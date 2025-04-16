Asya finans piyasalarında Çarşamba günü bir temkin dalgası hakim oldu ve yatırımcıların ABD’nin uyguladığı ticaret tarifelerine ilişkin devam eden endişelerle başa çıkması ve Çin’den gelecek önemli ekonomik veriler öncesinde pozisyon almasıyla birlikte önemli endeksler düşüşe geçti.

Wall Street’teki geceki olumsuz gidişatın ardından zayıf bir ticaret yaşandı.

Japonya’da, endeks Nikkei 225 endeksi %0,3 düşerken, daha geniş Topix endeksi marjinal olarak %0,05 düştü. Güney Kore piyasaları da baskıyı hissetti, Kospi %0,2 düştü ve Kosdaq %0,18 kaybetti.

Hong Kong’un Hang Seng endeksine ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri de benzer şekilde daha zayıf bir açılışa işaret ederek, bölge genelindeki tedirgin havayı güçlendirdi.

Çin’e odaklanın: Ekonomik veriler bekleniyor

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Asya seansında yatırımcıların öncelikli odağı, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Çin’in temel ekonomik göstergeleri, özellikle de birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamları olacak.

Bu rakamlar, karmaşık küresel ticaret ortamında dünyanın ikinci büyük ekonomisinin sağlığına ilişkin önemli bir ölçüt olarak görülüyor.

Reuters’ın ekonomistler arasında yaptığı anket, 1. çeyrekte yıllık bazda %5,1’lik bir büyüme öngörüyor. Bu, bir önceki çeyrekte kaydedilen %5,4’lük büyümeye göre hafif bir yavaşlama anlamına geliyor.

Çin, GSYİH’nın yanı sıra sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranı gibi önemli verileri de açıklayacak ve bu veriler ülkenin ekonomik gidişatına dair daha kapsamlı bir fikir verecek.

Wall Street’in devam eden tarife kaygısı

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Asya’daki temkinli ton, Salı günü ABD borsalarının düşüşle tamamladığı Wall Street’teki performansı doğrudan yansıttı.

Bazı büyük bankalardan gelen iyimser kazanç raporları bir miktar destek sağlasa da, ABD’nin tarife politikaları etrafındaki süregelen belirsizlikler nihayetinde piyasa duyarlılığını etkiledi.

Dow Jones Sanayi Endeksi, seansı 155,83 puan veya yüzde 0,38 düşüşle 40.368,96 puandan tamamladı.

S&P 500 Endeksi 9,34 puan veya %0,17 düşüşle 5.396,63’e gerilerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite Endeksi daha küçük bir düşüş kaydederek 8,32 puan veya %0,05 düşüşle 16.823,17’de kapandı.

Endeks düşüşlerine rağmen, Wall Street’teki piyasa genişliği tekdüze bir şekilde olumsuz değildi.

Reuters verilerine göre, NYSE’de yükselen ihraçların sayısı düşenlerden 1,29’a 1, Nasdaq’ta ise 1,2’ye 1 oranında fazla oldu. Bu durum, gümrük vergileri endişelerinin genel kazanımları sınırlamasına rağmen, yüzeyin altında bir miktar dayanıklılık olduğunu gösteriyor.

NYSE’de 49 yeni zirve ve 67 yeni dip kaydedildi.

Bölgedeki genel zayıflık ve küresel ölçekteki olumsuz sinyaller nedeniyle, Hindistan borsasının Çarşamba günü daha zayıf bir tonda açılması bekleniyor.

Özellikle Gift Nifty platformunda gözlemlenen eğilimler olmak üzere erken göstergeler, yerel endeksler Sensex ve Nifty 50 için düşük bir başlangıç işaretini verdi.

Gift Nifty, Nifty vadeli işlemlerinin önceki kapanışına kıyasla yaklaşık 54 puanlık bir iskontoyu temsil ederek 23.286 seviyesinde işlem gördü ve bu durum yatırımcıların Hindistan hisse senedi piyasasına yönelik dikkatli tutumunun sinyalini verdi.