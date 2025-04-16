Analistler Northrop Grumman konusunda neden iyimser olmaya başladı?

Trump yönetimi ABD savunma harcamalarının önceliklerini yeniden şekillendirmeye başladıkça yatırımcılar, artan denetimler ve olası kesintilerle dolu bir dönemde yüklenicilerin nasıl performans göstereceği konusunda netlik arıyor.

Ancak bu belirsizlik ortamında, Northrop Grumman, kalıcı askeri ihtiyaçlar ve gelecek vaat eden silah programlarıyla uyumlu olması nedeniyle uzun vadeli savunma açısından tercih edilen bir şirket olarak ortaya çıkıyor.

Morgan Stanley analisti Kristine Liwag, Salı günü savunma sektörünün geneline ilişkin duruşunu “Uyumlu”dan “Çekici”ye yükselterek kapsamlı kesintilere yönelik korkuların abartılı olabileceğini vurguladı.

Elon Musk liderliğinde israfı ortadan kaldırmakla görevli Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) kurulmasına rağmen temel savunma harcamalarının artmaya devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Aynı zamanda NATO ülkelerinin küresel güvenlik sorunlarına yanıt olarak bütçelerini artırmasıyla birlikte Avrupa’nın ABD silah sistemlerine olan talebinin de artacağı tahmin ediliyor.

Liwag, Northrop Grumman hissesi için Satın Alma notunu korudu ve fiyat hedefini 580 dolardan 625 dolara yükselterek bunu bir numaralı tercihi olarak nitelendirdi.

Analizine göre, mürettebatsız sistemler, savaş uçakları, füzeler ve uzay varlıklarını içeren şirketin geniş kapsamlı portföyü, hem ABD hem de uluslararası savunma trendlerinden yararlanmak için benzersiz bir konumda.

Savunma devinin hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 13 arttı.

Goldman Sachs ayrıca NOC’yi yükseltti, gizli programları vurguladı

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Northrop Grumman’ın cazibesi diğer Wall Street şirketlerinin de dikkatini çekti.

Geçtiğimiz Cuma günü, Goldman Sachs analisti Noah Poponak hisse senedini Satış’tan Nötr’e yükseltirken, fiyat hedefini 424 dolardan 521 dolara yükseltti.

Özellikle B-21 Raider gizli bombardıman uçağı ve Sentinel füze uyarı sisteminin önümüzdeki yıllarda potansiyeli olan platformlar olduğunu belirtti.

Poponak, “NOC, toplam yaşam döngülerinin henüz nispeten erken evrelerinde olan ve uzun vadeli büyümeyi yönlendirmesi gereken B-21 ve Sentinel’in sahibidir” diye yazdı.

Goldman, bu programlardaki maliyet ve marj baskılarına bağlı bir miktar risk olduğunu kabul ederken, raporda Northrop’un prim değerlemesinin (şu anda büyük sermayeli ABD savunma şirketleri arasında en yüksek değer) şirketin sürdürülebilir performansına ve kazanç görünürlüğüne olan güveni yansıttığı belirtildi.

General Dynamics düşürüldü

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General Dynamics gibi diğer savunma şirketleri için görünüm daha az olumlu.

Liwag hisse senedinin notunu Satın Al’dan Tut’a düşürdü ve fiyat hedefini 315 dolardan 305 dolara düşürdü.

Ekonomik durgunluk dönemlerinde tarifelere ve zayıflayan talebe karşı hassas bir sektör olan iş jetlerine maruz kalmanın endişe verici temel nedenlerden biri olduğunu belirtti.

FactSet verilerine göre Northrop Grumman’ı takip eden analistlerin %57’si şirkete Satın Al notu verirken, General Dynamics için bu oran yalnızca %46.

Northrop için ortalama fiyat hedefi 555 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu durum, küresel savunma önceliklerinin değişmesiyle yatırımcı güveninin hala Northrop lehine olduğunu gösteriyor.