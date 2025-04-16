Avrupa borsaları Çarşamba günü açılışta geri çekildi ve iki günlük yükseliş serisini sonlandırdı. ABD’nin ticaret politikasına ilişkin devam eden belirsizlik, önemli bir teknoloji oyuncusundan gelen hayal kırıklığı yaratan haberlerle birleşerek yatırımcı güvenini zayıflattı.

Avrupa genelindeki Stoxx 600 endeksi, erken işlemlerde %0,8 gerileyerek önceki güçlü seanslarda elde ettiği kazanımların bir kısmını geri verdi.

Olumsuz havanın oluşmasında yarı iletken sektöründeki gelişmelerin önemli etkisi oldu.

Küresel çip endüstrisinin kilit tedarikçilerinden ASML’nin hisseleri, piyasa açıldıktan kısa bir süre sonra yüzde 6,5 düştü.

Keskin düşüş, Hollandalı şirketin çeyrek için analist beklentilerinin oldukça altında kalan yeni net rezervasyon açıklamasını takip etti.

ASML, ABD ticaret düzenlemelerini çevreleyen süregelen belirsizliğin görünümünü etkileyen bir faktör olduğunu açıkça belirterek, bu durumu daha da kötüleştirdi.

ASML’den gelen olumsuz haberler, sektördeki benzer şirketlerden ASM International’ı da anında aşağı çekti ve şirketin hisseleri %4,5 düştü.

Çin’in büyümesi tahminleri aştı, ancak tarife gölgeleri uzuyor

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Karmaşık küresel tabloya ek olarak yatırımcılar, günün erken saatlerinde Çin’den açıklanan son ekonomik büyüme rakamlarını da değerlendiriyordu.

Resmi verilere göre, dünyanın ikinci büyük ekonomisi, ilk çeyrekte yıllık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 5,4 büyüdü.

Ancak bu olumlu veri noktası, ABD Başkanı Donald Trump döneminde tırmanan ticaret gerginlikleri açısından değerlendirildi.

Yaklaşan ek gümrük vergileri tehdidi, bazı büyük yatırım bankalarını Çin için tam yıllık büyüme tahminlerini düşürmeye yöneltti; bu durum, resmi verilerin gelecekteki olumsuzlukları tam olarak yansıtamayabileceğini gösteriyor.

Çin’deki sanayi üretimi ve perakende satış rakamları da piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel gerginlik: Asya piyasaları geriliyor, Nvidia’nın hamlesi baskıyı artırıyor

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Avrupa’daki zayıf başlangıç, diğer bölgelerdeki gece seanslarından gelen olumsuz sinyallerin ardından geldi.

Asya-Pasifik’teki önemli borsaların çoğu, temkinli havayı yansıtacak şekilde düşüş kaydetti.

Ayrıca, yatırımcıların günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak önemli perakende satış raporunu beklemesi ve birinci çeyrekteki şirket kazançlarını sindirmeye devam etmesiyle ABD hisse senedi vadeli işlemleri düşüş kaydetti.

Özellikle teknoloji sektöründeki hissiyat, Nvidia’dan gelen haberlerle daha da baskılandı.

ABD çip devi, Salı günü yaptığı genişletilmiş işlemde önümüzdeki çeyrek sonuçlarında 5,5 milyar dolarlık önemli bir artış beklediğini açıkladı.

Bu suçlama, doğrudan şirketin gelişmiş H20 grafik işlem birimlerinin (GPU) Çin ve diğer ülkelere ihracatına ilişkin kısıtlamaların aşılmasıyla ilgili olup, mevcut ticaret politikalarının büyük teknoloji şirketleri üzerindeki somut mali etkisini vurgulamaktadır.

ASML’nin rezervasyon kaçırması ve Nvidia’nın önemli hamlesi, çip sektörünün mevcut jeopolitik ve ticari ortamda karşı karşıya olduğu zaafları vurguladı.