bu yana, başlıca endekslerin her biri yüzde 4’ün üzerinde düşüş yaşadı.

Gümrük tarifeleri ortamının henüz belirsiz olması nedeniyle genel piyasa temkinli davranmaya devam ediyor.

Otomotiv ithalat vergilerinde muafiyetlerin görüşüldüğü bildirilirken, henüz kesin bir politika açıklanmadı.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere tüketici elektroniğine uygulanan ve yakın zamanda durdurulan tarifelerin durumu da belirsizliğini koruyor ve bu durum teknoloji şirketlerini ve yatırımcıları belirsizliğe sürüklüyor.

Bu arada Trump yönetimi yeni ticaret engellerine zemin hazırlıyor gibi görünüyor.

İlaç ürünleri, yarı iletkenler ve kritik mineraller, potansiyel vergilendirmelerin kapsamına girecek ürünler arasında yer alıyor. Bu vergilendirmelerin sağlık, teknoloji ve imalat sektörlerinde dalgalanma etkileri yaratması bekleniyor.

Daha geniş ticaret manzarası da aynı şekilde belirsiz. Başkan, Çin dışındaki birkaç ticaret ortağıyla devam eden müzakerelere atıfta bulunsa da, geçen hafta sözde “karşılıklı” tarifelerin çoğunda 90 günlük dondurmanın ardından ayrıntılar yetersiz.

Piyasa, gelecekteki olası ticari eylemlerin hem kapsamı hem de zamanlaması konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

DTÖ’nün tarifelere ilişkin uyarıları

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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın gümrük vergileri uygulamasının ardından küresel ticaret görünümünün önemli ölçüde kötüleştiğini bildirdi.

Dünya Ticaret Örgütü’nün son Küresel Ticaret Görünümü ve İstatistikleri raporunda, “Gümrük tarifelerindeki artış ve ticaret politikası belirsizliği nedeniyle küresel ticaretin görünümü keskin bir şekilde kötüleşti.” ifadelerine yer verildi.

Mevcut gümrük vergileri ve bazı vergilerin 90 gün süreyle geçici olarak askıya alınması göz önüne alındığında, dünya mal ticareti hacminin 2025 yılında %0,2 oranında daralması bekleniyor.

2026 yılında ise yüzde 2,5’lik mütevazı bir toparlanma öngörülüyor.

Raporda, ihracatın bu yıl yüzde 12,6 oranında düşmesinin beklendiği Kuzey Amerika’nın en büyük düşüşü yaşayacağı vurgulandı.

DTÖ ayrıca “ciddi aşağı yönlü riskler” olduğunu belirterek, daha fazla tarife artışının ve artan politika belirsizliğinin küresel mal ticaretinde %1,5’lik daha keskin bir düşüşe yol açabileceği ve ihracata dayalı, en az gelişmiş ekonomilerin özellikle risk altında olduğu konusunda uyardı.

Nvidia teknoloji hisselerini düşürüyor

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Nvidia hisseleri, şirketin ABD’deki yeni lisanslama gerekliliklerinin ardından H20 GPU’larının Çin ve diğer ülkelere ihracatına getirilen kısıtlamalarla ilgili olarak 5,5 milyar dolarlık üç aylık gideri açıklamasının ardından %6 düştü.

Haber diğer çip üreticilerini de aşağı çekti; AMD %6’dan fazla, Micron Technology ise %3 düştü.

ASML’nin zayıf kazançları da sektörün kayıplarına eklendi ve şirketin ABD’de listelenen hisseleri %5’ten fazla düştü.

Büyük teknoloji hisseleri de düşüş yaşadı; Meta %2’nin üzerinde düşerken, Alphabet ve Tesla’nın her biri %1’den fazla düşüş yaşadı.